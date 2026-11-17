Die eindrucksvollste Zahl steht in der Streaming-Zeile. Disney+ und Hulu verdienten im Quartal 824 Millionen Dollar operativ, gut doppelt so viel wie vor einem Jahr – wobei rund 160 Millionen auf die Zusatzwoche entfallen. Übers Jahr kam das Streaming-Geschäft auf knapp 2,6 Milliarden Dollar operativen Gewinn bei einer Marge von 11,5 Prozent. Vor wenigen Jahren hatte die Sparte noch Milliardenverluste geschrieben.

Die Abo-Erlöse stiegen um 22 Prozent, etwa zehn Prozentpunkte davon gehen auf mehr Abonnenten zurück. Konkrete Abonnentenzahlen nennt Disney nicht mehr – und ab dem ersten Quartal 2027 will der Konzern auch das Streaming-Ergebnis nicht mehr separat ausweisen. D'Amaro begründet das laut TheWrap damit, dass die getrennte Darstellung nicht mehr zur Steuerung der Sparte passe. Kritiker dürften das als Verlust an Transparenz lesen.

Auch die Parks liefern: Die Sparte Experiences steigerte den Umsatz um 15 Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar, die Besucherzahlen in den US-Parks legten laut TheWrap um 11 Prozent zu. In einem Umfeld hoher Zinsen und nervöser Konsumenten ist das ein starkes Signal.