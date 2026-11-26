Digital Realty ist einer der größten Betreiber von Rechenzentren weltweit und als Immobiliengesellschaft (REIT) organisiert. Operativ läuft es so gut wie nie. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn je Aktie (Core FFO) kletterte um 11 Prozent auf 2,10 Dollar. Neue Mietverträge erreichten mit 855 Millionen Dollar einen Rekord, der Bestand an unterschriebenen, aber noch nicht begonnenen Verträgen liegt bei 2,5 Milliarden Dollar. Die Jahresprognose hob das Management an.

Die Aktie hat davon wenig gehabt. Sie notierte zuletzt rund 18 Prozent unter ihrem Jahreshoch vom April. Der Grund liegt weniger im Unternehmen als im Umfeld: Die Sorge, dass die Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren zu hoch ausfallen, belastet die ganze Branche. Am Montag hatte die Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze noch rund 3 Prozent gewonnen.

Unternehmensnachrichten gab es in dieser Woche durchaus. In Rolling Meadows bei Chicago genehmigte der Stadtrat mit vier zu zwei Stimmen einen Steuervorteil für ein geplantes Rechenzentrum mit 156 Megawatt. Gemeinsam mit dem australischen Konzern Goodman hält Digital Realty zudem seit Anfang November 9,9 Prozent am australischen Wettbewerber NextDC.