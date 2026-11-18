Der Dow Jones verlor am Mittwoch zeitweise rund 400 Punkte – doch ein Wert stemmte sich mit Macht gegen den Trend. Die Disney Aktie stieg laut einer Indikation von Société Générale am späten Abend um 4,6 Prozent auf rund 122 Dollar und ist damit der größte Gewinner im Dow Jones. Sie liegt nun nur noch knapp unter dem Jahreshoch von 122,72 Dollar, das sie am Dienstag kurz nach den Quartalszahlen erreicht hatte. Treiber des Tages ist eine regelrechte Welle von Analysten-Updates.
Disney Aktie an der Dow-Spitze: Sieben Banken heben die Kursziele – Avengers, Parks und Toy Story 5 als Turbo
Während der Dow Jones nachgibt, steigt die Disney Aktie um mehr als 4,5 Prozent an die Spitze des Index. Sieben Analysten erhöhen ihre Kursziele auf bis zu 141 Dollar. Die große Analyse: was die Banken überzeugt, welche Rolle Avengers, Toy Story 5 und die Freizeitparks spielen – und wo die Bremsen lauern.
Die Analysten
Sieben Häuser, sieben höhere Kursziele
Die Einschätzungen der Häuser – keine Prognose der Redaktion – fallen nach den Quartalszahlen geschlossen positiv aus. Barton Crockett von Rosenblatt hob sein Kursziel von 126 auf 141 Dollar an, Wells Fargo von 132 auf 140 Dollar, JPMorgan setzte ebenfalls 140 Dollar an. Michael Morris von Guggenheim erhöhte von 120 auf 135 Dollar, Laura Martin von Needham von 125 auf 135 Dollar. Raymond James nennt 133 Dollar, StoneX 130 Dollar. Laut Benzinga liegt das durchschnittliche Kursziel damit bei 133,50 Dollar – rund 9 Prozent über dem aktuellen Kurs der Disney Aktie.
Wenn sieben Häuser an einem Tag ihre Ziele erhöhen, ist das mehr als eine Momentaufnahme – es ist ein Stimmungswechsel.
Die Treiber
Was die Banken überzeugt
Blockbuster im Kino
Toy Story 5 hat weltweit mehr als 1 Milliarde Dollar eingespielt. Am 18. Dezember folgt Avengers: Doomsday, einer der am meisten erwarteten Filme des Jahres.
Marvel-Effekt bei Disney+
Die Nutzung von Marvel-Inhalten auf Disney+ hat sich vor dem Kinostart mehr als verdoppelt. Das stärkt das Streaming-Geschäft, das inzwischen profitabel ist.
Freizeitparks und Kreuzfahrten
Wells Fargo und Rosenblatt heben das Parkgeschäft hervor. Neue Kreuzfahrtschiffe steigerten das Wachstum im Bereich Resorts und Urlaub im vierten Quartal um 11 Prozentpunkte.
Mehr Geld für Aktionäre
Die Dividende steigt um 33 Prozent auf 2,00 Dollar, zudem plant Disney Aktienrückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar.
Für Guggenheim-Analyst Morris kommt Disney bei vier zentralen Aufgaben von Konzernchef Josh D'Amaro voran, darunter der Rhythmus großer Kinostarts. Der Konzern hat zudem angekündigt, den Avengers Campus in seinen Parks bis 2028 zu verdoppeln. Für die Disney Aktie entsteht so ein seltenes Zusammenspiel: Kinoerfolge treiben die Nutzung von Disney+, und bekannte Marken ziehen Besucher in die Parks.
Die Bremsen
Wo der Haken liegt
Ganz ohne Schatten ist das Bild nicht. Für das Parkgeschäft erwartet Disney in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 Wachstum, in der zweiten Hälfte aber eher Stagnation. Zudem hatte eine zusätzliche Woche das vierte Quartal geschönt: Ohne sie lag der bereinigte Gewinn je Aktie mit 1,59 Dollar unter den Erwartungen. Und das Sparprogramm von rund 3 Milliarden Dollar bringt weitere Entlassungen mit sich. Nach dem Kurssprung muss die Disney Aktie nun zeigen, dass sie das Jahreshoch nachhaltig überwinden kann.
Häufige Fragen zur Disney Aktie
Warum steigt die Disney Aktie heute?
Sieben Banken haben nach den Quartalszahlen ihre Kursziele angehoben. Dazu kommen Rückenwind aus dem Kino, ein starkes Parkgeschäft und höhere Ausschüttungen an die Aktionäre.
Welche Kursziele nennen die Analysten?
Rosenblatt nennt 141 Dollar, Wells Fargo und JPMorgan je 140 Dollar, Guggenheim und Needham je 135 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wann startet Avengers: Doomsday?
Der Film kommt am 18. Dezember 2026 in die Kinos.
Wo liegt das Jahreshoch der Disney Aktie?
Bei 122,72 Dollar, erreicht am 17. November 2026 im Handelsverlauf.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.