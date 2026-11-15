Der gelbe Riese steht vor einem historischen Moment. Mit einem Plus von 5,44 Prozent ist die DHL-Aktie einer der DAX Gewinner der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 60,90 Euro. Damit trennt sie weniger als ein Prozent vom historischen Rekordhoch bei 61,38 Euro. Eine große neue Unternehmensnachricht gab es nicht – das starke dritte Quartal, zwei Prognoseanhebungen in diesem Jahr und die Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten reichen den Anlegern. Unsere DHL-Aktie Prognose zeigt, ob der Ausbruch gelingt.
DHL Aktie: Ziele zweimal angehoben, Kurs kratzt am Rekordhoch – Prognose: Wie weit trägt der Ausbruch?
Die DHL-Aktie ist einer der DAX Gewinner der Woche: Plus 5,44 Prozent auf 60,90 Euro – weniger als ein Prozent unter dem historischen Rekordhoch. Zwei Prognoseanhebungen in einem Jahr, ein starkes Expressgeschäft und laufende Rückkäufe treiben den Logistikkonzern. Unsere DHL-Aktie Prognose zeigt, was die DHL Chartanalyse jetzt signalisiert, wie die Analysten urteilen und was mittel- bis langfristig zählt.
Die Quartalszahlen
Zwei Anhebungen in einem Jahr: das Fundament der Rally
Im dritten Quartal steigerte DHL den Umsatz um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 16,2 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro. Die Marge verbesserte sich auf 7,6 Prozent. Bereits Mitte Oktober hatte der Konzern die Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben: Für 2026 erwartet DHL nun ein operatives Ergebnis von mehr als 7,0 Milliarden Euro und einen freien Cashflow ohne Übernahmen von mehr als 3,2 Milliarden Euro. Allein im dritten Quartal kaufte DHL eigene Aktien für 419 Millionen Euro zurück.
Express als Gewinnmaschine
Das internationale Geschäft mit eiligen Sendungen ist der größte Ergebnistreiber des Konzerns.
Paketgeschäft vor starkem Schlussquartal
Nach Aussage des Managements ist das Post- und Paketgeschäft auf Kurs für ein starkes viertes Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft.
Mehr Investitionen
Die Investitionen in Sachanlagen sollen 2026 auf rund 3,6 Milliarden Euro steigen – ein Zeichen für Vertrauen in das Wachstum.
Mittelfristziele auf dem Prüfstand
Im März will DHL die Mittelfristprognose überprüfen. Viele Analysten rechnen mit einer Anhebung.
Kurzfristige Prognose
DHL Chartanalyse: ein Prozent bis zum Rekord
Die DHL Chartanalyse zeigt einen Ausbruch aus einer monatelangen Seitwärtsphase. Anfang November überwand die Aktie den Widerstand bei 58,90 Euro, der nun als erste Unterstützung dient. In der abgelaufenen Woche ging es über die Marke von 60 Euro bis kurz vor das historische Rekordhoch bei 61,38 Euro. Ein Schlusskurs darüber wäre ein Ausbruch in neues Terrain ohne historische Widerstände. Nach unten liegen die Unterstützungen bei 58,90 Euro und um 56,56 Euro – solange dieser Bereich hält, bleibt die mittelfristige Aufwärtsstruktur intakt.
Szenario 1: Ausbruch auf ein Rekordhoch
Ein Schlusskurs über 61,38 Euro wäre aus charttechnischer Sicht ein starkes Signal. Dann rücken die Kursziele der Optimisten zwischen 64 und 67 Euro in den Blick.
Szenario 2: Doppeltop-Gefahr
Prallt die Aktie am Rekordhoch ab, wäre ein Rücksetzer auf 58,90 Euro denkbar, ohne dass der Aufwärtstrend beschädigt wird.
Szenario 3: Rückfall unter 56,56 Euro
Ein Bruch dieser Marke würde die Aufwärtsstruktur der vergangenen Monate erheblich beschädigen.
Die Analysten
Kursziele von 49,50 bis 67 Euro: die Mehrheit sieht noch Luft
Nach den Zahlen hob Barclays das Kursziel von 63 auf 66 Euro an und bestätigte „Overweight“. RBC sieht die Aktie bei 67 Euro, JPMorgan bei 65 Euro, die Deutsche Bank bei 64 Euro, die DZ Bank bei 66 Euro. Neutral bleibt Oddo BHF mit 62,50 Euro, am skeptischsten ist Bernstein mit „Market-Perform“ und 49,50 Euro. Die Mehrheit der Ziele liegt damit über dem aktuellen Kurs. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
DHL Aktienprognose: Gradmesser des Welthandels
Mittel- bis langfristig hängt die DHL Aktienprognose am Welthandel. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 von rund 3,55 Euro je Aktie liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 17. Die zuletzt gezahlte Dividende von 1,90 Euro entspricht einer Rendite von gut 3 Prozent, dazu kommen Rückkäufe. Bemerkenswert: Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie trotz der starken Erholung nur rund 8 Prozent im Plus – der Rekordlauf holt also eine lange Durststrecke nach. Für weiteres Potenzial sprechen das profitable Expressgeschäft, der Onlinehandel und eine mögliche Anhebung der Mittelfristziele im März. Dagegen stehen Zollkonflikte, eine Nettoverschuldung von rund 21 Milliarden Euro und die Abhängigkeit von der Weltkonjunktur. Für die langfristige DHL-Aktie Prognose ist entscheidend, ob die Ergebnisdynamik auch 2027 anhält.
Häufige Fragen zur DHL-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige DHL-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheidet das historische Rekordhoch bei 61,38 Euro. Ein Schlusskurs darüber wäre ein Ausbruchssignal. Unterstützungen liegen bei 58,90 und um 56,56 Euro.
Warum ist die DHL-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Das starke dritte Quartal, zwei Prognoseanhebungen und die Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten trieben die Aktie um 5,44 Prozent nach oben.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 49,50 Euro (Bernstein) über 62,50 Euro (Oddo BHF) bis 66 und 67 Euro (Barclays, RBC).
Wie hoch ist die Dividende der DHL-Aktie?
Zuletzt zahlte DHL 1,90 Euro je Aktie, das entspricht einer Rendite von gut 3 Prozent.
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