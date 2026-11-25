Die Dick's Sporting Goods Aktie (ISIN: US2533931026, FSE: DSG, NYSE: DKS) hat am 24. November 2026 ein Kursfeuerwerk gezündet. Nach den Q3-Zahlen sprang der Titel um 14,6% auf 153,17 US-Dollar - eine der stärksten Tagesbewegungen nach oben seit April 2025. Dabei hatte dieselbe Aktie im August an einem einzigen Tag fast ein Drittel ihres Werts verloren. Die zentrale Frage dieser Dick's Sporting Goods Aktienanalyse: Ist das die Trendwende oder nur eine kräftige Gegenbewegung von einem Ausverkaufsniveau? Die Dick's Aktienprognose hängt an drei Punkten: an der Qualität des Zahlen-Beats, am Umbau von Foot Locker und am Weihnachtsgeschäft.
Dick's Sporting Goods Aktienanalyse: Kurssprung um 14,6% nach den Q3-Zahlen - Trendwende oder nur ein Short-Squeeze?
Die Dick's Sporting Goods Aktie springt nach den Q3-Zahlen um 14,6% auf 153,17 US-Dollar. Die Aktienanalyse zeigt, was hinter Beat und angehobener Prognose steckt, wo Foot Locker noch bremst und wie die Dick's Aktienprognose bei Chart und Analysten aussieht.
Steckbrief
- Unternehmen
- DICK'S Sporting Goods, Inc.
- Ticker
- DKS (NYSE)
- Schlusskurs
- 153,17 USD
- Marktkapitalisierung
- rund 13,6 Mrd. USD
- KGV (trailing)
- rund 16,5
- KGV (Prognose-Mitte 2026)
- rund 13 (Redaktionsrechnung)
- Dividende
- 5,00 USD pro Jahr (Rendite rund 3,3%)
- 52-Wochen-Spanne
- 120,15 bis 244,38 USD
- Nächste Zahlen
- 9. März 2027 (vorläufig)
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs NYSE, 24.11.2026
Was ist passiert?
Gap-up, Rekordvolumen und ein Short-Squeeze im Hintergrund
Die Dick's Sporting Goods Aktie eröffnete mit einer Kurslücke bei 148,75 US-Dollar, nach einem Vortagesschluss von 133,67 US-Dollar. Im Tagesverlauf kletterte sie bis auf 157,89 US-Dollar und schloss bei 153,17 US-Dollar. Das Handelsvolumen lag mit rund 5,8 Millionen Aktien deutlich über dem üblichen Durchschnitt von etwa 1,8 bis 2,4 Millionen. Im nachbörslichen Handel deuteten erste Indikationen auf Kurse von rund 153,7 bis 154,3 US-Dollar hin.
Der Auslöser war ein klarer Beat auf extrem niedrig gelegten Erwartungen. Nach dem Kurssturz von 30,7% am 25. August, dem schwächsten Tag der Firmengeschichte, war die Messlatte tief gehängt. Hinzu kommt Rückenwind von technischer Seite: Hohe Leerverkaufspositionen (zuletzt gefundener Stand per 31. Juli: rund 8,4% der frei handelbaren Aktien) dürften den Anstieg verstärkt haben. Auch der Gesamtmarkt für Einzelhandelswerte lief gut: Kohl's, Dollar Tree und Abercrombie & Fitch legten am selben Tag ebenfalls kräftig zu.
Die Zahlen
Q3 2026: Umsatz und Gewinn schlagen den Konsens
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Konsens
|Umsatz
|5,13 Mrd. USD
|4,17 Mrd. USD
|rund 5,08 Mrd. USD
|EPS bereinigt
|1,94 USD
|2,07 USD
|rund 1,4 USD
|EPS nach US-GAAP
|1,87 USD
|0,86 USD
|-
|Vergleichsflächenumsatz DICK'S
|+2,6%
|+5,7%
|rund 1,8 bis 1,9%
|Bruttomarge (GAAP)
|32,44%
|33,13%
|-
|Betriebsergebnis bereinigt
|249,7 Mio. USD
|242,2 Mio. USD
|-
Konsens je nach Datenanbieter: Umsatz rund 5,07 bis 5,08 Mrd. USD, bereinigtes EPS 1,38 bis 1,42 USD. Foot Locker ist erst seit September 2025 konsolidiert.
