Der Konzern hatte am Mittwoch zunächst angekündigt, die Behauptungen sorgfältig zu prüfen. Am Donnerstag folgte die ausführliche Stellungnahme. Die wichtigsten Punkte:

Zur Bewertung: Bei der Ermittlung des Kaufpreises sei ausschließlich der FFG zurechenbare Anteil an FFG Industries berücksichtigt worden, im Einklang mit marktüblichen Standards.

Zur Prüfung: Der Transaktionswert sei im Rahmen einer umfassenden Due Diligence eingehend geprüft und bestätigt worden.

Zur Strategie: Mit der Übernahme sei der Umbau zu einem breiter aufgestellten, widerstandsfähigeren Konzern vorangetrieben worden. FFG sei der neue Kern des Rüstungsgeschäfts.

Zum Vorgehen: Der Leerverkäufer habe vor der Veröffentlichung keinen Kontakt zum Unternehmen aufgenommen.

Zugleich bestätigte Deutz nach Medienberichten seine Ziele für das Rüstungsgeschäft.