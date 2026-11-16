Rückendeckung vor einem wichtigen Datentermin: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt für die DiaMedica-Aktie bei „Buy“ und bestätigt das Kursziel von 12 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 8,79 US-Dollar vom Freitag entspricht das einem Potenzial von rund 37 Prozent. Das Biotech-Unternehmen aus Minneapolis entwickelt mit DM199 einen Wirkstoff gegen schwere Schwangerschaftskomplikationen und Schlaganfall.
DiaMedica-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ – Kursziel 12 Dollar vor wichtigen Studiendaten
H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bestätigt die Kaufempfehlung für die DiaMedica-Aktie und das Kursziel von 12 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 8,79 US-Dollar sind das rund 37 Prozent Potenzial. Am 24. November will DiaMedica erste Daten aus der Studie zur fetalen Wachstumsrestriktion vorstellen.
Steckbrief
- Unternehmen
- DiaMedica Therapeutics Inc.
- Handelssymbol
- DMAC (Nasdaq)
- Analyst
- Matthew Caufield
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 12 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur DiaMedica-Aktie
Kaufempfehlung bestätigt – Caufield setzt auf DM199
Matthew Caufield hält seit Monaten an „Buy“ und 12 US-Dollar fest. Die Bestätigung folgt unmittelbar auf die Zahlen zum dritten Quartal.
Bereits im April hatte H.C. Wainwright das Rating mit Verweis auf den Studienfortschritt bekräftigt und anstehende Katalysatoren für DM199 hervorgehoben. Die aktuelle Aktienanalyse knüpft daran an: Mehrere Datenpunkte rücken nun in greifbare Nähe.
Die Argumente von Matthew Caufield
Die Quartalszahlen und das Update des Managements liefern die zentralen Argumente für die Kaufempfehlung von H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield:
Daten am 24. November
DiaMedica will vorläufige Ergebnisse aus den ersten beiden Kohorten der Phase-2-Studie zur früh einsetzenden fetalen Wachstumsrestriktion vorstellen.
Schlaganfallstudie auf Kurs
Die Studie ReMEDy2 hat die Schwelle von 200 Teilnehmern für die geplante Zwischenanalyse erreicht.
Präeklampsie im Fokus
Zwei weitere Studien zur Präeklampsie sollen bis Ende 2026 mit der Rekrutierung beginnen, zudem bereitet DiaMedica einen US-Studienantrag vor.
Verlust im Rahmen
Der Quartalsverlust von 0,21 US-Dollar je Aktie entsprach den Erwartungen.
Höhere Forschungsausgaben, knappere Kasse
DiaMedica meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 11,3 Millionen US-Dollar nach 8,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um 44 Prozent auf 9,2 Millionen US-Dollar, getrieben von der Ausweitung der Studien.
DM199 ist eine rekombinante Form des menschlichen Gewebe-Kallikreins 1 und soll Gefäßfunktionsstörungen entgegenwirken. Nach dem Zahlenbericht gab die Aktie leicht nach.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Matthew Caufield. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 12 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC): Kaufen, Kursziel 12,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von H.C. Wainwright (Analyst Matthew Caufield). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: H.C. Wainwright (Analyst Matthew Caufield).
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