Die DIHK-Umfrage unter den deutschen Auslandshandelskammern liefert ein seltenes Stimmungshoch: 49 Prozent der deutschen Unternehmen im Ausland erwarten in den kommenden zwölf Monaten bessere Geschäfte, nur 8 Prozent schlechtere. So optimistisch waren die Firmen laut Deutscher Industrie- und Handelskammer seit fünf Jahren nicht. Der DAX konnte davon am Dienstag nicht profitieren: Er schloss laut dpa-AFX 2,08 Prozent tiefer bei 26.045,37 Punkten (Xetra-Schluss, Index-ISIN DE0008469008) – belastet von der Nervosität vor den Nvidia-Zahlen. Für exportstarke deutsche Aktien ist die Umfrage dennoch ein bemerkenswertes Signal.
DIHK-Umfrage: 49 Prozent der deutschen Auslandsfirmen erwarten bessere Geschäfte, bester Wert seit fünf Jahren – doch daheim stockt es – profitiert der DAX vom Auslandsboom?
Deutsche Unternehmen im Ausland sind so optimistisch wie seit fünf Jahren nicht. Laut DIHK-Umfrage unter knapp 3.500 Firmen erwartet fast jede zweite bessere Geschäfte, nur acht Prozent rechnen mit einer Verschlechterung. Auch in den USA hellt sich die Stimmung trotz Zöllen auf. Was das für den DAX und exportstarke Aktien bedeutet – und warum der Standort Deutschland zurückfällt.
AHK World Business Outlook
Was zeigt die DIHK-Umfrage – und wie groß ist der Stimmungsumschwung?
Befragt wurden vom 5. bis 23. Oktober 2026 knapp 3.500 deutsche Unternehmen in rund 90 Ländern. Fast alle Kennzahlen haben sich gegenüber der Frühjahrsumfrage verbessert.
Die aktuelle Geschäftslage bewerten 48 Prozent als gut – im Frühjahr waren es 39 Prozent. 35 Prozent wollen ihre Investitionen ausweiten, 37 Prozent mehr Personal einstellen. Der Anteil der Pessimisten hat sich gegenüber dem Frühjahr etwa halbiert. DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier sagte laut dpa: „So optimistisch haben die Unternehmen seit fünf Jahren nicht mehr nach vorn geblickt.“ Und: „Die Weltwirtschaft hat sich schneller berappelt als erwartet.“
|Risiko
|Frühjahr 2026
|Herbst 2026
|Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen
|–
|44 % (Platz 1)
|Energiepreise
|46 %
|35 %
|Lieferketten
|40 %
|32 %
|Rohstoffpreise
|37 %
|32 %
Quelle: DIHK via dpa-AFX/ARIVA und Handelsblatt, 17.11.2026
Auffällig ist, wie stark Kostenrisiken an Gewicht verloren haben: Energiepreise nennen nur noch 35 Prozent statt 46 Prozent als Risiko, Lieferketten 32 statt 40 Prozent. An der Spitze stehen nun die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in den Gastländern – ein Hinweis darauf, dass Zölle, Subventionen und Regulierung die Firmen mehr beschäftigen als Kosten.
Wie läuft das Geschäft deutscher Firmen in den USA trotz Zöllen?
Gerade in den USA hat sich die Stimmung deutlich aufgehellt. Laut DIHK-Sonderauswertung erwarten 59 Prozent der befragten Unternehmen dort bessere Geschäfte, nur 5 Prozent schlechtere. 64 Prozent bewerten ihre Lage als gut, 41 Prozent wollen mehr investieren, 48 Prozent mehr Personal einstellen. Als Gründe nennt der DIHK den Turnberry-Handelsdeal und niedrigere Zölle; für die meisten EU-Importe gilt laut Handelsblatt eine Zollobergrenze von 15 Prozent.
Die Zölle bleiben dennoch ein Thema: 47 Prozent der US-Töchter sehen Handelshemmnisse als Risiko, 39 Prozent geben Zollkosten über die Preise weiter. 39 Prozent fordern zu Unrecht erhobene Zölle zurück, die der Supreme Court im Februar für unzulässig erklärt hatte. Und 29 Prozent planen, Investitionen in die USA zu verlagern – eine Zahl, die für den Standort Deutschland aufhorchen lässt.
