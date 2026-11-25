"Da sich der Aktienmarkt in einer Korrekturphase befindet, können Anleihen wieder ihre defensiven Eigenschaften ausspielen. Dies spiegelt sich in der kurzfristigen Korrelation zwischen Anleihen und Aktien wider, die auf einer gleitenden 60-Tage-Basis nun negativ geworden ist. Auch die Korrelation über einen längeren Zeitraum ist gesunken und liegt nun nahe Null", sagt Benoit Anne, Head of Market Insights bei MFS Investment Management.