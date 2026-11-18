Die EU-Kommission will dem Online-Kaufdruck Grenzen setzen: Am Mittwoch, 11. November 2026, stellte sie in Brüssel den Digital Fairness Act vor, der Dark Patterns, schwer kündbare Abos und suchtfördernde Gestaltung eindämmen soll. Bei Verstößen sehen die Pläne laut ZDFheute Strafen von bis zu 6 Prozent des Jahresumsatzes vor. Es ist ein Vorschlag, noch kein geltendes Recht: Parlament und Mitgliedstaaten müssen zustimmen, ein Starttermin steht nicht fest. Für Anleger im Onlinehandel – etwa bei der Zalando Aktie – ist die Frage, wie stark das Regelwerk Geschäftsmodelle trifft.
Digital Fairness Act: EU will Zeitdruck, Abo-Fallen und Dark Patterns stoppen, bis zu 6 Prozent Strafe – Was heißt das für Zalando Aktie und den Onlinehandel?
Die EU-Kommission hat am 11. November den Digital Fairness Act vorgeschlagen: Regeln gegen Dark Patterns, Abo-Fallen und Kaufdruck, Strafen bis zu 6 Prozent des Jahresumsatzes. Neun Tage vor dem Black Friday stellt sich die Frage, was auf Händler, Plattformen und Anleger zukommt.
Der Vorschlag
Was steht im Digital Fairness Act konkret?
Ziel ist, bisher national geregelten Verbraucherschutz EU-weit zu vereinheitlichen. Die Kommission nennt Praktiken, die Kundinnen und Kunden zu Käufen drängen.
Dark Patterns: künstlicher Zeitdruck wie ablaufende Uhren, künstliche Knappheit („nur noch drei verfügbar“), versteckte Kosten und zugunsten des Anbieters voreingestellte Optionen sollen eingeschränkt werden (ZDFheute).
Abos: Kündigung wiederkehrender Verträge soll erleichtert werden.
Influencer-Marketing: soll transparenter werden.
Suchtfördernde Designs in sozialen Medien geraten in den Fokus.
Digitale Warteschlangen: aktueller und höchstmöglicher Preis sollen sichtbar sein; laut Netz Trends gilt das für Warteschlangen und ist kein allgemeiner Preisdeckel.
Verbraucherkommissar Michael McGrath beziffert die Verluste der Verbraucher durch solche Verkaufstaktiken laut ZDFheute auf rund 10,3 Milliarden Euro pro Jahr.
Wir wollen mehr Auswahlmöglichkeiten und Kontrolle für die Verbraucher.
Die Positionen
Wer unterstützt den Vorschlag – wer kritisiert ihn?
Die Reaktionen sind gemischt, wie ZDFheute dokumentiert. Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission, sieht Vorteile auch für Unternehmen. Der Digitalverband Bitkom kritisiert Zusatzaufwand:
Der DFA wird Unternehmen mit zusätzlichen Auflagen und zusätzlicher Bürokratie belasten.
Aus der anderen Richtung kommt Kritik, der Vorschlag gehe nicht weit genug: Die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini sagte laut ZDFheute, die Kommission verpasse die Chance, Manipulationen online wirksam zu unterbinden. Der Thinktank CERRE mahnt, zunächst bestehende Behörden zu stärken. Zeitungsverleger äußern Sorge, ob digitale Abomodelle betroffen sind. Verbraucherschützer wurden in den ausgewerteten Quellen nicht namentlich zitiert.
Börse
Was bedeutet der Digital Fairness Act für Zalando Aktie und Onlinehändler?
Börsennotierte Onlinehändler wie Zalando, aber auch Plattformen und Reiseportale müssten Gestaltung und Preisanzeigen anpassen, sobald das Gesetz Wirklichkeit wird. Die Quellen nennen keine einzelnen Unternehmen als Adressaten; Amazon, Temu oder Zalando kommen in den ausgewerteten Texten nicht vor. Welche Kosten oder Umsatzeffekte entstehen, lässt sich daher nicht beziffern – das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose. Aktuell zeigt die Zalando Aktie laut früheren Berichten dieser Redaktion eine Rally im B2B-Geschäft bei schwächerem B2C; aktuelle Kurse konnte die Redaktion für diesen Beitrag nicht mit Uhrzeit belegen.
Zur Einordnung der Praxis: Die Kommission hatte im März 2026 bei 18 Prozent von 314 geprüften Online-Händlern Druckverkaufstaktiken gefunden (Netz Trends, nach Kommissionsangaben vom 26. März 2026). Das ist eine Stichprobe und nicht Teil des Vorschlags.
Die Termine
Wie geht es weiter?
Europäisches Parlament und Rat: Beratung des Vorschlags; ein Zeitplan für Inkrafttreten oder Geltungsbeginn steht laut Netz Trends nicht fest.
Black Friday 2026 (27. November): erster großer Aktionstag, an dem Händler unter öffentlicher Beobachtung stehen. Datum laut Kalender, nicht aus den Quellen.
Quartalszahlen der Onlinehändler: Hinweise auf Anpassungskosten.
FAQ
Häufige Fragen zum Digital Fairness Act
Was ist der Digital Fairness Act? Ein Vorschlag der EU-Kommission vom 11. November 2026 für EU-weit einheitliche Verbraucherschutzregeln im Netz, etwa gegen Dark Patterns und schwer kündbare Abos.
Gilt der Digital Fairness Act schon? Nein. Parlament und Mitgliedstaaten müssen zustimmen; ein Starttermin steht nicht fest.
Wie hoch sind die Strafen? Laut ZDFheute bis zu 6 Prozent des Jahresumsatzes.
Was bedeutet der Digital Fairness Act für die Zalando Aktie? Eine belegte Wirkung auf Kurse oder Ergebnis gibt es nicht; die Quellen nennen keine einzelnen Unternehmen.
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