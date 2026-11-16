Im dritten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz von Disney um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden US-Dollar. Die Unterhaltungssparte legte um 6 Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar zu.

Das Geschäftsjahr 2026 hat eine 53. Woche, die in das vierte Quartal fällt und die Vergleichbarkeit beeinflusst.