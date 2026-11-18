Börsennotierte Onlinehändler wie Zalando, aber auch Plattformen und Reiseportale müssten Gestaltung und Preisanzeigen anpassen, sobald das Gesetz Wirklichkeit wird. Die Quellen nennen keine einzelnen Unternehmen als Adressaten; Amazon, Temu oder Zalando kommen in den ausgewerteten Texten nicht vor. Welche Kosten oder Umsatzeffekte entstehen, lässt sich daher nicht beziffern – das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose. Aktuell zeigt die Zalando Aktie laut früheren Berichten dieser Redaktion eine Rally im B2B-Geschäft bei schwächerem B2C; aktuelle Kurse konnte die Redaktion für diesen Beitrag nicht mit Uhrzeit belegen.

Zur Einordnung der Praxis: Die Kommission hatte im März 2026 bei 18 Prozent von 314 geprüften Online-Händlern Druckverkaufstaktiken gefunden (Netz Trends, nach Kommissionsangaben vom 26. März 2026). Das ist eine Stichprobe und nicht Teil des Vorschlags.