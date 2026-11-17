Treier spricht laut dpa von einem „Auseinanderklaffen“ zwischen Ausland und Inland: Hohe Arbeits- und Energiekosten bremsen, im Inland werde zurückhaltend investiert. Den Aufschwung hält er wegen Geopolitik, Protektionismus und hoher Schulden für fragil.

Für den DAX ist das ein bekanntes Muster: Viele Indexkonzerne erzielen den Großteil ihrer Umsätze im Ausland. Eine bessere Weltkonjunktur kann ihre Gewinne stützen, auch wenn die deutsche Binnenwirtschaft schwächelt. Am Dienstag überwogen an der Börse jedoch andere Themen: Die Sorge vor einer Enttäuschung bei den Nvidia-Zahlen drückte Technologie- und Bankwerte. Einen belegten Zusammenhang zwischen der DIHK-Umfrage und der Kursentwicklung gibt es nicht. Zusammen mit dem überraschend starken Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen auf 35,6 Punkte am selben Tag zeichnen die Frühindikatoren aber ein freundlicheres Bild als die Börse.