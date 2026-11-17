Die Disney Aktie (Ticker DIS, ISIN US2546871060) steht am Dienstag im Rampenlicht: Der Unterhaltungskonzern hat vor dem US-Handelsstart Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt und mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,77 Dollar die Schätzungen der Analysten von rund 1,67 bis 1,68 Dollar übertroffen. Für die Disney Aktienprognose wichtiger ist aber der Blick nach vorn: Das Management stellt für das Geschäftsjahr 2027 erneut zweistelliges Gewinnwachstum je Aktie in Aussicht und erhöht die Dividende um ein Drittel auf 2,00 Dollar. Die Analysten sahen bereits vor den Zahlen im Schnitt ein Kursziel von 130,07 Dollar (TipRanks) – knapp 9 Prozent über dem letzten belegten Schlusskurs von 118,97 Dollar vom 13. November. Erste Berichte sprechen von einem Kurssprung im vorbörslichen Handel.
Disney Aktie Prognose: Gewinn schlägt die Erwartungen, Dividende steigt um 33 Prozent – reicht das für Analystenziele bis 144 Dollar?
Disney übertrifft im vierten Quartal die Gewinnschätzungen, verspricht für 2027 zweistelliges Gewinnwachstum und hebt die Dividende auf 2 Dollar. Wie lautet jetzt die Disney Aktienprognose der Analysten, was steckt in der Guidance – und welche Szenarien diskutiert der Markt für die Disney Aktie?
Die Messlatte lag hoch. Seit dem vorherigen Quartalsbericht hatte die Aktie laut Finviz fast 17 Prozent gewonnen und lief zuletzt nah an ihr 52-Wochen-Hoch von 120,80 Dollar heran. Der Optionsmarkt hatte laut TipRanks eine Kursbewegung von rund 6,3 Prozent in beide Richtungen eingepreist. Für die Disney Aktie Prognose stellt sich deshalb die Frage: Ist die gute Nachricht schon im Kurs – oder öffnet die neue Guidance den Weg zu den höheren Analystenzielen?
Gewinn über Konsens
Bereinigtes EPS 1,77 Dollar nach 1,11 Dollar im Vorjahr; ohne die zusätzliche 53. Woche 1,59 Dollar (+43 %).
Umsatz über den Schätzungen
Quartalsumsatz 25,9 Mrd. Dollar (+16 %), Konsens laut TheWrap rund 25,2 Mrd. Dollar. Die Zusatzwoche brachte rund 1,6 Mrd. Dollar.
Guidance 2027
Zweistelliges Wachstum beim bereinigten EPS, Segmentergebnis rund +8 %, Free Cashflow rund 11 Mrd. Dollar.
Mehr für Aktionäre
Dividende 2,00 Dollar (+33 %) und Aktienrückkäufe von rund 9 Mrd. Dollar geplant.
Der Auslöser
Was ist bei der Disney Aktie passiert?
Disney hat das Geschäftsjahr 2026 mit dem stärksten Quartal des Jahres abgeschlossen. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis zum 3. Oktober um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar. Das bereinigte Betriebsergebnis aller Sparten kletterte um 43 Prozent auf 4,97 Milliarden Dollar; ohne die 53. Woche, die das Geschäftsjahr diesmal hatte, wären es 4,48 Milliarden Dollar und damit 29 Prozent mehr gewesen. Auch der Mittelzufluss überzeugte: Der operative Cashflow wuchs um 51 Prozent auf 6,76 Milliarden Dollar, der bereinigte Free Cashflow um 89 Prozent auf 4,84 Milliarden Dollar.
Reuters fasste die Zahlen mit der Botschaft zusammen, dass Disney die Prognosen schlägt und mehr Geld für Inhalte ausgeben will. Tatsächlich plant der Konzern für 2027 rund 26 Milliarden Dollar Content-Ausgaben. Gleichzeitig kündigte Konzernchef Josh D'Amaro, der seit März 2026 an der Spitze steht, ein Sparprogramm an: Bis zum Geschäftsjahr 2029 sollen die Kosten jährlich um rund 3 Milliarden Dollar sinken – laut Variety auch durch Stellenabbau.
Geschäftsmodell
Womit verdient Disney sein Geld?
Disney stützt sich auf drei Säulen. Experiences umfasst Freizeitparks, Hotels, Kreuzfahrten und Konsumgüter und ist der größte Gewinnbringer. Entertainment bündelt Filmstudios, Fernsehsender und das Streaming mit Disney+ und Hulu. Sports steht im Wesentlichen für den Sportsender ESPN. Das Zusammenspiel ist der Kern der Strategie: Erfolgreiche Filme und Serien füllen die Parks und verkaufen Merchandise, Streaming und Sport liefern wiederkehrende Abo-Erlöse.
|Sparte
|Umsatz Q4
|Veränderung
|Betriebsergebnis Q4
|Veränderung
|Experiences
|10,1 Mrd. USD
|+15 %
|2,25 Mrd. USD
|+20 %
|Entertainment
|11,9 Mrd. USD
|+17 %
|1,33 Mrd. USD
|+92 %
|Sports
|4,61 Mrd. USD
|+16 %
|1,39 Mrd. USD
|+53 %
Viertes Geschäftsquartal bis 03.10.2026 einschließlich 53. Woche. Streaming ist Teil von Entertainment.
