Die DHL Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Handelssymbol: DHL, US-Handelssymbol: DHLGY) gibt weiter nach. Am Mittwochmorgen notiert das Papier des Bonner Logistikkonzerns bei 56,50 Euro, ein Minus von 1,12 Prozent. Damit gehört die DHL Group zu den DAX Verlierern am Morgen. Bereits am Dienstag hatte die DHL-Aktie rund 3 Prozent verloren. Seit dem 52-Wochen-Hoch vom 16. November bei 61,64 Euro summiert sich das Minus auf mehr als 8 Prozent.
DHL Aktie: DAX Verlierer am Morgen – Zollangst trifft den Welthändler mitten in der Peak Season, wird der Black Friday zum Stimmungstest?
Die DHL Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den DAX Verlierern: Minus 1,12 Prozent auf 56,50 Euro. Neue Sorgen um eine US-Zollrunde und schwache deutsche Konjunkturdaten belasten den Logistikkonzern zwei Tage vor dem Black Friday. Was hinter dem Kursrückgang der DHL Aktie steckt.
Der Auslöser
Zölle und Konjunktur: warum die DHL Aktie fällt
Für einen Konzern, der vom Welthandel lebt, gibt es kaum ein heikleres Thema als neue Zölle. Genau darüber spricht der Markt am Mittwoch.
Laut CMC-Marktanalyst Andreas Lipkow bahnt sich eine neue Runde von US-Strafzöllen gegen 16 Länder an. Davon könnten exportorientierte deutsche Unternehmen getroffen werden. Hinzu kommt die Konjunktur: Das deutsche Bruttoinlandsprodukt verfehlte nach Lipkows Angaben die Erwartungen um 0,1 Prozentpunkte. Für die DHL Aktie ist beides relevant. Weniger Welthandel bedeutet weniger Frachtvolumen in der Luft und auf See, eine schwache Konjunktur dämpft das Paketgeschäft. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Zollsorgen
Eine neue US-Zollrunde würde den Welthandel und damit das Frachtgeschäft treffen.
Schwache Konjunktur
Das deutsche BIP blieb hinter den Erwartungen zurück.
Gewinnmitnahmen
Nach dem Jahreshoch Mitte November nehmen Anleger Gewinne mit.
Porto-Entscheidung
Der Spielraum für Briefpreise beschäftigt Anleger seit Freitag.
Die Fundamentaldaten
Peak Season läuft: die Ziele wurden zweimal angehoben
Operativ steckt DHL in der wichtigsten Phase des Jahres: Die Peak Season läuft, am 27. November folgt der Black Friday. Der Konzern hat mehr als 10.000 Aushilfskräfte eingestellt und sein Jahresziel bereits zweimal angehoben. Die Bundesnetzagentur hat den Spielraum für höhere Briefpreise 2027 und 2028 auf rund 20,4 Prozent festgelegt. Citi sieht die Aktie mit „Neutral“ bei 63 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
DHL Aktie: 56 Euro als Haltelinie
Charttechnisch kämpft die DHL Aktie um die Zone um 56 Euro, wo sie bereits am Freitag schloss. Darunter rückt die runde Marke von 55 Euro in den Blick. Nach oben ist der Bereich um 58 Euro die erste Hürde.
Häufige Fragen zur DHL Aktie
Warum ist die DHL Aktie heute DAX Verlierer?
Sorgen um eine neue US-Zollrunde und schwache deutsche Konjunkturdaten belasten den Logistikkonzern. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Welche ISIN und WKN hat die DHL Aktie?
Die ISIN lautet DE0005552004, die WKN 555200, das Handelssymbol DHL. In den USA wird ein ADR unter DHLGY gehandelt.
Wann ist Black Friday 2026?
Am 27. November 2026.
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