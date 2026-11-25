"Da sich der Aktienmarkt in einer Korrekturphase befindet, können Anleihen wieder ihre defensiven Eigenschaften ausspielen. Dies spiegelt sich in der kurzfristigen Korrelation zwischen Anleihen und Aktien wider, die auf einer gleitenden 60-Tage-Basis nun negativ geworden ist. Auch die Korrelation über einen längeren Zeitraum ist gesunken und liegt nun nahe Null", sagt Benoit Anne, Head of Market Insights bei MFS Investment Management.
Die Anleihemärkte entkoppeln sich
Anleihen gewinnen als Gegengewicht zu Aktien an Bedeutung, und US-Investment-Grade-Anleihen bieten 5,87% Rendite.
"Mit anderen Worten: Festverzinsliche Wertpapiere scheinen wieder zu einem Instrument der Portfoliodiversifizierung zu werden", so Anne. Das sei nicht überraschend. Ein starker Anstieg der Risikoaversion führe typischerweise zu einem Marktumfeld, wie man es aus Phasen ausgeprägter Rezessionsängste kenne, in dem die Zinsen sinken, sich die Spreads ausweiten und risikobehaftete Anlagen unter Verkaufsdruck geraten würden.
Typischerweise ein Umfeld mit geringer oder sogar negativer Korrelation zwischen Anleihen und Aktien. Festverzinsliche Wertpapiere würden nun wieder günstigere risikobereinigte Renditen bieten. Während klassische Durationsstrategien vom Anstieg der Risikoaversion profitiert hätten, bevorzuge Anne weiterhin ein Engagement in hochwertigen Investment-Grade-Anleihen, deren Fundamentaldaten nach wie vor recht robust seien. Die Rendite von US-Investment-Grade-Anleihen liege derzeit gemäß Bloomberg US IG-Index bei 5,87% (Stand: 20. November), was nach Annes Ansicht im historischen Vergleich attraktiv sei.
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