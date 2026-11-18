Warum steigt die Disney Aktie heute?

Mehrere Banken haben nach den Quartalszahlen ihre Kursziele angehoben. Dazu kommen die höhere Dividende und der geplante Aktienrückkauf von rund 9 Milliarden Dollar.

Wie hoch ist die neue Disney-Dividende?

Disney erhöht die Dividende um 33 Prozent von 1,50 auf 2,00 Dollar je Aktie.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Disney Aktie?

Guggenheim hob das Ziel auf 135 Dollar an, Rosenblatt auf 141 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Wer ist CEO von Disney?

Josh D'Amaro führt Disney seit März 2026 als Nachfolger von Bob Iger.