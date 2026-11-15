Es gibt Wochen, in denen die Börse Geschichte schreibt. Die kommende könnte eine davon werden. Am Dienstag, 17. November, legt Nvidia nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor – die ersten seit dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang. Die Aktie notiert bei 162,85 Dollar und damit rund 32 Prozent unter ihrem Rekord. Gleichzeitig öffnen die größten Händler Amerikas ihre Bücher: Home Depot, Target und am Donnerstag Walmart, das wertvollste Handelsunternehmen der Welt. Und aus China melden sich von Montag an Baidu, JD.com, Tencent und Alibaba. Fünf Tage, die zeigen werden, ob der KI-Boom trägt – und ob der Verbraucher noch kauft.
Die Woche der Wahrheit: Nvidia, Walmart, Home Depot und Alibaba – fünf Tage, die über KI-Boom und Konsum entscheiden
Die kommende Woche ist die wichtigste der Berichtssaison: Nvidia legt die ersten Zahlen ohne Jensen Huang vor, Walmart, Home Depot und Target zeigen, wie es um den US-Verbraucher steht, und Chinas Tech-Riesen von Baidu bis Alibaba berichten im Tagestakt. Dazu kommen US-Einzelhandelsumsätze und das Fed-Protokoll. Der große Wochenausblick mit allen Terminen, Erwartungen und Risiken für Nvidia-Aktie, Walmart-Aktie, Home-Depot-Aktie und Alibaba-Aktie.
Der Fahrplan
Alle Termine der Woche der Wahrheit
Nvidia
Die erste Bilanz ohne Jensen Huang
Nvidia hat für das Quartal einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, Analysten erwarten im Schnitt 108,8 Milliarden Dollar und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie – jeweils rund 90 Prozent mehr als vor einem Jahr. Entscheidend wird aber weniger das Quartal als der Ausblick und der Auftritt von Interimschefin Colette Kress. Sie muss zeigen, dass der wertvollste Chipkonzern der Welt auch ohne seinen Gründer funktioniert. Am Mittwoch will sie zudem vor der Belegschaft sprechen. Mit 162,85 Dollar liegt die Nvidia-Aktie rund 32 Prozent unter ihrem Rekordschluss von 239,24 Dollar.
Nvidia ist längst mehr als eine Aktie – es ist ein Referendum über den gesamten KI-Boom.
Der US-Verbraucher
Walmart, Home Depot, Target: Kauft Amerika noch?
Die zweite große Frage der Woche lautet, wie es um den amerikanischen Verbraucher steht. Hohe Spritpreise nach dem Iran-Krieg, steigende Zinsen und eine erwartete Zinserhöhung der Fed im Dezember belasten die Haushalte. Home Depot zeigt am Dienstag, ob der schwache Immobilienmarkt auf das Heimwerkergeschäft drückt. Target und Lowe's folgen am Mittwoch. Am Donnerstag berichtet Walmart mit einem Börsenwert von rund 1 Billion Dollar. Dazu veröffentlichen die USA die Einzelhandelsumsätze für Oktober und das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung – beide wichtig für die Zinsfantasie.
China-Tech
Baidu, JD, Tencent, Alibaba: vier Riesen in vier Tagen
Auch für China-Aktien wird es eine entscheidende Woche. Baidu eröffnet am Montag, JD.com will am Dienstag zeigen, dass der Onlinehändler wie angekündigt zum Umsatzwachstum zurückkehrt, Tencent legt seine Zahlen zur Wochenmitte vor. Am Donnerstag folgt Alibaba – eine Aktie, die sich trotz boomender Cloud vom Hoch fast halbiert hat. Im Mittelpunkt stehen die Ausgaben für künstliche Intelligenz und der teure Preiskampf im Schnelllieferdienst.
Häufige Fragen zur Woche der Wahrheit
Wann veröffentlicht Nvidia seine Quartalszahlen?
Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit.
Wie steht die Nvidia-Aktie vor den Zahlen?
Bei 162,85 Dollar und damit rund 32 Prozent unter ihrem Rekordschluss von 239,24 Dollar.
Wann berichten Walmart, Home Depot und Target?
Home Depot am Dienstag, Target am Mittwoch und Walmart am Donnerstag, jeweils vor dem US-Börsenstart.
Welche chinesischen Tech-Konzerne berichten?
Baidu am Montag, JD.com am Dienstag, Tencent zur Wochenmitte und Alibaba am Donnerstag.
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