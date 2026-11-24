Die DICK'S Sporting Goods-Aktie (Symbol DKS, NYSE, ISIN US2533931026) ist am Dienstag einer der großen Gewinner an der Wall Street: Im US-Handel legte der Kurs zeitweise um rund 17 Prozent zu. Der Auslöser ist ein Zahlenwerk, das auf den ersten Blick gemischt aussieht und auf den zweiten Blick eine klare Botschaft trägt: Das Stammgeschäft läuft besser als erwartet, der Konzern hebt seine Gewinnprognose an – und die teure Foot-Locker-Übernahme bleibt vorerst ein Kostenfaktor.
DICK'S Sporting Goods-Aktie: Prognose rauf, Foot Locker rot – Kurssprung um 17 Prozent
DICK'S Sporting Goods-Aktie springt um rund 17 Prozent: Der Händler hebt die Gewinnprognose an, doch Foot Locker schreibt weiter Verlust.
Steckbrief
- Unternehmen
- DICK'S Sporting Goods, Inc.
- Handelssymbol
- DKS (NYSE)
- Kursreaktion
- rund +17,5 % im US-Handel
- Quartalsende
- 31. Oktober 2026
- Dividende je Quartal
- 1,25 $
Stand: 24.11.2026, Kursbewegung laut Marktbericht vom Mittagshandel in New York, kein Schlusskurs
DKSDKS
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|DKS
|—
|—
|—
Die Zahlen
Was hat DICK'S Sporting Goods im dritten Quartal berichtet?
Der Umsatz stieg im Quartal bis Ende Oktober um 23,2 Prozent auf 5,13 Milliarden Dollar. Ein großer Teil davon ist Zukauf: Foot Locker war im Vorjahresquartal nur gut zwei Monate im Konzern.
Das Unternehmen veröffentlichte die Zahlen am 24. November 2026. Bereinigt verdiente DICK'S 1,94 Dollar je Aktie nach 2,07 Dollar im Vorjahr, nach den Regeln der US-Rechnungslegung (GAAP) waren es 1,87 Dollar nach 0,86 Dollar.
Der Vergleichsumsatz im klassischen DICK'S Business, also auf bestehender Fläche, wuchs um 2,6 Prozent, nach 5,7 Prozent im Vorjahr. Bei Foot Locker lag er proforma bei plus 0,5 Prozent, nach minus 4,7 Prozent ein Jahr zuvor. Für den gesamten Konzern ergibt sich ein proforma-Plus von 1,8 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr
|Umsatz
|5,133 Mrd. $
|4,168 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie (GAAP)
|1,87 $
|0,86 $
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|1,94 $
|2,07 $
|Vergleichsumsatz DICK'S Business
|+2,6 %
|+5,7 %
|Vergleichsumsatz Foot Locker (proforma)
|+0,5 %
|−4,7 %
Foot Locker im Vorjahresquartal nur rund acht Wochen enthalten. Bereinigt = non-GAAP.
Quelle: DICK'S Sporting Goods, Pressemitteilung vom 24.11.2026
Der Ausblick
Warum hebt DICK'S Sporting Goods die Prognose an?
Der eigentliche Kurstreiber steht im Ausblick. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun einen GAAP-Gewinn je Aktie von 11,40 bis 12,25 Dollar, zuvor waren es 10,94 bis 11,94 Dollar. Bereinigt liegt die Spanne bei 11,45 bis 12,30 Dollar nach zuvor 11,00 bis 12,00 Dollar. Der Konzernumsatz soll 22,0 bis 22,2 Milliarden Dollar erreichen.
Im DICK'S Business rechnet das Management mit einem Vergleichsumsatz-Plus von 3,3 bis 4,0 Prozent und einem Segmentergebnis von 1,56 bis 1,61 Milliarden Dollar. Die untere Grenze der Vergleichsumsatz-Prognose wurde angehoben. Das Foot Locker Business bleibt dagegen bei der bisherigen Prognose: Umsatz von 7,4 bis 7,5 Milliarden Dollar, ein Vergleichsumsatz zwischen minus 2,0 Prozent und null und ein Segmentverlust von 40 bis 80 Millionen Dollar.
We're gaining market share, and we're very confident in our competitive position.
Das große Bild
Wie ist die Foot-Locker-Übernahme einzuordnen?
Die Zahlen zeigen die zwei Gesichter des Konzerns. Das Stammgeschäft mit Sportartikeln wächst und verdient Geld, die Schuhkette Foot Locker, die DICK'S im vergangenen Jahr übernommen hat, muss dagegen erst noch beweisen, dass sie profitabel werden kann. Zum 31. Oktober betrieb das Foot Locker Business 2.474 Filialen, davon 2.203 eigene und 271 lizenzierte. Im Quartal eröffnete der Konzern 47 Standorte und schloss 134 – ein Umbau, der sich im Segmentergebnis noch niederschlägt.
Der Foot-Locker-Umsatz lag im Quartal bei knapp 1,8 Milliarden Dollar, nach rund 0,93 Milliarden Dollar im Vorjahr, als die Kette nur etwa acht Wochen dazugehörte. Dass die Börse trotz des noch negativen Segmentergebnisses so deutlich reagiert, liegt an der Erwartungshaltung: Die Prognose für das Stammgeschäft wurde angehoben, und Foot Locker zieht den Ausblick zumindest nicht nach unten.
Aktionäre
Was bedeutet das für Dividende und Aktienrückkäufe?
DICK'S kaufte im Quartal 6,7 Millionen eigene Aktien für 903 Millionen Dollar zurück. Seit Jahresbeginn summiert sich das auf 7,4 Millionen Aktien für 1,04 Milliarden Dollar. Die verbleibende Rückkaufermächtigung beträgt 2,12 Milliarden Dollar. Die Quartalsdividende von 1,25 Dollar je Aktie wurde am 23. November beschlossen, Stichtag ist der 11. Dezember, Zahltag der 24. Dezember 2026.
Termine
Wie geht es mit der DICK'S Sporting Goods-Aktie weiter?
Der nächste Gradmesser ist das Weihnachtsgeschäft, das im vierten Quartal die Umsätze bestimmt. Die Dividende wird am 24. Dezember 2026 gezahlt. Analystenurteile oder Kursziele Dritter nach den Zahlen lagen der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht belegt vor.
Häufige Fragen zur DICK'S Sporting Goods-Aktie
Warum steigt die DICK'S Sporting Goods-Aktie? Der Konzern hat die Gewinnprognose für 2026 angehoben und im Stammgeschäft einen Vergleichsumsatz von plus 2,6 Prozent gemeldet.
Wie hoch ist die Dividende der DICK'S Sporting Goods-Aktie? Die Quartalsdividende beträgt 1,25 Dollar je Aktie, Zahltag ist der 24. Dezember 2026.
Was ist die neue Prognose für den Gewinn je Aktie? GAAP 11,40 bis 12,25 Dollar, bereinigt 11,45 bis 12,30 Dollar.
Schreibt Foot Locker noch Verlust? Für das Gesamtjahr erwartet DICK'S im Foot Locker Business einen Segmentverlust von 40 bis 80 Millionen Dollar.
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