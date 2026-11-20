Selten wird ein Unternehmen aus dem MDAX so plötzlich zum Gesprächsthema wie in dieser Woche der Kölner Motorenbauer Deutz. Am Mittwoch brach die Deutz Aktie zeitweise um rund 16 Prozent auf 7,48 Euro ein, nachdem der Leerverkäufer Ningi Research einen kritischen Bericht zur milliardenschweren Übernahme des Rüstungsunternehmens FFG veröffentlicht hatte. Nun hat der Konzern geantwortet – und zentrale Schlussfolgerungen des Berichts als unbegründet zurückgewiesen. Auf den Suchlisten der Finanzportale gehört die Aktie seither zu den gefragtesten Werten.
Deutz Aktie: Shortseller gegen Vorstand – der Streit um die Milliardenübernahme eskaliert, und die Aufsichtsräte kaufen
Erst der Absturz um 16 Prozent, jetzt der Konter: Deutz weist die Vorwürfe des Leerverkäufers Ningi Research zur Übernahme des Rüstungsunternehmens FFG als unbegründet zurück. Gleichzeitig wird bekannt, dass Aufsichtsräte Aktien gekauft haben. Was hinter dem Schlagabtausch steckt.
Die Vorwürfe
Deutz Aktie: Was Ningi Research behauptet
Im Mittelpunkt der Kritik steht die Eigentümerstruktur. Nach Darstellung von Ningi Research gehören 45 Prozent der Tochtergesellschaft FFG Industries einem früheren ukrainischen Parlamentsabgeordneten und dessen Unternehmen. Dieser habe für seinen Anteil keine Gegenleistung erbracht, behauptet der Leerverkäufer. Daraus leitet er ab, dass Deutz für die Übernahme zu viel bezahlt habe, weil ein erheblicher Teil der Gewinne nicht dem Konzern zustehe. Weitere Kritikpunkte betreffen die Rechte des Minderheitsgesellschafters und die Schuldenlast des Motorenbauers.
Wichtig für die Einordnung: Ningi Research hält nach eigenen Angaben eine Short-Position in Deutz-Aktien und verdient damit an fallenden Kursen. Die Vorwürfe sind die Sichtweise eines Marktteilnehmers mit eigenem finanziellen Interesse und keine festgestellten Tatsachen.
Die Antwort
So kontert Deutz
Der Konzern hatte am Mittwoch zunächst angekündigt, die Behauptungen sorgfältig zu prüfen. Am Donnerstag folgte die ausführliche Stellungnahme. Die wichtigsten Punkte:
Zur Bewertung: Bei der Ermittlung des Kaufpreises sei ausschließlich der FFG zurechenbare Anteil an FFG Industries berücksichtigt worden, im Einklang mit marktüblichen Standards.
Zur Prüfung: Der Transaktionswert sei im Rahmen einer umfassenden Due Diligence eingehend geprüft und bestätigt worden.
Zur Strategie: Mit der Übernahme sei der Umbau zu einem breiter aufgestellten, widerstandsfähigeren Konzern vorangetrieben worden. FFG sei der neue Kern des Rüstungsgeschäfts.
Zum Vorgehen: Der Leerverkäufer habe vor der Veröffentlichung keinen Kontakt zum Unternehmen aufgenommen.
Zugleich bestätigte Deutz nach Medienberichten seine Ziele für das Rüstungsgeschäft.
Das Signal
Aufsichtsräte kaufen – ein Vertrauensbeweis mit Einschränkung
Für Aufmerksamkeit sorgt eine zweite Meldung. Vier Mitglieder des Aufsichtsrats und ihnen nahestehende Personen haben an drei Handelstagen zusammen 30.000 Deutz-Aktien für rund 266.000 Euro gekauft. Das entspricht einem Durchschnittskurs von knapp 8,90 Euro. Insiderkäufe werden an der Börse gern als Zeichen des Vertrauens gewertet. Zur vollständigen Einordnung gehört aber: Gemessen am Börsenwert des Konzerns ist die Summe klein, und der Durchschnittskurs deutet darauf hin, dass zumindest ein Teil der Käufe vor dem Kurssturz erfolgte.
Der Kurs
Erholung in kleinen Schritten
Die Börse hat das Dementi verhalten positiv aufgenommen. Am Donnerstag legte die Deutz Aktie im regulären Handel leicht zu, auf der Handelsplattform Tradegate ging es nach der Stellungnahme um rund drei Prozent nach oben. Der Großteil des Kursverlusts vom Mittwoch ist damit aber nicht aufgeholt. Entscheidend sind nun zwei Marken: das Tief bei 7,48 Euro als Unterstützung und das Niveau vor dem Bericht als Messlatte für eine vollständige Erholung.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutz Aktie
Warum ist die Deutz Aktie eingebrochen?
Weil der Leerverkäufer Ningi Research einen kritischen Bericht zur Übernahme des Rüstungsunternehmens FFG veröffentlicht hat.
Was wirft Ningi Research dem Unternehmen vor?
Vor allem, dass 45 Prozent einer wichtigen FFG-Tochter einem Dritten gehören und die Übernahme deshalb zu teuer gewesen sei.
Wie reagiert Deutz?
Der Konzern weist die zentralen Schlussfolgerungen als unbegründet zurück und verweist auf eine umfassende Prüfung vor dem Kauf.
Haben Insider gekauft?
Ja. Aufsichtsräte und nahestehende Personen erwarben zusammen 30.000 Aktien.
Sind die Vorwürfe bewiesen?
Nein. Es steht Aussage gegen Aussage.
Fazit
Deutz Aktie: Jetzt zählen Belege, nicht Behauptungen
Der Fall Deutz folgt einem bekannten Muster: Ein Leerverkäufer erhebt Vorwürfe, die Aktie stürzt ab, das Unternehmen widerspricht. Wer recht hat, lässt sich von außen derzeit nicht beurteilen. Für die Deutz Aktie kommt es darauf an, ob der Konzern seine Darstellung mit Dokumenten untermauert und ob Analysten und Wirtschaftsprüfer die Struktur der Übernahme bestätigen. Bis dahin bleibt das Papier ein Spielball der Schlagzeilen – mit Chancen für Mutige und Risiken für alle, die Klarheit brauchen.
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