Im Zentrum steht die Übernahme von FFG, einem Hersteller und Instandsetzer von Militärfahrzeugen. Mit dem Zukauf baut Deutz sein Rüstungsgeschäft aus. Ningi Research äußert sich in seinem Bericht kritisch zu dem Geschäft. Leerverkäufer verdienen an fallenden Kursen und haben deshalb ein eigenes Interesse an der Wirkung ihrer Berichte. Deutz hat angekündigt, den Bericht sorgfältig zu prüfen, und die Vorwürfe zurückgewiesen. Insiderkäufe und Stellungnahmen des Unternehmens haben den Kurs bislang nur stabilisiert, nicht erholt.

Am 20. November meldete Deutz, dass das niederländische Beschaffungsamt weitere Fahrzeuge bei FFG bestellt hat. Den Auftragswert nannte das Unternehmen nicht.