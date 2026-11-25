Die Aktie von Dick's Sporting Goods (ISIN: US2533931026, WKN: 662541, Ticker-Symbol: DSG. NYSE-Symbol: DKS) legte im vorbörslichen Handel um mehr als 14% zu, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal deutlich übertroffen und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte, so Jens Klatt, Finanzexperte bei XTB.
Dick's Sporting Goods Aktie: Starke Q3-Zahlen
Steigende Margen und ne höhere Jahresprognose überzeugen
Für Anleger, die im Konsum- und Sportsektor gezielt Aktien kaufen möchten, würden diese Zahlen starke fundamentale Argumente liefern.
Die 3 Key Takeaways zu den Q3-Zahlen von Dick’s Sporting Goods
1. Gewinn, Umsatz und Marge würden die Schätzungen pulverisieren
Massiver Gewinn-Beat: Der Gewinn pro Aktie habe im dritten Quartal bei 1,94 US-Dollar gelegen und die Analystenschätzung von 1,42 US-Dollar damit um starke 52 Cent übertroffen.
Kräftiges Umsatzplus: Der Umsatz sei um mehr als 23 % auf 5,13 Milliarden US-Dollar geklettert und habe damit leicht über der Konsensschätzung von 5,08 Milliarden US-Dollar gelegen.
Starke Profitabilität: Besonders überzeugend für die Wall Street sei die Entwicklung der Bruttomarge gewesen, die auf 32,44 % angestiegen sei und damit die erwarteten 31,5 % klar hinter sich gelassen habe.
2. Starkes Kerngeschäft und Fortschritte bei Foot Locker
Flächenbereinigtes Wachstum verdoppelt: Der flächenbereinigte Umsatz sei insgesamt um 1,8 % gestiegen und damit fast doppelt so hoch ausgefallen wie die von Analysten prognostizierten 0,95 %.
Back-to-School als Treiber: Im Kerngeschäft von DICK’S sei der flächenbereinigte Umsatz sogar um 2,6 % gestiegen, was laut CEO Lauren Hobart unter anderem auf eine sehr starke Back-to-School-Saison zurückzuführen sei. Sportler hätten positiv auf Neuheiten und Innovationen reagiert, und das zunehmend differenzierte Sortiment gebe Kunden weitere Gründe, sich für DICK’S zu entscheiden.
Lichtblick Foot Locker: Auch die Tochtergesellschaft Foot Locker, die zu Dick’s gehöre, habe laut Lauren Hobart ermutigende Fortschritte gezeigt und ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 0,5 % verzeichnet.
3. Angehobene Jahresprognose und Milliarden-Investitionen
Höheres Gewinnziel: Für das Gesamtjahr rechne Dick’s nun mit einem Gewinn je Aktie zwischen 11,45 und 12,30 US-Dollar – eine deutliche Anhebung gegenüber der bisherigen Spanne von 11,00 bis 12,00 US-Dollar. Damit liege selbst das untere Ende der neuen Prognose über der bisherigen Konsensschätzung von 11,42 US-Dollar.
Solider Umsatzausblick: Beim Nettoumsatz für das Gesamtjahr prognostiziere das Unternehmen 22 bis 22,2 Milliarden US-Dollar, was den Marktkonsens von 22,1 Milliarden US-Dollar exakt einrahme.
Blick nach vorn: Um das Wachstum weiter abzusichern, plane das Unternehmen mit Nettoinvestitionen in Höhe von rund 1,3 Milliarden US-Dollar.
Expertenfazit von Jens Klatt: Operative Stärke treffe auf frisches Momentum
Die vorbörsliche Kursexplosion von über 14 % bei der Dick’s-Aktie komme nicht von ungefähr. Ein Gewinn-Beat von 52 Cent je Aktie, eine überraschend starke Bruttomarge von 32,44 % und ein flächenbereinigtes Wachstum, das die Erwartungen fast verdoppele, seien exakt die Zutaten, die institutionelle Investoren sehen wollten. Besonders positiv werte Jens Klatt, dass neben dem starken Kerngeschäft nun auch Foot Locker wieder ein leichtes flächenbereinigtes Plus liefere.
Sollten Anleger nach diesem Kurssprung nun diese Aktien kaufen? Kurzfristig sollten Anleger nach einem vorbörslichen Sprung von mehr als 14 % nicht blind hinterherlaufen, sondern mögliche Rücksetzer durch Gewinnmitnahmen abwarten. Mittel- bis langfristig jedoch unterstreiche die angehobene Gewinnprognose von bis zu 12,30 US-Dollar je Aktie, dass Dick’s Sporting Goods operativ hervorragend aufgestellt sei und im US-Einzelhandel weiter Marktanteile gewinne. (Analyse vom 25.11.2026)
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