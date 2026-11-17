Mehr Zuversicht beim Ölförderer: Truist-Analyst Gabriel Da… bestätigt für die Diamondback-Aktie das Rating „Buy“ und hebt das Kursziel von 232 auf 242 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 177,41 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von gut 36 Prozent.
Diamondback-Aktie: Truist hebt das Ziel – und sieht mehr als 36 Prozent Potenzial
Truist hebt das Kursziel für die Diamondback-Aktie von 232 auf 242 US-Dollar und bestätigt „Buy“. Der Permian-Förderer hob Dividende und Produktionsprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Diamondback Energy, Inc.
- Handelssymbol
- FANG (Nasdaq)
- Analyst
- Gabriel Da…
- Bank
- Truist
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 242 US-Dollar (zuvor 232 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Truist zur Diamondback-Aktie
Hohe Förderung, mehr Dividende – Truist bleibt beim Kauf
Truist setzt nach starken Quartalszahlen auf den Permian-Spezialisten.
Diamondback fördert Öl und Gas im Permian-Becken in Texas. Im dritten Quartal 2026 lag die Ölproduktion bei 525.000 Barrel pro Tag, die Gesamtförderung bei 1,034 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, ein Plus von 9,7 Prozent.
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 5,86 US-Dollar deutlich über den Erwartungen von 4,92 US-Dollar. Diamondback erzielte mehr als 2,1 Milliarden US-Dollar freien Cashflow, hob die Basisdividende um 7,3 Prozent auf 1,18 US-Dollar und kaufte Aktien für 251 Millionen US-Dollar zurück.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Truist-Analyst Gabriel Da… zu lesen ist:
Gewinn über Erwartung
Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die Prognosen um rund 19 Prozent.
Höhere Prognose
Die Ölproduktion für 2026 soll bei rund 524.000 Barrel pro Tag liegen.
Aktionärsrendite
Höhere Dividende und laufende Rückkäufe.
Höheres Ziel
Truist hebt das Kursziel um 10 auf 242 US-Dollar.
Kurs deutlich gefallen
Die Aktie notierte Ende Oktober noch bei rund 212 US-Dollar und hat seitdem deutlich nachgegeben. Der realisierte Ölpreis sank im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um knapp 10 Prozent auf 87,30 US-Dollar je Barrel.
Das Management deutete an, dass Wachstum 2027 höhere Investitionen erfordern würde.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst Gabriel Da…. Die Einstufung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 242 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Diamondback Energy, Inc. (FANG): Kaufen, Kursziel 242,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Gabriel Da…, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Gabriel Da…, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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