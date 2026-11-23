Die DEUTZ-Aktie steht vor einer entscheidenden Phase. Einerseits sorgt der kritische Bericht des Leerverkäufers Ningi für erhebliche Unsicherheit. Andererseits zeigen die jüngsten Geschäftszahlen eine deutliche Verbesserung von Umsatz, Auftragseingang und Profitabilität. Gleichzeitig könnte die FFG-Übernahme das Unternehmen grundlegend verändern. In ihrer aktuellen DEUTZ-Aktienanalyse vom 23. November 2026 bestätigt Mira Wiegratz von Deutsche Bank Research das Rating "Buy" und das Kursziel von 14,50 Euro. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 7,72 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 87,8 Prozent. Die Analystin verweist darauf, dass die Stellungnahme von DEUTZ die meisten wertrelevanten Kritikpunkte des Leerverkäufers adressiere. Bereits zuvor hatte Mira Wiegratz die mögliche Neubewertung des Unternehmens als Verteidigungsanbieter hervorgehoben. Die operativen Zahlen unterstützen die Wachstumsperspektive: In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 11,3 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro, während das bereinigte EBIT um rund 36 Prozent auf 118 Millionen Euro zulegte. Die entscheidende Herausforderung bleibt jedoch die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Transformation. Neue Verteidigungsaufträge, eine profitable FFG-Integration und weiteres Wachstum im Energiegeschäft könnten die Investmentthese stärken. Gleichzeitig bleiben die Risiken durch Konjunktur, Übernahmen und die aktuelle Leerverkäufer-Kontroverse erheblich. Deutsche Bank Research setzt mit dem Rating "Buy" und dem Kursziel von 14,50 Euro ein deutliches Zeichen: DEUTZ könnte langfristig erheblich mehr wert sein, als der aktuelle Börsenkurs vermuten lässt. Ob daraus tatsächlich eine Kursrally wird, hängt jedoch von den kommenden operativen Erfolgen ab.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.