Ölförderer mit Rückenwind von der Bank: Barclays-Analystin Betty Jiang bestätigt für die Diamondback-Energy-Aktie das Rating „Overweight“ und nennt ein Kursziel von 223 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 177,41 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 26 Prozent.
Diamondback-Energy-Aktie: Niedrigerer Ölpreis, gleiche Zuversicht – Barclays sieht 26 Prozent Potenzial
Barclays-Analystin Betty Jiang bleibt bei „Overweight“ für die Diamondback-Energy-Aktie und nennt ein Kursziel von 223 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Diamondback Energy, Inc.
- Handelssymbol
- FANG (Nasdaq)
- Analystin
- Betty Jiang
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 223 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Diamondback-Energy-Aktie
Effizienter Förderer – Jiang bleibt positiv
Betty Jiang hält an ihrer Kaufempfehlung fest.
Diamondback Energy fördert Öl und Gas im Permian-Becken in Texas und gehört zu den größten unabhängigen Produzenten der USA.
Der realisierte Ölpreis sank im dritten Quartal auf 87,30 US-Dollar je Barrel nach 96,82 US-Dollar im Vorquartal.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analystin Betty Jiang zu lesen ist:
Kaufempfehlung
Barclays bleibt bei „Overweight“.
Starke Förderung
Im Frühjahr hatte Barclays das Ziel nach einem starken ersten Quartal deutlich angehoben.
Abstand zum Ziel
Das Kursziel liegt rund 26 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. November.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Ölpreis bleibt entscheidend
Der Gewinn von Diamondback hängt direkt am Ölpreis. Zuletzt waren die erzielten Preise gesunken.
Diamondback hat in den vergangenen drei Jahren Aktien für rund vier Milliarden US-Dollar zurückgekauft.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analystin Betty Jiang. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 223 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Diamondback Energy, Inc. (FANG): Kaufen, Kursziel 223,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Betty Jiang, Aktienanalystin, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Betty Jiang, Aktienanalystin, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.