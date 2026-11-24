Diageo-Aktie FTSE Gewinner: Defensiver Spirituosenriese gefragt, während Rohstoffe fallen

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 14:13 1 Min.

Die Diageo-Aktie steigt am Dienstagmittag um mehr als 1,5 Prozent und zählt zu den FTSE Gewinnern. Anleger flüchten aus Rohstoffen in defensive Konsumwerte.

Bild: Diageo plc (Unternehmenswebseite diageo.com)

Die Diageo-Aktie (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Symbol: DGE, US-Symbol: DEO) ist am Dienstagmittag einer der FTSE Gewinner: Der Kurs steigt um rund 1,6 Prozent auf 22,62 Euro. Diageo-Aktie am Mittag +1,57 % Kurs in Euro 22,62 € Organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal +1,4 % Quelle : comdirect 24.11.2026; Diageo Q1 FY27 vom 05.11.2026 FTSE Gewinner Warum die Diageo-Aktie steigt Eine neue Diageo-Meldung gibt es am Dienstag nicht. Das Kursplus passt zu einer Rotation: Während Metall- und Minenwerte nachgeben, suchen Anleger Stabilität in defensiven Konsumtiteln wie Diageo. Rückenwind aus den Quartalszahlen Am 5. November meldete Diageo für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 ein organisches Umsatzplus von 1,4 Prozent und bestätigte den Ausblick. Die Aktie notierte danach über ihrem Schlusshoch des Jahres 2026. 01 Marken Johnnie Walker, Guinness, Don Julio und Bundaberg prägen das Portfolio. 02 Ausblick Die Prognose wurde bestätigt. Gegenargument Das Wachstum ist mit 1,4 Prozent moderat. Konsumschwäche und Handelsrisiken im Spirituosengeschäft bleiben Themen. Häufige Fragen zur Diageo-Aktie Warum steigt die Diageo-Aktie? Defensive Rotation und stabile Quartalszahlen. Fazit Die Diageo-Aktie profitiert am Mittag von der Suche nach defensiven Werten.

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