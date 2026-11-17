Diamondback fördert Öl und Gas im Permian-Becken in Texas. Im dritten Quartal 2026 lag die Ölproduktion bei 525.000 Barrel pro Tag, die Gesamtförderung bei 1,034 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, ein Plus von 9,7 Prozent.

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 5,86 US-Dollar deutlich über den Erwartungen von 4,92 US-Dollar. Diamondback erzielte mehr als 2,1 Milliarden US-Dollar freien Cashflow, hob die Basisdividende um 7,3 Prozent auf 1,18 US-Dollar und kaufte Aktien für 251 Millionen US-Dollar zurück.