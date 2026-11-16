Diamondback-Energy-Aktie: Milliarden-Deal im Midland Basin – Double Eagle bringt 176.000 Acres

Für Aktionäre ist der Deal ein Zeichen, dass Diamondback seine Position im Midland Basin weiter verdichtet, statt in neue Regionen zu gehen. Nach Darstellung von CEO Kaes Van't Hof lassen sich die neuen Flächen ohne zusätzliches Bohrgerät in das bestehende Programm integrieren. Das unterstreicht den Fokus auf Effizienz: mehr Förderung und Inventar, ohne die Investitionsplanung grundlegend umzubauen.

Gleichzeitig bedeutet die Ausgabe von rund 15,56 Millionen neuen Aktien eine Verwässerung der bestehenden Aktionäre. Ob sich der Kauf je Aktie wie angekündigt rechnet, hängt maßgeblich von der Ölpreisentwicklung und der Umsetzung des Bohrprogramms ab. Änderungen an Dividende, Aktienrückkäufen oder Jahresprognose kündigte Diamondback in der Mitteilung nicht an.

Daneben berichtete der CEO über erste Ergebnisse eines Barnett-Projekts im Midland County: Vier Bohrungen mit jeweils rund 10.000 Fuß Länge erreichten demnach eine Spitzenförderung von etwa 7.500 Barrel Öl und 37 Millionen Kubikfuß Gas pro Tag.