Die vorbörsliche Kursexplosion von über 14 % bei der Dick’s-Aktie komme nicht von ungefähr. Ein Gewinn-Beat von 52 Cent je Aktie, eine überraschend starke Bruttomarge von 32,44 % und ein flächenbereinigtes Wachstum, das die Erwartungen fast verdoppele, seien exakt die Zutaten, die institutionelle Investoren sehen wollten. Besonders positiv werte Jens Klatt, dass neben dem starken Kerngeschäft nun auch Foot Locker wieder ein leichtes flächenbereinigtes Plus liefere.