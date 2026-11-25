Kurzfristig spricht der Schwung für die Dick's Aktie. Gelingt es, das Kurslücken-Niveau um 149 US-Dollar zu verteidigen, richtet sich der Blick auf die Analysten-Durchschnittsziele um 158 bis 165 US-Dollar. Optimistische Häuser wie JPMorgan sehen noch deutlich mehr Spielraum bis 210 US-Dollar, das setzt aber voraus, dass Foot Locker 2027 tatsächlich auf Wachstum und Gewinn dreht. Das neutrale Szenario ist eine Seitwärtsphase zwischen etwa 140 und 165 US-Dollar bis zu den Q4-Zahlen. Das negative Szenario: Ein enttäuschendes Weihnachtsgeschäft oder ein schwacher Ausblick für 2027 könnte die Kurslücke schließen und den Titel zurück in Richtung 134 US-Dollar, im Extremfall in Richtung der Jahrestiefs, drücken. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.