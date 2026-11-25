Was erwartet DHL für 2026?

DHL rechnet mit einem Konzern-EBIT von mehr als 7,0 Milliarden Euro und einem Free Cashflow von mehr als 3,2 Milliarden Euro.

Welcher Bereich treibt das Wachstum?

Vor allem DHL Express, das im dritten Quartal rund 1,035 Milliarden Euro EBIT erzielte.

Wann überprüft DHL die Mittelfristziele?

Der Konzern will die Mittelfristprognose im März 2027 überprüfen.