Mit einem Plus von 10,44 Prozent auf 183,80 Dollar ist die Digital Realty Aktie (ISIN: US2538681030, WKN: A0DLFT, NYSE-Symbol: DLR) der größte nachbörsliche Gewinner am Mittwochabend in den USA. Das sind 17,37 Dollar mehr als der Schlusskurs von 166,43 Dollar. Bemerkenswert ist, was fehlt: Eine Unternehmensmeldung, die einen solchen Sprung erklärt, lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Gehandelt wurden nachbörslich nur rund 83.000 Aktien, ein Bruchteil des üblichen Tagesumsatzes von mehr als 2 Millionen Stück.
Digital Realty Aktie: Nachbörslicher Gewinner mit über 10 Prozent Plus – was steckt hinter dem Kurssprung?
Die Digital Realty Aktie führt die Liste der nachbörslichen Gewinner in den USA an: plus 10,44 Prozent auf 183,80 Dollar. Eine Unternehmensmeldung fehlt, der Umsatz war dünn. Warum der Rechenzentrumsriese trotzdem im Fokus steht, was die Rekordzahlen sagen und worauf Anleger nach Thanksgiving achten sollten.
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Der Abend
Großer Sprung, kleiner Umsatz
Der Kurssprung fällt in den dünnsten Handel des Jahres. Am Donnerstag bleibt die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt.
In solchen Stunden reichen wenige Kauforders, um einen Kurs kräftig zu bewegen. Anleger sollten den nachbörslichen Kurs der Digital Realty Aktie deshalb mit Vorsicht lesen. Ob er Bestand hat, zeigt erst der reguläre Handel am Freitag.
Dass Käufer gerade jetzt zugreifen, passt allerdings ins Bild. Der S&P 500 hatte am Mittwoch zeitweise rund 3 Prozent verloren, weil Anleger erneut KI-Werte verkauften, und schloss am Ende nur 0,25 Prozent im Minus. Nach Börsenschluss drehte die Stimmung weiter: Die großen Indexfonds legten nachbörslich zu, Chipwerte erholten sich. Rechenzentrumsaktien wie Applied Digital und IREN stiegen ebenfalls.
Der Hintergrund
Rekordzahlen, aber die Aktie hinkt hinterher
Digital Realty ist einer der größten Betreiber von Rechenzentren weltweit und als Immobiliengesellschaft (REIT) organisiert. Operativ läuft es so gut wie nie. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn je Aktie (Core FFO) kletterte um 11 Prozent auf 2,10 Dollar. Neue Mietverträge erreichten mit 855 Millionen Dollar einen Rekord, der Bestand an unterschriebenen, aber noch nicht begonnenen Verträgen liegt bei 2,5 Milliarden Dollar. Die Jahresprognose hob das Management an.
Die Aktie hat davon wenig gehabt. Sie notierte zuletzt rund 18 Prozent unter ihrem Jahreshoch vom April. Der Grund liegt weniger im Unternehmen als im Umfeld: Die Sorge, dass die Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren zu hoch ausfallen, belastet die ganze Branche. Am Montag hatte die Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze noch rund 3 Prozent gewonnen.
Unternehmensnachrichten gab es in dieser Woche durchaus. In Rolling Meadows bei Chicago genehmigte der Stadtrat mit vier zu zwei Stimmen einen Steuervorteil für ein geplantes Rechenzentrum mit 156 Megawatt. Gemeinsam mit dem australischen Konzern Goodman hält Digital Realty zudem seit Anfang November 9,9 Prozent am australischen Wettbewerber NextDC.
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