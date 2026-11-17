Die Disney Aktie zählt am Dienstagmorgen zu den größten Dow Jones Gewinnern: Gegen 9:47 Uhr Ortszeit (15:47 Uhr MEZ) notiert der Unterhaltungskonzern an der New York Stock Exchange (Ticker: DIS, ISIN: US2546871060) bei 120,02 US-Dollar und damit 1,11 Prozent im Plus. Auslöser sind die vor Börsenstart vorgelegten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal, die bei Umsatz und Gewinn über den Erwartungen lagen, sowie eine kräftige Dividendenerhöhung.

Der Dow Jones Industrial Average liegt zur gleichen Zeit 0,49 Prozent im Minus bei 51.357 Punkten. Disney komplettiert damit die Top 5 der Gewinner.