Parks voll, Streaming profitabel, Sport stark: Die Disney-Aktie (Kürzel DIS an der NYSE, ISIN US2546871060) bekommt von Konzernchef Josh D'Amaro eine Jahresbilanz, die fast alle Zweifler leiser werden lässt. Der Unterhaltungsriese hat im vierten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet, erhöht die Dividende um ein Drittel und verspricht für 2027 erneut zweistelliges Gewinnwachstum. Doch zwischen den Zeilen steckt eine zweite Botschaft: ein Sparprogramm über 3 Milliarden Dollar pro Jahr. Und genau das wird die Debatte der kommenden Monate prägen.
Disney-Aktie: Gewinn über Erwartung, Dividende +33% - D'Amaros Drei-Milliarden-Plan
Disney schlägt im vierten Quartal mit 1,77 Dollar Gewinn je Aktie die Prognosen, hebt die Dividende auf 2 Dollar und will bis 2029 jährlich 3 Mrd. Dollar sparen. Streaming verdoppelt den Gewinn.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Walt Disney Company
- Sitz
- Burbank (USA)
- CEO
- Josh D'Amaro (seit März 2026)
- Umsatz GJ 2026
- 102,3 Mrd. $ (+8 %)
- Bereinigtes EPS GJ 2026
- 7,02 $ (+18 %)
Stand: 17.11.2026, Geschäftsjahr endete am 3.10.2026 (53 Wochen)
Die Quartalszahlen
Wie stark waren die Disney-Quartalszahlen wirklich?
Ein Sondereffekt schönt die Zahlen: Das Geschäftsjahr 2026 hatte 53 statt 52 Wochen, die zusätzliche Woche fiel ins vierte Quartal. Doch auch ohne sie bleibt ein kräftiges Plus.
Der Umsatz stieg im Quartal bis 3. Oktober um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar; erwartet hatten Analysten laut TheWrap rund 25,2 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 1,11 auf 1,77 Dollar, der Konsens hatte bei etwa 1,67 Dollar gelegen. Die Zusatzwoche steuerte rund 18 Cent bei – bereinigt darum bleiben 1,59 Dollar und damit immer noch 43 Prozent Wachstum. Nach den gesetzlichen Bilanzregeln (GAAP) verdiente Disney 1,51 Dollar je Aktie nach 0,73 Dollar.
Für das Gesamtjahr meldet Disney 102,3 Milliarden Dollar Umsatz (+8 Prozent) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,02 Dollar (+18 Prozent). Ohne die Zusatzwoche wären es 6,85 Dollar gewesen.
|Sparte
|Q4 2026
|Q4 2025
|Veränderung
|Experiences (Parks, Kreuzfahrten)
|2.250 Mio. $
|1.878 Mio. $
|+20 %
|Entertainment
|1.327 Mio. $
|691 Mio. $
|+92 %
|davon Streaming
|824 Mio. $
|402 Mio. $
|+105 %
|Sports (ESPN)
|1.393 Mio. $
|911 Mio. $
|+53 %
Viertes Geschäftsquartal einschließlich 53. Woche. Streaming (SVOD) ist Teil der Sparte Entertainment.
Quelle: The Walt Disney Company (SEC 8-K), TheWrap
Der Motor
Ist Streaming bei Disney endlich eine Gewinnmaschine?
Die eindrucksvollste Zahl steht in der Streaming-Zeile. Disney+ und Hulu verdienten im Quartal 824 Millionen Dollar operativ, gut doppelt so viel wie vor einem Jahr – wobei rund 160 Millionen auf die Zusatzwoche entfallen. Übers Jahr kam das Streaming-Geschäft auf knapp 2,6 Milliarden Dollar operativen Gewinn bei einer Marge von 11,5 Prozent. Vor wenigen Jahren hatte die Sparte noch Milliardenverluste geschrieben.
Die Abo-Erlöse stiegen um 22 Prozent, etwa zehn Prozentpunkte davon gehen auf mehr Abonnenten zurück. Konkrete Abonnentenzahlen nennt Disney nicht mehr – und ab dem ersten Quartal 2027 will der Konzern auch das Streaming-Ergebnis nicht mehr separat ausweisen. D'Amaro begründet das laut TheWrap damit, dass die getrennte Darstellung nicht mehr zur Steuerung der Sparte passe. Kritiker dürften das als Verlust an Transparenz lesen.
Auch die Parks liefern: Die Sparte Experiences steigerte den Umsatz um 15 Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar, die Besucherzahlen in den US-Parks legten laut TheWrap um 11 Prozent zu. In einem Umfeld hoher Zinsen und nervöser Konsumenten ist das ein starkes Signal.
Der Ausblick
Was verspricht Disney für 2027 – und was kostet das?
Gewinn
Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im Geschäftsjahr 2027 zweistellig wachsen, gerechnet ohne die Zusatzwoche.
Spartenergebnis
Das operative Ergebnis aller Sparten soll um rund 8 Prozent steigen, im ersten Quartal sind etwa 5,4 Milliarden Dollar geplant.
Aktionäre
Rund 9 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe und eine auf 2,00 Dollar je Aktie erhöhte Dividende.
Investitionen
Etwa 9 Milliarden Dollar Investitionen, rund 26 Milliarden Dollar für Inhalte und etwa 11 Milliarden Dollar freier Mittelzufluss.
Sparprogramm
Bis zum Geschäftsjahr 2029 sollen jährlich rund 3 Milliarden Dollar eingespart werden – laut Variety auch durch Stellenabbau. Den Großteil will D'Amaro in Wachstum reinvestieren.
Die Dividende wird in zwei Raten von je 1,00 Dollar gezahlt: am 22. Januar 2027 (Stichtag 16. Dezember) und am 13. Juli 2027 (Stichtag 11. Juni). Gegenüber den bisherigen 1,50 Dollar ist das ein Plus von 33 Prozent.
Das große Bild
Wie teuer ist die Disney-Aktie nach der Rally?
Die Erwartungen waren hoch. Die Aktie hatte seit dem letzten Quartalsbericht laut Finviz fast 17 Prozent zugelegt und notierte vor den Zahlen nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 120,80 Dollar; am 13. November schloss sie bei 118,97 Dollar. Der Optionsmarkt hatte eine Bewegung von gut 6 Prozent nach den Zahlen eingepreist. Gemessen am bereinigten Jahresgewinn von 7,02 Dollar ergibt sich auf Basis dieses Schlusskurses ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 17.
Die Analysten waren schon vorher überwiegend positiv – Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de:
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Morgan Stanley
|Overweight
|133 $
|Citi
|Buy
|140 $
|Evercore ISI
|Buy
|144 $
|Konsens (TipRanks)
|Strong Buy
|ca. 130 $
Quelle: TipRanks, blockchain.news
FAQ zur Disney-Aktie
Wie hoch war Disneys Gewinn im vierten Quartal? Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,77 Dollar und damit über dem Konsens von etwa 1,67 Dollar; ohne Zusatzwoche bei 1,59 Dollar.
Wie hoch ist die neue Dividende der Disney-Aktie? 2,00 Dollar je Aktie, gezahlt in zwei Raten zu je 1,00 Dollar im Januar und Juli 2027.
Was plant Disney für 2027? Zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie, rund 9 Mrd. Dollar Aktienrückkäufe und ein Sparprogramm von jährlich 3 Mrd. Dollar bis 2029.
Wie viel verdient Disney mit Streaming? Im Quartal 824 Mio. Dollar operativ, im Gesamtjahr knapp 2,6 Mrd. Dollar.
Seit wann ist Josh D'Amaro Disney-Chef? Seit März 2026.
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