Quelle: The Walt Disney Company, Mitteilung vom 17.11.2026 (SEC 8-K)
Besonders das Streaming hat sich gedreht: Disney+ und Hulu verdienten im Quartal 824 Millionen Dollar operativ nach 402 Millionen im Vorjahr; rund 160 Millionen davon gehen auf die Zusatzwoche zurück. Ab dem ersten Quartal 2027 will Disney das Streaming-Ergebnis allerdings nicht mehr gesondert ausweisen.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die Disney Aktienprognose des Unternehmens?
Disney verspricht für 2027 erneut zweistelliges Gewinnwachstum – gerechnet auf einer Basis ohne die Zusatzwoche.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte Disney 102,3 Milliarden Dollar um, 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 18 Prozent auf 7,02 Dollar, ohne die 53. Woche auf 6,85 Dollar. Genau diese 6,85 Dollar sind die Basis für die neue Prognose: Ein Plus von mindestens 10 Prozent ergäbe rechnerisch mindestens rund 7,54 Dollar je Aktie im Geschäftsjahr 2027.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026 (Ist)
|Geschäftsjahr 2027 (Prognose)
|Umsatz
|102,3 Mrd. USD (+8 %)
|keine Angabe
|Bereinigtes EPS
|7,02 USD (6,85 USD ohne 53. Woche)
|zweistelliges Wachstum (≥ ca. 7,54 USD)
|Segment-Betriebsergebnis
|–
|rund +8 %, Q1 rund 5,4 Mrd. USD
|Free Cashflow
|–
|rund 11 Mrd. USD
|Investitionen
|–
|rund 9 Mrd. USD
|Aktienrückkäufe
|–
|rund 9 Mrd. USD
|Dividende je Aktie
|1,50 USD
|2,00 USD
Prognose ohne Effekt der 53. Woche. EPS-Untergrenze 2027 eigene Rechnung: 6,85 USD × 1,10.
Quelle: The Walt Disney Company, Mitteilung vom 17.11.2026 (SEC 8-K)
Die Dividende fließt in zwei Raten zu je 1,00 Dollar: am 22. Januar 2027 (Stichtag 16. Dezember) und am 13. Juli 2027 (Stichtag 11. Juni). Zusammen mit den Rückkäufen will Disney im neuen Jahr damit grob 12 bis 13 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückgeben – mehr als der geplante Free Cashflow.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Disney Aktie zu?
Die Wall Street war schon vor den Zahlen überwiegend optimistisch. TipRanks führte die Aktie mit dem Konsens „Strong Buy“ und einem durchschnittlichen Kursziel von 130,07 Dollar. MarketBeat kam am 11. November auf einen Konsens von 128,16 Dollar. Morgan Stanley stuft das Papier mit „Overweight“ und 133 Dollar ein, Citi hatte am 16. Oktober „Buy“ mit 140 Dollar bekräftigt, Evercore ISI nennt 144 Dollar. Wedbush-Analyst Dan Ives sah Disney laut Benzinga vor dem „nächsten Wachstumskapitel“ und hält den Stellenabbau für einen Hebel, um Ertragskraft freizusetzen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Evercore ISI
|Buy/Outperform
|144
|vor 16.11.2026
|blockchain.news
|Citi
|Buy
|140
|16.10.2026
|MarketBeat
|Morgan Stanley
|Overweight
|133
|vor 16.11.2026
|TipRanks
|Konsens TipRanks
|Strong Buy
|130,07 (Ø)
|16.11.2026
|TipRanks
|Konsens MarketBeat
|–
|128,16 (Ø)
|11.11.2026
|MarketBeat
Kursziele in US-Dollar, alle vor den Q4-Zahlen vom 17.11.2026. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: TipRanks, MarketBeat, blockchain.news
Wichtig für die Einordnung: Alle Ziele stammen aus der Zeit vor den Zahlen und vor der neuen Guidance. Ob die Häuser ihre Ziele jetzt anheben, dürfte sich in den kommenden Stunden nach der Telefonkonferenz zeigen.
Bewertung
Ist die Disney Aktie nach der Rally teuer?
