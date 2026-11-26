Die Diageo Aktie (ISIN GB0002374006, Ticker DGE) hat am Mittwoch Rückenwind von der Analystenseite bekommen: JPMorgan hob in einem Branchenausblick für 2027 das Kursziel von 1.800 auf 2.100 Pence an, ließ das Votum aber bei „Neutral“. Im Xetra-Handel lag die Diageo Aktie um 16:37 Uhr bei 23,13 Euro (+1,36 Prozent), laut Kursdaten nahe dem Jahreshoch in London. Die Diageo Aktienprognose des Unternehmens ist dagegen zurückhaltend: Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2027 etwa stagnieren.

Dieser Text gibt Unternehmensprognosen, Konsens und Analystenstudien wieder; aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose und gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Stand: Donnerstag, 26.11.2026, Vorbörse; einen Londoner Schlusskurs vom 25.11. konnten wir nicht belegen, deshalb gilt der Xetra-Kurs.