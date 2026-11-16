Countdown zu den Jahreszahlen: Am Dienstag vor Börsenstart legt Disney seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2026 vor. Morgan-Stanley-Analyst Sean Diffley bleibt für die Disney-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 125 auf 133 US-Dollar. Zum Kurs von 118,64 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 12 Prozent.
Disney-Aktie: Am Dienstag kommen die Jahreszahlen – Morgan Stanley erhöht vorher den Einsatz
Disney legt am 17. November seine Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 vor. Morgan-Stanley-Analyst Sean Diffley bleibt vorher bei „Buy“ für die Disney-Aktie und hebt das Kursziel an.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Walt Disney Company
- Handelssymbol
- DIS (NYSE)
- Analyst
- Sean Diffley
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 133 US-Dollar (zuvor 125 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Disney-Aktie
Parks, Streaming, Sport – was der Konzern liefern muss
Sean Diffley traut dem Unterhaltungskonzern mehr zu. Die Zahlen am 17. November werden zum Test.
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz von Disney um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden US-Dollar. Die Unterhaltungssparte legte um 6 Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar zu.
Das Geschäftsjahr 2026 hat eine 53. Woche, die in das vierte Quartal fällt und die Vergleichbarkeit beeinflusst.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Sean Diffley zu lesen ist:
Gewinnziel
Disney hatte für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 jeweils ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht gestellt.
Streaming profitabel
Das Streaminggeschäft mit Disney+ und Hulu ist inzwischen profitabel.
Parks als Stütze
Die Freizeitparks und Kreuzfahrten bleiben eine wichtige Ertragsquelle.
Höhere Ausschüttung
Im Vorjahr hatte Disney Dividende und Aktienrückkäufe deutlich ausgeweitet.
Das klassische Fernsehen schrumpft
Die linearen TV-Sender verlieren weiter Zuschauer und Werbeeinnahmen. Zudem schwankt das Kinogeschäft stark mit den jeweiligen Filmstarts.
Vor einem Jahr war die Aktie nach den Jahreszahlen um rund 8 Prozent gefallen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Sean Diffley. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 133 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Walt Disney Company (DIS): Kaufen, Kursziel 133,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Sean Diffley, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:30 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:30 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Sean Diffley, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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