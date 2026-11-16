Diamondback Energy legt im Permian Basin kräftig nach: Der US-Ölproduzent (Kürzel: FANG, ISIN: US25278X1090) hat einen verbindlichen Kaufvertrag über Förderflächen der Double-Eagle-Gruppe unterzeichnet. Bezahlt wird mit rund 15,56 Millionen neuen Diamondback-Aktien und 2,15 Milliarden US-Dollar in bar, vorbehaltlich üblicher Anpassungen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Damit bestätigt Diamondback einen Bericht der Financial Times vom Wochenende.
Diamondback-Energy-Aktie: Milliarden-Deal im Midland Basin – Double Eagle bringt 176.000 Acres
Diamondback Energy kauft Öl- und Gasflächen von Double Eagle im Kern des Midland Basin. Der Preis: rund 15,56 Millionen eigene Aktien plus 2,15 Milliarden US-Dollar in bar. Der Abschluss ist für den 21. Dezember 2026 geplant.
Der Deal
Was kauft Diamondback Energy von Double Eagle?
Verkäufer sind Tochtergesellschaften von Double Eagle IV Midco und Double Eagle V Midco. Übernommen werden rund 176.000 Netto-Acres im Kerngebiet des Midland Basin in Texas – dem Herzstück der Schieferölförderung von Diamondback. Für 2027 erwartet das Unternehmen aus den Flächen eine Ölförderung von etwa 35.000 Barrel pro Tag beziehungsweise rund 92.000 Barrel Öläquivalent pro Tag bei einem Ölanteil von 38 Prozent.
Ein Großteil des Potenzials liegt noch im Boden: 68 Prozent der Flächen sind laut Diamondback unerschlossen. Das Unternehmen beziffert das Inventar auf mehr als 1.200 Brutto-Bohrstandorte (495 netto) in den Hauptzielschichten mit einer durchschnittlichen horizontalen Länge von über 11.500 Fuß. Hinzu kommen 101 gebohrte, aber noch nicht fertiggestellte Bohrungen (46 netto).
Finanzierung
Wie bezahlt Diamondback die Übernahme?
Der Barteil soll aus vorhandener Liquidität, Ziehungen aus der Kreditlinie und/oder einem Laufzeitkredit finanziert werden. Diamondback bewertet die Flächen mit rund dem Vierfachen des für 2027 erwarteten EBITDA. Nach Angaben des Unternehmens wirkt der Kauf sofort positiv auf den operativen Cashflow, den freien Cashflow und den Nettoinventarwert je Aktie und soll den Verschuldungsgrad nicht erhöhen.
Einen Gesamtwert nennt die Mitteilung nicht, da der Aktienteil vom Kurs abhängt. Die Financial Times hatte am Wochenende unter Berufung auf Insider von einem Volumen von rund 5 Milliarden US-Dollar berichtet.
Wir müssen weder ein Bohrgerät hinzufügen noch den Entwicklungsplan wesentlich ändern.
Einordnung
Was bedeutet der Zukauf für die Diamondback-Energy-Aktie?
Für Aktionäre ist der Deal ein Zeichen, dass Diamondback seine Position im Midland Basin weiter verdichtet, statt in neue Regionen zu gehen. Nach Darstellung von CEO Kaes Van't Hof lassen sich die neuen Flächen ohne zusätzliches Bohrgerät in das bestehende Programm integrieren. Das unterstreicht den Fokus auf Effizienz: mehr Förderung und Inventar, ohne die Investitionsplanung grundlegend umzubauen.
Gleichzeitig bedeutet die Ausgabe von rund 15,56 Millionen neuen Aktien eine Verwässerung der bestehenden Aktionäre. Ob sich der Kauf je Aktie wie angekündigt rechnet, hängt maßgeblich von der Ölpreisentwicklung und der Umsetzung des Bohrprogramms ab. Änderungen an Dividende, Aktienrückkäufen oder Jahresprognose kündigte Diamondback in der Mitteilung nicht an.
Daneben berichtete der CEO über erste Ergebnisse eines Barnett-Projekts im Midland County: Vier Bohrungen mit jeweils rund 10.000 Fuß Länge erreichten demnach eine Spitzenförderung von etwa 7.500 Barrel Öl und 37 Millionen Kubikfuß Gas pro Tag.
Abschluss
Geplant für den 21. Dezember 2026, vorbehaltlich üblicher Bedingungen
Berater Diamondback
Jefferies (federführend) und Goldman Sachs; rechtlich Latham & Watkins
Berater Double Eagle
Rechtlich Vinson & Elkins
FAQ: Häufige Fragen zur Diamondback-Energy-Aktie
Was zahlt Diamondback Energy an Double Eagle?
Rund 15,56 Millionen Diamondback-Aktien und 2,15 Milliarden US-Dollar in bar, vorbehaltlich üblicher Anpassungen.
Wie groß sind die übernommenen Flächen?
Rund 176.000 Netto-Acres im Kern des Midland Basin in Texas.
Wann soll der Kauf abgeschlossen werden?
Diamondback erwartet den Abschluss am 21. Dezember 2026.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Diamondback-Energy-Aktie gehandelt?
Kürzel FANG an der Nasdaq, ISIN US25278X1090.
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