Das große Bild
China schwach, Osteuropa stark: Wohin verschiebt sich der deutsche Export?
In der Region Asien-Pazifik ohne China erwarten nach vorläufigen DIHK-Zahlen 56 Prozent bessere Geschäfte. In China sind es dagegen nur 35 Prozent; 56 Prozent der Firmen nennen den Konkurrenzdruck chinesischer Anbieter als Problem. Die Außenhandelsagentur GTAI erwartet laut Handelsblatt, dass die deutschen Exporte nach China 2026 um knapp 13 Prozent auf 70,8 Milliarden Euro sinken – China fällt damit auf Rang neun der Abnehmerländer. Die Exporte in den EU-Binnenmarkt sollen dagegen um 6,5 Prozent auf rund 1.031 Milliarden Euro steigen, die in die USA um 3,4 Prozent auf etwa 152 Milliarden Euro. Polen und Tschechien sind laut dpa zusammen inzwischen wichtiger als die USA.
Einschätzung der Redaktion: Für deutsche Exportaktien verschiebt sich das Chancenbild. Konzerne mit starkem Europa- und USA-Geschäft dürften von der aufgehellten Stimmung eher profitieren als jene, die stark vom chinesischen Markt abhängen – dort wächst die Konkurrenz durch heimische Anbieter. Zugleich zeigt die Umfrage, dass Wachstum zunehmend außerhalb Deutschlands entsteht.
Warum profitiert der Standort Deutschland nicht – und was heißt das für den DAX?
Treier spricht laut dpa von einem „Auseinanderklaffen“ zwischen Ausland und Inland: Hohe Arbeits- und Energiekosten bremsen, im Inland werde zurückhaltend investiert. Den Aufschwung hält er wegen Geopolitik, Protektionismus und hoher Schulden für fragil.
Für den DAX ist das ein bekanntes Muster: Viele Indexkonzerne erzielen den Großteil ihrer Umsätze im Ausland. Eine bessere Weltkonjunktur kann ihre Gewinne stützen, auch wenn die deutsche Binnenwirtschaft schwächelt. Am Dienstag überwogen an der Börse jedoch andere Themen: Die Sorge vor einer Enttäuschung bei den Nvidia-Zahlen drückte Technologie- und Bankwerte. Einen belegten Zusammenhang zwischen der DIHK-Umfrage und der Kursentwicklung gibt es nicht. Zusammen mit dem überraschend starken Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen auf 35,6 Punkte am selben Tag zeichnen die Frühindikatoren aber ein freundlicheres Bild als die Börse.
Was Anleger jetzt beobachten
Nvidia-Zahlen in der Nacht zum Mittwoch als kurzfristiger Taktgeber für DAX und Technologiewerte.
19. November: Treffen Trump–Xi in Shenzhen – wichtig für den Welthandel und das China-Geschäft.
27. November: Abstimmung über den Bundeshaushalt 2027 und damit über Entlastungen für den Standort.
1. Januar 2027: angedrohte US-Zölle von 50 Prozent auf kanadische Autos und Stahl – relevant für Lieferketten in Nordamerika.
FAQ zur DIHK-Umfrage
Was ist der AHK World Business Outlook? Eine halbjährliche Umfrage des DIHK unter deutschen Unternehmen im Ausland über die Auslandshandelskammern. Im Herbst 2026 antworteten knapp 3.500 Firmen.
Wie optimistisch sind die Auslandsfirmen? 49 Prozent erwarten bessere Geschäfte, nur 8 Prozent schlechtere – der beste Wert seit fünf Jahren.
Wie läuft das USA-Geschäft trotz Zöllen? 59 Prozent der Firmen in den USA erwarten bessere Geschäfte. Gleichzeitig sehen 47 Prozent Handelshemmnisse als Risiko.
Was bedeutet die DIHK-Umfrage für den DAX? Viele DAX-Konzerne verdienen den Großteil im Ausland und können von einer besseren Weltkonjunktur profitieren. Kurzfristig bestimmen aber andere Themen wie die Nvidia-Zahlen den Markt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.