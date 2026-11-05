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DHL Aktie: Gewinn bei DHL Express explodiert um 50% - Jahresprognose erneut angehoben!

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 09:37 2 Min. Raiffeisen Bank International AG

DHL berichtete heute Morgen solide Zahlen für das dritte Quartal 2026. Der Ausblick konnte daraufhin angehoben werden. Ein Wermutstropfen bleibt der Gewinn, der die Erwartungen nicht erreichen konnte

Bild: DHL AG

Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der DHL AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Der Konzernumsatz sei im dritten Quartal um 12,6% auf EUR 22,66 Mrd. gestiegen und habe damit deutlich über der Markterwartung von EUR 21,96 Mrd. gelegen. Das operative Ergebnis (EBIT) sei im gleichen Zeitraum um 16,2% auf EUR 1,72 Mrd. gewachsen. Die EBIT-Marge habe sich von 7,3% im Vorjahr auf 7,6% verbessert. Der Gewinn je Aktie habe EUR 0,82 betragen und habe damit jedoch unter den Erwartungen der Analyst von EUR 0,86 gelegen. Positive Währungseffekte und die anhaltend robuste Nachfrage nach zeitkritischen Sendungen für Industriekunden hätten laut Unternehmensangaben maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen. DHL Express habe den Umsatz um 19,2% auf EUR 7,0 Mrd. gesteigert. Das EBIT im Express-Bereich habe sich deutlich um 50,0% auf EUR 1,04 Mrd. erhöht und habe besonders von Kapazitätsengpässen im Luftfrachtmarkt, einer wachsenden Sendungsmenge und strikter Kostendisziplin profitiert. Auch Global Forwarding habe mit einem Umsatzplus von 23,4% und einem EBIT-Anstieg von 32,7% auf EUR 259 Mio. maßgeblich zum Gewinn beigesteuert. Im Bereich Supply Chain habe der Umsatz um 12,0% zugelegt, das EBIT habe sich um 8,1% auf EUR 301 Mio. verbessert. Etwas schwächer sei erneut das eCommerce-Geschäft verlaufen, das einen Umsatzrückgang von 6,4% und einen EBIT-Rückgang auf EUR 51 Mio. ausgewiesen habe. Im Bereich Post & Paket Deutschland habe ein leichtes Umsatzplus um 0,3% für keine Ergebnissteigerung gesorgt, das EBIT sei hier um 29,8% auf EUR 153 Mio. gesunken. Ausblick Aufgrund der weiterhin positiven Geschäftsdynamik, insbesondere in den internationalen Transportsparten, habe das Management den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Das berichtete operative Ergebnis (EBIT) solle nun über EUR 7,0 Mrd. erreichen, nach zuvor avisierten über EUR 6,5 Mrd. Die Erwartungen für den Free Cashflow seien auf über EUR 3,2 Mrd. erhöht und die Investitionsplanung leicht angepasst worden, um auf die gestiegene Nachfrage zu reagieren. Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie der DHL AG lautete "Halten", so Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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