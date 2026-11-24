Seit Ende März läuft bei der DHL Aktie eine kräftige Rally. Am 17. November erreichte sie mit rund 61 Euro das Allzeithoch aus dem Jahr 2021, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Am 7. Oktober hatte die Aktie noch bei 55,56 Euro notiert, das Jahresplus lag am 6. November bei knapp 25%. Charttechnisch bleibt die Zone um 61 Euro der Widerstand, nach unten liegen die Marken um 58 und 56 Euro im Blick (Einschätzung der Redaktion). Zusätzlichen Halt gibt das laufende Aktienrückkaufprogramm: Vom 10. August bis 13. November erwarb DHL insgesamt 3.439.119 Aktien.