DHL Aktie: Ziele zweimal angehoben, Kurs kratzt am Rekordhoch – Prognose: Wie weit trägt der Ausbruch?

Mittel- bis langfristig hängt die DHL Aktienprognose am Welthandel. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 von rund 3,55 Euro je Aktie liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 17. Die zuletzt gezahlte Dividende von 1,90 Euro entspricht einer Rendite von gut 3 Prozent, dazu kommen Rückkäufe. Bemerkenswert: Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie trotz der starken Erholung nur rund 8 Prozent im Plus – der Rekordlauf holt also eine lange Durststrecke nach. Für weiteres Potenzial sprechen das profitable Expressgeschäft, der Onlinehandel und eine mögliche Anhebung der Mittelfristziele im März. Dagegen stehen Zollkonflikte, eine Nettoverschuldung von rund 21 Milliarden Euro und die Abhängigkeit von der Weltkonjunktur. Für die langfristige DHL-Aktie Prognose ist entscheidend, ob die Ergebnisdynamik auch 2027 anhält.