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 24.11.2026 (SEC 8-K), FactSet/Yahoo Finance, Telsey, Baird
Auf den ersten Blick ist das ein starkes Quartal: Der bereinigte Gewinn je Aktie liegt gut 0,50 US-Dollar über den Erwartungen, der Umsatz übertraf den Konsens ebenfalls, und das Kerngeschäft unter dem DICK'S-Banner wuchs im Vergleichsflächenumsatz um 2,6%, obwohl die Vorjahresbasis mit +5,7% hoch lag. Wer genauer hinsieht, erkennt jedoch die Schattenseiten:
Positiv: Foot Locker erreichte im Q3 einen leicht positiven Vergleichsflächenumsatz von 0,5% (pro forma), erstmals seit dem ersten Quartal. Dennoch bleibt das Segment mit einem Verlust von 40,9 Millionen US-Dollar in den roten Zahlen.
Die Prognose
Höhere Gewinnprognose, aber Foot Locker bleibt der Bremsklotz
|Kennzahl
|Neu (24.11.)
|Vorher (25.8.)
|Ursprünglich (März)
|Bereinigtes EPS
|11,45-12,30 USD
|11,00-12,00 USD
|13,50-14,50 USD
|Umsatz
|22,0-22,2 Mrd. USD
|21,9-22,2 Mrd. USD
|22,1-22,4 Mrd. USD
|Vergleichsflächenumsatz DICK'S
|+3,3 bis +4,0%
|+2,5 bis +4,0%
|+2 bis +4%
|Vergleichsflächenumsatz Foot Locker
|-2,0 bis 0,0%
|unverändert
|+1,0 bis +3,0%
Das Geschäftsjahr 2026 endet Ende Januar 2027. Foot-Locker-Prognose (Segmentverlust 40 bis 80 Mio. USD) unverändert.
Quelle: Unternehmensmitteilungen vom 12.3., 25.8. und 24.11.2026
Die Anhebung der Gewinnprognose ist real, aber nüchtern betrachtet nur eine Teilreparatur der Kürzung vom August. Die ursprüngliche Spanne von 13,50 bis 14,50 US-Dollar bleibt außer Reichweite. Außerdem rechnen Analysten aus der Prognose ein Q4-EPS von rund 3,46 US-Dollar in der Mitte heraus - das liegt leicht unter dem Konsens von etwa 3,53 US-Dollar (Baird). Truist weist zudem darauf hin, dass die Anhebung auch von schuldenfinanzierten Aktienrückkäufen getrieben wird: Für 2026 geht Dick's nur noch von rund 87,5 Millionen verwässerten Aktien aus, zuvor waren es 90 Millionen.
Das Kerngeschäft
Was die Dick's Sporting Goods Aktie langfristig tragen kann
House of Sport und Field House
Mit sechs neuen House-of-Sport- und drei Field-House-Standorten im Q3 betreibt Dick's nun 47 beziehungsweise 55 dieser Erlebnisformate. Die Field-House-Läden erwirtschaften laut Management rund 17 Millionen US-Dollar Umsatz bei einer EBITDA-Marge von etwa 20%.
GameChanger und Media Network
Die Sport-App GameChanger nähert sich 200 Millionen US-Dollar Jahresumsatz, das DICK'S Media Network stützt die Marge. Beide Geschäfte sind für die Profitabilität wichtiger als ihr Umsatzanteil vermuten lässt.
Marktanteile und Kundenbasis
CEO Lauren Hobart berichtet von Wachstum über alle Einkommensgruppen und von wachsender Kundendatenbank, ohne Abwanderung zu günstigeren Produkten.
Synergien bei Foot Locker
Kostensynergien von 100 bis 125 Millionen US-Dollar werden mittelfristig bestätigt, ein Teil davon soll bereits im laufenden Geschäftsjahr greifen.
