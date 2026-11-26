Acht Tage nach dem Kurssturz kämpft sich die Deutz Aktie an die obere Kante ihrer Spanne zurück. Am Donnerstagmorgen stieg sie um 3,3 Prozent auf 7,85 Euro. Am 18. November war der Kölner Motorenbauer um mehr als 16 Prozent eingebrochen, nachdem der Leerverkäufer Ningi Research einen kritischen Bericht zum Zukauf des Rüstungszulieferers FFG veröffentlicht hatte. Deutz weist die Vorwürfe zurück. Seitdem pendelt der Kurs zwischen 7,47 und 8,10 Euro.
Deutz Aktie: Eine Woche nach der Shortseller-Attacke – gelingt jetzt der Sprung über 8 Euro?
Die Deutz Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,3 Prozent auf 7,85 Euro. Seit dem Bericht des Leerverkäufers Ningi Research zum Zukauf des Rüstungszulieferers FFG pendelt der Kurs zwischen 7,47 und 8,10 Euro. Vom Jahreshoch ist die Aktie gut 40 Prozent entfernt.
Der Streit
Leerverkäufer gegen Vorstand
Im Zentrum steht die Übernahme von FFG, einem Hersteller und Instandsetzer von Militärfahrzeugen. Mit dem Zukauf baut Deutz sein Rüstungsgeschäft aus. Ningi Research äußert sich in seinem Bericht kritisch zu dem Geschäft. Leerverkäufer verdienen an fallenden Kursen und haben deshalb ein eigenes Interesse an der Wirkung ihrer Berichte. Deutz hat angekündigt, den Bericht sorgfältig zu prüfen, und die Vorwürfe zurückgewiesen. Insiderkäufe und Stellungnahmen des Unternehmens haben den Kurs bislang nur stabilisiert, nicht erholt.
Am 20. November meldete Deutz, dass das niederländische Beschaffungsamt weitere Fahrzeuge bei FFG bestellt hat. Den Auftragswert nannte das Unternehmen nicht.
Die Zahlen
Das Geschäft läuft nach Plan
Operativ gibt es bisher keinen Bruch. In den ersten neun Monaten 2026 setzte Deutz rund 1,67 Milliarden Euro um und erzielte ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 118 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen eine bereinigte Marge am oberen Ende der Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent.
Für die Deutz Aktie ist die Zone um 8 Euro die erste Hürde. Ein Ausbruch darüber wäre ein Zeichen, dass der Markt dem Unternehmen wieder mehr glaubt als dem Leerverkäufer. Ein Rückfall unter 7,47 Euro würde das Gegenteil signalisieren.
Bei der Deutz Aktie steht Aussage gegen Aussage. Entscheiden werden nicht Stellungnahmen, sondern die Ergebnisbeiträge von FFG in den nächsten Quartalen.
Häufige Fragen zur Deutz Aktie
Warum ist die Deutz Aktie eingebrochen?
Am 18. November veröffentlichte der Leerverkäufer Ningi Research einen kritischen Bericht zum FFG-Zukauf. Die Aktie verlor mehr als 16 Prozent.
Wie reagiert Deutz?
Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück und hält an seinen Zielen fest.
Wo steht die Aktie am 26. November?
Am Morgen bei 7,85 Euro, ein Plus von 3,3 Prozent.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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