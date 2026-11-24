Das Unternehmen veröffentlichte die Zahlen am 24. November 2026. Bereinigt verdiente DICK'S 1,94 Dollar je Aktie nach 2,07 Dollar im Vorjahr, nach den Regeln der US-Rechnungslegung (GAAP) waren es 1,87 Dollar nach 0,86 Dollar.

Der Vergleichsumsatz im klassischen DICK'S Business, also auf bestehender Fläche, wuchs um 2,6 Prozent, nach 5,7 Prozent im Vorjahr. Bei Foot Locker lag er proforma bei plus 0,5 Prozent, nach minus 4,7 Prozent ein Jahr zuvor. Für den gesamten Konzern ergibt sich ein proforma-Plus von 1,8 Prozent.