Gemessen am bereinigten Jahresgewinn von 7,02 Dollar ergibt sich beim Schlusskurs vom 13. November ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 17. Auf Basis der rechnerischen Untergrenze für 2027 von rund 7,54 Dollar sinkt das KGV auf knapp 16 – wächst der Gewinn stärker als 10 Prozent, entsprechend weniger. Die Dividendenrendite liegt mit 2,00 Dollar auf Basis dieses Kurses bei rund 1,7 Prozent. Dazu kommen die geplanten Rückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar, die die Zahl der Aktien verringern und den Gewinn je Aktie zusätzlich stützen.
|Kennzahl
|Wert
|KGV auf Basis EPS 2026 (7,02 USD)
|16,9
|KGV auf Basis EPS 2027 (≥ 7,54 USD)
|höchstens 15,8
|Dividendenrendite (2,00 USD)
|1,7 %
|Abstand zum Ø-Kursziel TipRanks
|+9,3 %
|Abstand zum höchsten genannten Ziel (144 USD)
|+21 %
Basis: NYSE-Schluss 13.11.2026 von 118,97 USD. EPS 2027 = rechnerische Untergrenze aus der Unternehmensprognose.
Quelle: The Walt Disney Company, stockanalysis; eigene Rechnung
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Disney Aktie Prognose?
Charttechnisch ging die Aktie in guter Verfassung in die Zahlen. Laut blockchain.news notierte sie am 16. November über ihren kurzfristigen Durchschnittslinien, während Händler den Widerstand um 120 Dollar testeten. Diese Zone fällt mit dem 52-Wochen-Hoch von 120,80 Dollar zusammen. Ein nachhaltiger Sprung darüber würde ein neues Jahreshoch markieren; scheitert der Ausbruch, rückt die Zone der jüngsten Seitwärtsbewegung als Unterstützung in den Fokus.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Disney Aktie Prognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|144 USD (Evercore ISI), 140 USD (Citi)
|Streaming-Gewinne, Parks-Wachstum, Sparprogramm hebt Ertragskraft
|Base-Case
|130,07 USD (Ø TipRanks), 128,16 USD (Ø MarketBeat)
|Zweistelliges EPS-Wachstum, steigende Ausschüttungen
|Bear-Case
|Kurs nahe Jahreshoch, Ziele mit wenig Abstand
|Wegfall der 53. Woche, weniger Transparenz, Konsumrisiko bei Parks
Kursziele Dritter aus der Zeit vor den Q4-Zahlen; Begründungen gemäß den jeweiligen Quellen.
Quelle: TipRanks, MarketBeat, blockchain.news, Benzinga, Variety
Termine
Was Anleger bei der Disney Aktie jetzt beobachten
Heute nach Börsenstart: Erste Kursreaktion an der NYSE ab 15:30 Uhr MEZ und Anpassungen der Kursziele durch die Analysten.
16. Dezember 2026: Stichtag für die erste Dividendenrate von 1,00 Dollar, Zahlung am 22. Januar 2027.
Anfang Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2027, für das Disney rund 5,4 Mrd. Dollar Segmentergebnis plant (Termin noch nicht bestätigt).
Geschäftsjahr 2027: Erste Fortschritte beim Sparprogramm und neue Berichtsstruktur ohne separates Streaming-Ergebnis.
FAQ
Häufige Fragen zur Disney Aktienprognose
Wie lautet die Disney Aktienprognose der Analysten? Vor den Zahlen lag das durchschnittliche Kursziel laut TipRanks bei 130,07 Dollar, laut MarketBeat bei 128,16 Dollar. Einzelne Häuser wie Evercore ISI (144 Dollar) und Citi (140 Dollar) sind optimistischer.
Hat Disney im vierten Quartal die Erwartungen erfüllt? Ja. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,77 Dollar über dem Konsens von rund 1,67 bis 1,68 Dollar, der Umsatz mit 25,9 Milliarden Dollar über den erwarteten rund 25,2 Milliarden.
Was erwartet Disney für 2027? Zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie (ohne Zusatzwoche), rund 8 Prozent mehr Segmentergebnis und rund 11 Milliarden Dollar Free Cashflow.
Wie hoch ist die neue Dividende der Disney Aktie? 2,00 Dollar je Aktie, gezahlt in zwei Raten im Januar und Juli 2027 – ein Plus von 33 Prozent.
Ist die Disney Aktie 2027 günstig bewertet? Auf Basis der Unternehmensprognose liegt das KGV rechnerisch bei höchstens knapp 16 – ob das günstig ist, hängt davon ab, ob Disney das Wachstumsziel erreicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 140 US-Dollar von Citi vom 16.10.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Citi Research, Morgan Stanley. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Walt Disney Company (DIS): Kaufen, Kursziel 140,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Citi (Citigroup Global Markets) vom 16.10.2026, 00:00 MESZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 13:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Citi (Citigroup Global Markets).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.