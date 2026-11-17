Im Nasdaq 100 ist Diamondback ein Exot: einer der wenigen Energiewerte in einem Index, der von Technologie dominiert wird. An einem Tag, an dem Software- und KI-Titel unter Druck stehen, wird genau das zum Vorteil. Zum Handelsstart lag die Aktie noch 2,46 Prozent im Plus, bis zum Mittag hat sie einen Teil davon abgegeben.