Disney hat das Geschäftsjahr 2026 mit dem stärksten Quartal des Jahres abgeschlossen. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis zum 3. Oktober um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar. Das bereinigte Betriebsergebnis aller Sparten kletterte um 43 Prozent auf 4,97 Milliarden Dollar; ohne die 53. Woche, die das Geschäftsjahr diesmal hatte, wären es 4,48 Milliarden Dollar und damit 29 Prozent mehr gewesen. Auch der Mittelzufluss überzeugte: Der operative Cashflow wuchs um 51 Prozent auf 6,76 Milliarden Dollar, der bereinigte Free Cashflow um 89 Prozent auf 4,84 Milliarden Dollar.

Reuters fasste die Zahlen mit der Botschaft zusammen, dass Disney die Prognosen schlägt und mehr Geld für Inhalte ausgeben will. Tatsächlich plant der Konzern für 2027 rund 26 Milliarden Dollar Content-Ausgaben. Gleichzeitig kündigte Konzernchef Josh D'Amaro, der seit März 2026 an der Spitze steht, ein Sparprogramm an: Bis zum Geschäftsjahr 2029 sollen die Kosten jährlich um rund 3 Milliarden Dollar sinken – laut Variety auch durch Stellenabbau.