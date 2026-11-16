Die sehr erfreulichen US-Arbeitsmarktdaten lösten am Markt kaum eine Reaktion aus, da der Fokus der FED nunmehr auf der Inflation liegt, so Michaël Nizard, Global Head of Asset Allocation Research bei Edmond de Rothschild Asset Management.
Die FED legt einen anderen Gang ein
Der Fokus liegt nun auf der Inflation
Die sehr erfreulichen US-Arbeitsmarktdaten hätten am Markt kaum eine Reaktion ausgelöst, da der Fokus der US-Notenbank Fed mittlerweile auf der Inflation liege, so Michaël Nizard, Global Head of Asset Allocation Research bei Edmond de Rothschild Asset Management.
Die Anleger hätten daher mit Spannung auf den Bericht zum Verbraucherpreisindex (CPI) gewartet. Dessen Auswirkungen seien stärker als erwartet ausgefallen, da die Daten eine unangenehme Überraschung gebracht hätten. Die Verbraucherpreise seien im Oktober um 0,4 Prozent gestiegen, während die Kerninflation ohne Lebensmittel und Energie um 0,3 Prozent zugelegt habe. In einer besonders restriktiven Stellungnahme habe FOMC-Mitglied Christopher Waller bereits gewarnt, dass bei diesem Inflationsniveau eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Dezember gerechtfertigt wäre. Seine Worte hätten erhebliches Gewicht, da er ein einflussreicher Vertreter der FED sei. Die Märkte hätten daraufhin eine Zinserhöhung im Dezember unmittelbar als gegeben eingepreist, während die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen wieder auf über 5 Prozent gestiegen seien. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen, die besonders empfindlich auf geldpolitische Maßnahmen der FED reagierten, hätten sogar noch stärker zugelegt. Darin habe sich die Erwartung einer zusätzlichen geldpolitischen Straffung um nahezu 85 Basispunkte bis Ende 2027 widergespiegelt. Gold habe dafür den Preis gezahlt und sei unter die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze gefallen, während der US-Dollar deutlich aufgewertet und den Euro-Wechselkurs unter 1,105 gedrückt habe. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember sei jedoch weiterhin gering. Ein solcher Schritt könnte überzogen wirken und erhebliche Marktturbulenzen auslösen. Bislang habe sich kein anderer FED-Vertreter für eine derart deutliche Zinserhöhung ausgesprochen, nicht einmal Beth Hammack, die zu den restriktivsten Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses zähle.
Der Grund für den veränderten Ton der Fed beim Thema Inflation liege im anhaltenden Inflationsdruck, der insbesondere durch die umfangreichen Investitionen in künstliche Intelligenz und die Entwicklung der Energiepreise verstärkt werde. Die geopolitischen Entwicklungen böten ebenfalls keine Entlastung, und die zu Beginn der vergangenen Woche aufgekommene Hoffnung auf eine Entspannung habe sich rasch wieder verflüchtigt. Der Iran weigere sich weiterhin, sein angereichertes Uran freizugeben, während US-Präsident Donald Trump erklärt habe, er benötige kein Abkommen. Die Friedensgespräche zur Ukraine in Abu Dhabi hätten lediglich zu einem Gefangenenaustausch geführt. Auch die Äußerungen des israelischen UN-Botschafters, wonach Washington Truppen in den Nahen Osten entsandt habe, um einen weiteren Angriff auf den Iran vorzubereiten, hätten kaum zur Beruhigung der angespannten Lage beigetragen. Der Ölmarkt habe diese widersprüchlichen Signale deutlich widergespiegelt. Nachdem der Preis für Brent-Rohöl zunächst auf ein Zehnwochentief gefallen sei, habe er am vergangenen Donnerstag eine Kehrtwende vollzogen und sich wieder in Richtung 96 US-Dollar bewegt. Die Ölpreise seien seit Anfang November nicht nur aufgrund der Hoffnungen auf ein Friedensabkommen gesunken, sondern auch deshalb, weil die Rohölexporte aus den Golfstaaten wieder das Vorkriegsniveau erreicht hätten und die Seefrachtraten eingebrochen seien. Diese ermutigenden Entwicklungen blieben allerdings davon abhängig, dass eine erneute militärische Eskalation ausbleibe.
Die Aktienmärkte hätten diese Turbulenzen weitgehend ignoriert und einen Großteil der in der vorletzten Woche aufgelaufenen Verluste wieder wettgemacht. Die Folgen des NVIDIA-Debakels seien an den Finanzmärkten jedoch noch nicht vollständig eingepreist. Der Gründer des Technologiekonzerns, Jensen Huang, sei zurückgetreten, nachdem zwei Affären bekannt geworden seien, von denen eine eine mutmaßliche Spionin für China betreffe. Die NVIDIA-Aktie habe daraufhin einen massiven Ausverkauf erlebt, ohne allerdings den übrigen Technologiesektor mit nach unten zu ziehen. Die Geschäftsergebnisse von CoreWeave hätten die Märkte zudem hinsichtlich der finanziellen Stärke des Unternehmens beruhigen können.
All diese Entwicklungen bestärkten Edmond de Rothschild Asset Management in der Einschätzung, dass das Thema künstliche Intelligenz die globalen Aktienmärkte weiterhin stützen werde, zumal die Bewertungen inzwischen wieder auf ein attraktiveres Niveau gesunken seien. Dennoch halte man an der Strategie fest, das Engagement weiterhin über verschiedene geografische Regionen und den Anleihemarkt zu diversifizieren. Letzterer biete derzeit den Vorteil einer vergleichsweise geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
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