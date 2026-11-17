Die Diamondback Aktie zählt am Dienstagmittag zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 11:58 Uhr New Yorker Zeit (17:58 Uhr MEZ) notiert das Papier des Ölförderers aus Midland, Texas (Ticker: FANG, Nasdaq; ISIN: US25278X1090) 1,09 Prozent höher bei 179,35 US-Dollar. Damit setzt sich die Erholung nach dem Kursrutsch vom Montag fort, wenn auch gebremster als am Morgen. Der Nasdaq 100 verliert zur selben Zeit 1,59 Prozent auf 26.764,53 Punkte.
Diamondback Aktie Nasdaq100 Gewinner: Öl statt KI – wird der Permian-Förderer zum Fluchtort im Tech-Index?
Die Diamondback Aktie gehört zur Mittagszeit an der Wall Street zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 11:58 Uhr Ortszeit (17:58 Uhr MEZ) steigt sie um 1,09 Prozent auf 179,35 US-Dollar, während der Nasdaq 100 1,59 Prozent verliert. Nach dem Kursrutsch wegen des Double-Eagle-Zukaufs setzt sich die Gegenbewegung fort.
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Diamondback Aktie Nasdaq100 Gewinner
Warum steigt die Diamondback Aktie heute – mitten im Tech-Abverkauf?
Im Nasdaq 100 ist Diamondback ein Exot: einer der wenigen Energiewerte in einem Index, der von Technologie dominiert wird. An einem Tag, an dem Software- und KI-Titel unter Druck stehen, wird genau das zum Vorteil. Zum Handelsstart lag die Aktie noch 2,46 Prozent im Plus, bis zum Mittag hat sie einen Teil davon abgegeben.
Gegenbewegung nach dem Deal-Schreck
Am Montag war die Aktie nach der Ankündigung des Double-Eagle-Zukaufs um 4,07 Prozent auf 177,41 US-Dollar gefallen. Investoren störten sich laut Investing.com vor allem an der teilweisen Fremdfinanzierung.
Analysten rechnen den Zukauf durch
Truist-Analyst Gabe Daoud sieht laut Investing.com einen Beitrag von rund zwei Prozent zum Cashflow je Aktie 2027 und rund drei Prozent zum freien Cashflow je Aktie.
Rotation in defensivere Sektoren
Laut einer von 24/7 Wall St. zitierten Auswertung haben Basiskonsumgüter, Gesundheit und Versorger seit dem 1. Oktober rund 13 Prozent zugelegt, der Nasdaq 100 rund 13 Prozent verloren. Energie gehörte am Dienstagvormittag zu den wenigen Sektoren im Plus.
Was kauft Diamondback mit dem Double-Eagle-Deal?
Diamondback übernimmt den 40-Prozent-Anteil der Double-Eagle-Partner an einer gemeinsamen Gesellschaft. Der Preis: rund 2,15 Milliarden US-Dollar in bar plus 15,56 Millionen eigene Aktien, zusammen etwa 5,03 Milliarden US-Dollar. Laut 8-K-Meldung erhält der Konzern rund 176.000 Netto-Acres im Kern des Midland-Beckens; für 2027 rechnet er mit etwa 35.000 Barrel Öl pro Tag aus den Flächen. Diamondback bezeichnet den Kauf als sofort ergebnissteigernd. Der Abschluss ist für den 21. Dezember geplant, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz
|5,431 Mrd. USD
|Bereinigtes EPS
|5,86 USD
|Ölförderung
|525.000 Barrel/Tag
|Freier Cashflow
|2,148 Mrd. USD
|Basisdividende
|1,18 USD je Quartal
Quelle: Diamondback Energy, 8-K vom 02.11.2026
Welche Rolle spielt der Ölpreis für die Diamondback Aktie?
Der Ölpreis liefert derzeit wenig Rückenwind. Laut einem Kursticker von Yahoo Finance notierte die US-Sorte WTI am Vormittag bei rund 86 US-Dollar je Barrel; mehrere Marktberichte vom Dienstag verweisen jedoch auf ein drohendes Überangebot. Dass Diamondback trotzdem zulegt, spricht für eine titelspezifische Erholung und für Umschichtungen innerhalb des Nasdaq 100 – weg von Software, hin zu Werten mit planbaren Cashflows.
Die Ölpreisangaben vom Dienstag sind uneinheitlich; eine klare Richtung ist zur Mittagszeit nicht erkennbar.
Wo steht die Diamondback Aktie im Chartbild?
Seit Ende Oktober, als die Aktie noch bei 212,08 US-Dollar schloss, hat sie rund 15 Prozent verloren. Das 52-Wochen-Hoch von 216,90 US-Dollar ist weit entfernt, das Tief liegt bei 137,03 US-Dollar. Das Montagstief nach der Deal-Ankündigung im Bereich von 177 US-Dollar ist die erste Unterstützung, die der Markt im Blick behalten dürfte.
Was sollten Anleger bei der Diamondback Aktie jetzt beachten?
Am Donnerstag, 19. November, wird die Quartalsdividende von 1,18 US-Dollar ausgezahlt. Wichtige Termine sind außerdem das OPEC+-Treffen am 29. November und der geplante Abschluss des Double-Eagle-Deals am 21. Dezember. Die Jahreszahlen legt Diamondback üblicherweise Ende Februar vor.
FAQ zur Diamondback Aktie
Warum steigt die Diamondback Aktie heute? Nach dem Kursrutsch wegen des Double-Eagle-Zukaufs setzt sich die Gegenbewegung fort; Analysten werten den Ergebnisbeitrag positiv, und Energie ist als Gegengewicht zu Tech-Werten gefragt.
Wie hoch steht die Diamondback Aktie? Gegen 11:58 Uhr ET (17:58 Uhr MEZ) bei 179,35 US-Dollar, plus 1,09 Prozent.
Welchen Ticker und welche ISIN hat Diamondback? Ticker FANG an der Nasdaq, ISIN US25278X1090.
Wann zahlt Diamondback die nächste Dividende? Die Quartalsdividende von 1,18 US-Dollar wird am 19. November ausgezahlt.
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