Bilanz und Kapitalrückgabe
Rückkäufe, Schulden und Dividende
Im dritten Quartal kaufte Dick's 6,7 Millionen eigene Aktien für 903 Millionen US-Dollar zurück, im Schnitt zu 134,21 US-Dollar. Das verbleibende Volumen des Programms beträgt 2,12 Milliarden US-Dollar. Finanziert wurde das teilweise über eine Anleihe von einer Milliarde US-Dollar. Die langfristigen Schulden stiegen dadurch auf 2,9 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 1,9 Milliarden), die Kasse sank auf 464 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 821 Millionen). Die Vorräte wuchsen um 9% auf 6,15 Milliarden US-Dollar, bei Foot Locker sogar um 15,8%.
Die Dividende bleibt ein Anker: Der Vorstand beschloss eine Quartalsdividende von 1,25 US-Dollar (5,00 US-Dollar pro Jahr), zahlbar am 24. Dezember 2026 an Aktionäre im Register zum 11. Dezember. Bei 153,17 US-Dollar ergibt das eine Rendite von rund 3,3%. Kritisch bleibt der Cashflow: Nach 39 Wochen reichte der operative Cashflow nicht aus, um Investitionen, Dividenden und Rückkäufe zu decken. Das vierte Quartal ist saisonal das stärkste Cash-Quartal.
Auf der Insider-Seite zeigt sich ein gemischtes Bild: Nach dem August-Absturz kauften mehrere Direktoren zu Kursen um 129 bis 133 US-Dollar Aktien im Wert von rund 3,7 Millionen US-Dollar. Über zwölf Monate gesehen überwiegen laut Datenanbietern aber deutlich die Verkäufe, die Summen weichen je nach Quelle jedoch ab.
Analysten
Gespaltene Meinungen nach dem Kurssprung
Die Analystengemeinde ist nach den Zahlen uneins. Der Konsens liegt je nach Datenanbieter bei "Halten" (MarketBeat: 12 Kaufempfehlungen, 11 Halten, 3 Verkaufen; Durchschnittsziel rund 165 US-Dollar) oder bei "Kaufen" (Yahoo Finance: Durchschnittsziel rund 158 US-Dollar). Die Spanne der Kursziele reicht von 99 bis 210 US-Dollar. Mit einem Kurs von 153 US-Dollar liegt die Dick's Aktie damit bereits nahe am Durchschnittsziel.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel neu (alt)
|JPMorgan
|Overweight
|210 USD (188 USD)
|Truist
|Hold
|150 USD (128 USD)
|Baird
|Neutral
|150 USD (unverändert)
|Telsey
|Market Perform
|145 USD (Stand 19.11.)
|Williams Trading
|Sell
|120 USD (Stand 19.11.)
|BMO
|Underperform
|110 USD (letzter bekannter Stand)
Einschätzungen Dritter, die aktiencheck.de nicht selbst erstellt hat und sich nicht zu eigen macht. Weitere Anpassungen nach dem 25.11. sind möglich.
Quelle: TheFly/TipRanks, Investing.com, rallies.ai, MarketBeat; Stand 24./25.11.2026
Truist sieht den Kurssprung vor allem als Folge hoher Leerverkaufspositionen und einer schuldengetriebenen Prognoseanhebung, bewertet das Quartal im Kern aber als ermutigend. Williams Trading dagegen warnte schon vor den Zahlen, der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 werde sich noch verschlechtern.
Chartbild
Die Lücke ist offen, aber die 200-Tage-Linie noch weit weg
Charttechnisch hat die Dick's Aktie einen wichtigen Schritt gemacht: Sie ist mit hohem Volumen aus einer dreimonatigen Bodenbildung zwischen rund 121 und 149 US-Dollar ausgebrochen, und die Kurslücke zwischen 133,67 und 148,75 US-Dollar blieb am Schlusstag komplett offen. Das gilt als starkes Signal. Gleichzeitig bleibt das Gesamtbild angeschlagen: Die Aktie notiert seit Jahresbeginn (197,94 US-Dollar) rund 23% im Minus und etwa 37% unter dem 52-Wochen-Hoch von 244,38 US-Dollar. Die 50-Tage-Linie liegt bei rund 138 US-Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 187 US-Dollar, und der Abwärtstrend ist erst gebrochen, wenn sie zurückerobert wird.
