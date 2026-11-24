Die Diageo-Aktie (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Symbol: DGE, US-Symbol: DEO) ist am Dienstagmittag einer der FTSE Gewinner: Der Kurs steigt um rund 1,6 Prozent auf 22,62 Euro.
Diageo-Aktie FTSE Gewinner: Defensiver Spirituosenriese gefragt, während Rohstoffe fallen
Die Diageo-Aktie steigt am Dienstagmittag um mehr als 1,5 Prozent und zählt zu den FTSE Gewinnern. Anleger flüchten aus Rohstoffen in defensive Konsumwerte.
FTSE Gewinner
Warum die Diageo-Aktie steigt
Eine neue Diageo-Meldung gibt es am Dienstag nicht. Das Kursplus passt zu einer Rotation: Während Metall- und Minenwerte nachgeben, suchen Anleger Stabilität in defensiven Konsumtiteln wie Diageo.
Rückenwind aus den Quartalszahlen
Am 5. November meldete Diageo für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 ein organisches Umsatzplus von 1,4 Prozent und bestätigte den Ausblick. Die Aktie notierte danach über ihrem Schlusshoch des Jahres 2026.
Marken
Johnnie Walker, Guinness, Don Julio und Bundaberg prägen das Portfolio.
Ausblick
Die Prognose wurde bestätigt.
Häufige Fragen zur Diageo-Aktie
Warum steigt die Diageo-Aktie? Defensive Rotation und stabile Quartalszahlen.
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