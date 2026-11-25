Laut CMC-Marktanalyst Andreas Lipkow bahnt sich eine neue Runde von US-Strafzöllen gegen 16 Länder an. Davon könnten exportorientierte deutsche Unternehmen getroffen werden. Hinzu kommt die Konjunktur: Das deutsche Bruttoinlandsprodukt verfehlte nach Lipkows Angaben die Erwartungen um 0,1 Prozentpunkte. Für die DHL Aktie ist beides relevant. Weniger Welthandel bedeutet weniger Frachtvolumen in der Luft und auf See, eine schwache Konjunktur dämpft das Paketgeschäft. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.