Unterstützungen
Die Eröffnung bei 148,75 US-Dollar und die frühere Range-Obergrenze um 149 US-Dollar, danach die 50-Tage-Linie bei rund 138 US-Dollar, der Vortagesschluss bei 133,67 US-Dollar und das Jahrestief bei 120,15 US-Dollar.
Widerstände
Das Tageshoch bei 157,89 US-Dollar, die Durchschnitts-Kursziele der Analysten bei 158 bis 165 US-Dollar und die 200-Tage-Linie bei rund 187 US-Dollar.
Pro und Contra
Was für und was gegen die Dick's Sporting Goods Aktie spricht
Die Dick's Aktienprognose
Kurzfristig Chance, mittelfristig Beweislast bei Foot Locker
Kurzfristig spricht der Schwung für die Dick's Aktie. Gelingt es, das Kurslücken-Niveau um 149 US-Dollar zu verteidigen, richtet sich der Blick auf die Analysten-Durchschnittsziele um 158 bis 165 US-Dollar. Optimistische Häuser wie JPMorgan sehen noch deutlich mehr Spielraum bis 210 US-Dollar, das setzt aber voraus, dass Foot Locker 2027 tatsächlich auf Wachstum und Gewinn dreht. Das neutrale Szenario ist eine Seitwärtsphase zwischen etwa 140 und 165 US-Dollar bis zu den Q4-Zahlen. Das negative Szenario: Ein enttäuschendes Weihnachtsgeschäft oder ein schwacher Ausblick für 2027 könnte die Kurslücke schließen und den Titel zurück in Richtung 134 US-Dollar, im Extremfall in Richtung der Jahrestiefs, drücken. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Mittel- bis langfristig bleibt die Dick's Sporting Goods Aktie eine Wette auf den Foot-Locker-Turnaround, flankiert von einem starken, margenstarken Kerngeschäft. Mit einem Prognose-KGV von rund 13 ist die Bewertung moderat, aber nicht außergewöhnlich günstig: Analysten erwarten laut Datenanbietern langfristig nur rund 5% Gewinnwachstum. Dazu kommen die steigende Verschuldung und der negative Free Cashflow nach neun Monaten.
Termine
Was Anleger bei der Dick's Aktie jetzt beobachten
8. Dezember 2026: Q3-Zahlen des Konkurrenten Academy Sports + Outdoors als Branchenindikator.
11. Dezember 2026: Dividendenstichtag (Register), Zahlung am 24. Dezember 2026.
Dezember 2026: Weihnachtsgeschäft und Rabattintensität im Sportschuhmarkt.
9. März 2027: Q4- und Jahreszahlen (vorläufig, einzelne Quellen nennen den 11. März). Ab dem vierten Quartal fließt Foot Locker in den Vergleichsflächenumsatz ein.
Laufend: weitere Analysteneinstufungen und Filialschließungen bei Foot Locker.
FAQ
Häufige Fragen zur Dick's Sporting Goods Aktie
Warum ist die Dick's Sporting Goods Aktie am 24. November gestiegen? Das Unternehmen übertraf mit den Q3-Zahlen beim Umsatz und beim bereinigten Gewinn je Aktie die Erwartungen, hob die Gewinnprognose an und zeigte bei Foot Locker erstmals wieder einen leicht positiven Vergleichsflächenumsatz. Hohe Leerverkaufspositionen dürften den Anstieg verstärkt haben.
Wie lautet die Dick's Aktienprognose des Unternehmens? Dick's erwartet für 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,45 bis 12,30 US-Dollar und einen Umsatz von 22,0 bis 22,2 Milliarden US-Dollar.
Was sagen Analysten zur Dick's Aktie? Die Meinungen sind gemischt, der Konsens liegt je nach Anbieter zwischen "Halten" und "Kaufen". Die Kursziele reichen von 99 bis 210 US-Dollar.
Zahlt die Dick's Aktie eine Dividende? Ja, 1,25 US-Dollar pro Quartal beziehungsweise 5,00 US-Dollar pro Jahr, was bei 153,17 US-Dollar rund 3,3% Rendite entspricht.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Q4-Zahlen sind vorläufig für den 9. März 2027 angesetzt.
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