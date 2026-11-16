Die FED legt einen anderen Gang ein

Die Anleger hätten daher mit Spannung auf den Bericht zum Verbraucherpreisindex (CPI) gewartet. Dessen Auswirkungen seien stärker als erwartet ausgefallen, da die Daten eine unangenehme Überraschung gebracht hätten. Die Verbraucherpreise seien im Oktober um 0,4 Prozent gestiegen, während die Kerninflation ohne Lebensmittel und Energie um 0,3 Prozent zugelegt habe. In einer besonders restriktiven Stellungnahme habe FOMC-Mitglied Christopher Waller bereits gewarnt, dass bei diesem Inflationsniveau eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Dezember gerechtfertigt wäre. Seine Worte hätten erhebliches Gewicht, da er ein einflussreicher Vertreter der FED sei. Die Märkte hätten daraufhin eine Zinserhöhung im Dezember unmittelbar als gegeben eingepreist, während die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen wieder auf über 5 Prozent gestiegen seien. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen, die besonders empfindlich auf geldpolitische Maßnahmen der FED reagierten, hätten sogar noch stärker zugelegt. Darin habe sich die Erwartung einer zusätzlichen geldpolitischen Straffung um nahezu 85 Basispunkte bis Ende 2027 widergespiegelt. Gold habe dafür den Preis gezahlt und sei unter die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze gefallen, während der US-Dollar deutlich aufgewertet und den Euro-Wechselkurs unter 1,105 gedrückt habe. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember sei jedoch weiterhin gering. Ein solcher Schritt könnte überzogen wirken und erhebliche Marktturbulenzen auslösen. Bislang habe sich kein anderer FED-Vertreter für eine derart deutliche Zinserhöhung ausgesprochen, nicht einmal Beth Hammack, die zu den restriktivsten Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses zähle.