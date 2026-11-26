Der Black Friday am 27. November eröffnet das mengenstärkste Geschäft des Jahres. Wie sehr sich das Kaufverhalten verändert, zeigt der E-Commerce Trends Report 2026 von DHL eCommerce, für den 29.000 Online-Shopper und 5.800 Unternehmen in 29 Ländern befragt wurden: Fast neun von zehn Käufern nutzen künstliche Intelligenz zur Preissuche oder wollen sie nutzen, und fast zwei Drittel der Unternehmen erwarten steigende Black-Friday-Umsätze.

Wie belastbar das Netzwerk ist, hat die Vorsaison 2025 gezeigt: In der Black Week 2025 sortierte DHL laut Eurotransport einen Rekord von 12,4 Millionen Paketen an einem Tag, im Express-Geschäft lagen die internationalen Zustellungen zwischen Thanksgiving und Cyber Monday rund 20% höher als im Vorjahr. Finanzchefin Melanie Kreis sieht den Konzern, insbesondere das Paket- und Postgeschäft, auf Kurs für ein starkes viertes Quartal und für die Ziele 2026.