Die DHL Aktie hat eines der stärksten Jahre seit Langem hinter sich – zumindest operativ. Zum zweiten Mal in diesem Jahr hob der Bonner Logistikkonzern seine Prognose an und erwartet für 2026 nun ein Konzern-EBIT von mehr als 7,0 Milliarden Euro. Bisher lag die Messlatte bei mehr als 6,5 Milliarden Euro. Auch der Free Cashflow soll mit mehr als 3,2 Milliarden Euro höher ausfallen als geplant.
DHL Aktie: Zweimal Prognose angehoben, Express hebt ab – trägt der Paketriese den Schwung durch die Peak Season?
Mehr als sieben Milliarden Euro Betriebsgewinn, ein Express-Geschäft auf Rekordkurs und höhere Investitionen: DHL liefert, während die Börse nervös auf die Hochsaison blickt. Was jetzt für die DHL Aktie zählt.
Der Motor
Express auf Rekordkurs
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 16,2 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 7,3 auf 7,6 Prozent. Den Löwenanteil lieferte DHL Express mit einem Quartals-EBIT von rund 1,035 Milliarden Euro, getragen von mehr Transportgewicht und knappen Luftfrachtkapazitäten. Nach neun Monaten steht ein Free Cashflow von 2,7 Milliarden Euro zu Buche.
Der Ausblick
Mehr Investitionen, neue Mittelfristziele
DHL erhöht zugleich die Investitionen in Sachanlagen auf rund 3,6 Milliarden Euro, nach bisher 3,0 bis 3,3 Milliarden Euro. Im März 2027 will der Konzern seine Mittelfristziele überprüfen, die bislang ein EBIT von über 7 Milliarden Euro in einem normalisierten Umfeld vorsehen – ein Wert, den DHL schon 2026 übertreffen will. Zusätzlicher Rückenwind könnte ab 2027 vom Briefgeschäft kommen, weil die Bundesnetzagentur deutlich höhere Portopreise erlauben will. Für die DHL Aktie zählt nun zunächst, wie die Peak Season rund um Black Friday verläuft.
DHL übertrifft bereits 2026 die eigenen Mittelfristziele. Die Überprüfung im März könnte deshalb zum nächsten wichtigen Termin für die Aktie werden.
Häufige Fragen zur DHL Aktie
Was erwartet DHL für 2026?
DHL rechnet mit einem Konzern-EBIT von mehr als 7,0 Milliarden Euro und einem Free Cashflow von mehr als 3,2 Milliarden Euro.
Welcher Bereich treibt das Wachstum?
Vor allem DHL Express, das im dritten Quartal rund 1,035 Milliarden Euro EBIT erzielte.
Wann überprüft DHL die Mittelfristziele?
Der Konzern will die Mittelfristprognose im März 2027 überprüfen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.