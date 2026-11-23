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DEUTZ Aktie: Substanzarme Short-Attacke

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 18:04 1 Min. Der Anlegerbrief

DEUTZ bestätigt nach der Short-Attacke den FFG-Auftragsbestand von 2,7 Mrd. Euro – die Experten bleiben investiert.

Bild: DEUTZ AG

Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker: DEZ) unter die Lupe. Wie aus heiterem Himmel sei die DEUTZ-Aktie in dieser Woche von einer Short-Attacke heimgesucht worden. Im Mittelpunkt der Vorwürfe des Leerverkäufers Ningi Research stehe die Übernahme des Rüstungsunternehmens FFG für 1,6 Mrd. Euro, dessen Auftragslage angeblich zu positiv dargestellt werde. Zudem sei den DEUTZ-Aktionären der 45-prozentige Minderheitsanteil eines ukrainischen Investors bei der wichtigen Tochter FFG Industries verschwiegen worden. Dem Investor stünden laut Ningi Research hohe Gewinnanteile und Eingriffsrechte zu, was eine Vollkonsolidierung unmöglich mache. Inzwischen habe DEUTZ die Vorwürfe aber überzeugend zurückgewiesen. So sei der Minderheitsanteil einschließlich der damit verbundenen Rechte beim Kaufpreis vollständig berücksichtigt worden. Zudem hätten unabhängige Wirtschaftsprüfer die Vollkonsolidierung bestätigt. Auch habe der ukrainische Partner dem Eigentümerwechsel ausdrücklich zugestimmt und auf jegliche Einspruchsrechte verzichtet. Zudem habe DEUTZ seine Prognose für 2027 und den FFG-Auftragsbestand von 2,7 Mrd. Euro bestätigt. Die Experten von "Der Anlegerbrief" bleiben daher investiert, zumal das bisherige DEUTZ-Geschäft (ohne FFG) trotz seiner dynamischen Entwicklung kaum noch höher bewertet wird als vor Bekanntgabe der Übernahme im Juli. Das Kursziel laute 15,00 Euro. (Ausgabe 43 vom 21.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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