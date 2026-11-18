Warum steigt die Disney Aktie heute?

Sieben Banken haben nach den Quartalszahlen ihre Kursziele angehoben. Dazu kommen Rückenwind aus dem Kino, ein starkes Parkgeschäft und höhere Ausschüttungen an die Aktionäre.

Welche Kursziele nennen die Analysten?

Rosenblatt nennt 141 Dollar, Wells Fargo und JPMorgan je 140 Dollar, Guggenheim und Needham je 135 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Wann startet Avengers: Doomsday?

Der Film kommt am 18. Dezember 2026 in die Kinos.

Wo liegt das Jahreshoch der Disney Aktie?

Bei 122,72 Dollar, erreicht am 17. November 2026 im Handelsverlauf.