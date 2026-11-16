DiaMedica-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ – Kursziel 12 Dollar vor wichtigen Studiendaten

DiaMedica meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 11,3 Millionen US-Dollar nach 8,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um 44 Prozent auf 9,2 Millionen US-Dollar, getrieben von der Ausweitung der Studien.

DM199 ist eine rekombinante Form des menschlichen Gewebe-Kallikreins 1 und soll Gefäßfunktionsstörungen entgegenwirken. Nach dem Zahlenbericht gab die Aktie leicht nach.