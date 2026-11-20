Die DHL-Aktienanalyse von MPCM vom 19. November 2026 liefert Anlegern eine differenzierte Botschaft. Analyst Christian Cohrs bestätigt das Rating "hold" und das Kursziel von 53 Euro. Im Mittelpunkt seiner Einschätzung steht ein möglicher Zusammenschluss der Konkurrenten GLS und DPD. Christian Cohrs sieht darin kurzfristig keine unmittelbare Gefahr für DHL, weil zunächst eine Genehmigung der Europäischen Kommission erforderlich wäre und anschließend eine etwa dreijährige Integrationsphase folgen dürfte. Besonders bemerkenswert ist seine Einschätzung, dass die Fusion aus einer geschwächten Wettbewerbsposition heraus angestrebt werde. Der gemeinsame Frachtvolumenanteil von GLS und DPD sei von geschätzten 25 Prozent im Jahr 2014 auf zuletzt 19 Prozent gesunken. Gleichzeitig überzeugt DHL mit starkem Umsatzwachstum, steigenden operativen Gewinnen und einer angehobenen Jahresprognose. Dennoch bleibt MPCM vorsichtig. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 57,64 Euro liegt das Kursziel von 53 Euro rund 8,1 Prozent unter dem Börsenwert. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, ob DHL operativ erfolgreich bleibt, sondern auch, wie viel dieses Wachstum an der Börse wert ist. Christian Cohrs sieht derzeit keinen ausreichenden Grund für eine optimistischere Empfehlung. Für Anleger bedeutet das: DHL liefert starke Geschäftszahlen, doch bei der Bewertung bleibt MPCM auf der Bremse.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.