Die Disney Aktie hat turbulente Tage hinter sich. Nach den Quartalszahlen stieg sie am Dienstag zunächst bis auf 122,72 Dollar, den höchsten Stand seit einem Jahr. Dann drehte die Stimmung, und die Aktie schloss 1,5 Prozent im Minus bei 116,94 Dollar. Am Mittwoch folgte die Kehrtwende: Mit einem Plus von zeitweise fast 5 Prozent auf rund 121 Dollar gehört Disney zu den Tagesgewinnern an der Wall Street. Auslöser sind mehrere Analysten, die ihre Kursziele angehoben haben.
Disney Aktie: 33 Prozent mehr Dividende und 9 Milliarden für Rückkäufe – Analysten heben die Kursziele an
Erst Jahreshoch, dann Rücksetzer, jetzt die Kehrtwende: Die Disney Aktie zählt zu den Tagesgewinnern, nachdem mehrere Banken ihre Kursziele angehoben haben. Neuer CEO, höhere Dividende, Milliarden-Rückkauf und ein Sparprogramm. Die große Analyse: was hinter den Zahlen steckt und wo der Haken liegt.
Die Zahlen
Starkes Quartal – mit einem Sondereffekt
Auf den ersten Blick hat Disney die Erwartungen klar übertroffen. Der Umsatz stieg im vierten Geschäftsquartal um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar, erwartet waren 25,16 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,77 Dollar über der Prognose von 1,68 Dollar. Der Blick ins Detail zeigt aber einen Sondereffekt: Das Quartal hatte eine zusätzliche Woche, die laut 24/7 Wall St. rund 17 Cent je Aktie beisteuerte. Ohne diese Woche lag der Gewinn bei 1,59 Dollar – zwar 43 Prozent über dem Vorjahr, aber unter den Erwartungen. Das erklärt, warum die Disney Aktie am Dienstag zunächst nachgab.
Ein Lichtblick ist das Streaming. Disney+ und die übrigen Streaming-Dienste erzielten im Quartal ein Betriebsergebnis von 824 Millionen Dollar, im gesamten Geschäftsjahr waren es 2,57 Milliarden Dollar bei einer Marge von 11,5 Prozent. Aus dem einstigen Verlustbringer ist ein Gewinnbringer geworden. Ab dem kommenden Quartal will Disney das Streaming-Ergebnis allerdings nicht mehr gesondert ausweisen. Für Anleger der Disney Aktie wird damit eine wichtige Kennzahl weniger transparent.
Das Geschenk
Mehr Geld für die Aktionäre
Der stärkste Grund für die Erholung ist der Ausblick. Disney erhöht die Dividende um 33 Prozent von 1,50 auf 2,00 Dollar je Aktie und will im Geschäftsjahr 2027 Aktien für rund 9 Milliarden Dollar zurückkaufen. Möglich machen soll das ein freier Cashflow von rund 11 Milliarden Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie stellt das Management ein zweistelliges Wachstum in Aussicht, die Sonderwoche herausgerechnet. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für Filme und Serien um 9 Prozent auf rund 26 Milliarden Dollar. Für die Disney Aktie ist das eine Kombination aus Wachstum und Ausschüttung, die Anleger schätzen.
Disney verspricht beides zugleich: mehr Geld für Inhalte und mehr Geld für Aktionäre.
Die Analysten
Banken heben die Kursziele an
Die Einschätzungen der Häuser – keine Prognose der Redaktion – fallen nach den Zahlen positiv aus. Michael Morris von Guggenheim hob sein Kursziel am 18. November von 120 auf 135 Dollar an und bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Barton Crockett von Rosenblatt erhöhte sein Ziel am selben Tag von 126 auf 141 Dollar, ebenfalls mit Kaufempfehlung. Auch Laura Martin von Needham bestätigte ihre Kaufempfehlung. Laut MarketBeat raten derzeit 17 von 19 erfassten Analysten zum Kauf der Disney Aktie, zwei empfehlen Halten.
Der Umbau
Sparprogramm mit Stellenabbau
Hinter den Zahlen steht ein Konzern im Umbau. Seit März führt Josh D'Amaro das Unternehmen als Nachfolger von Bob Iger. Disney hat ein Sparprogramm angekündigt, das bis zum Geschäftsjahr 2029 jährlich rund 3 Milliarden Dollar an Kosten einsparen soll, etwa bei Einkauf, IT und Immobilien. Finanzchef Hugh Johnston kündigte weitere Entlassungen an, ohne eine Zahl zu nennen. Den größten Teil der Einsparungen will Disney in Streaming und das Direktgeschäft mit Kunden stecken, ein Teil soll den Gewinn erhöhen.
Häufige Fragen zur Disney Aktie
Warum steigt die Disney Aktie heute?
Mehrere Banken haben nach den Quartalszahlen ihre Kursziele angehoben. Dazu kommen die höhere Dividende und der geplante Aktienrückkauf von rund 9 Milliarden Dollar.
Wie hoch ist die neue Disney-Dividende?
Disney erhöht die Dividende um 33 Prozent von 1,50 auf 2,00 Dollar je Aktie.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Disney Aktie?
Guggenheim hob das Ziel auf 135 Dollar an, Rosenblatt auf 141 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wer ist CEO von Disney?
Josh D'Amaro führt Disney seit März 2026 als Nachfolger von Bob Iger.
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