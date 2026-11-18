Die Deutz Aktie (ISIN DE0006305006, Ticker DEZ) ist am Mittwoch zum größten Verlierer im MDAX geworden: Nach einem Bericht des Leerverkäufers Ningi Research fiel der Kurs auf Xetra zeitweise bis auf 7,48 Euro, am Mittag standen rund 7,73 bis 7,76 Euro und ein Minus von knapp 16 Prozent zu Buche. Die Deutz Aktienprognose der Analysten fällt dagegen ganz anders aus: Fünf Häuser raten laut finanzen.net zum Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15,35 Euro – knapp doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs.
Deutz Aktie Prognose: Nach der Short-Attacke unter 8 Euro, Analysten sehen im Schnitt 15,35 Euro - Wer hat bei FFG recht?
Die Deutz Aktie bricht nach einem Leerverkäufer-Bericht um bis zu 17 Prozent ein, die Deutz Aktienprognose der Analysten bleibt dagegen klar positiv: Kursziele von 12,40 bis 18 Euro. Was Zahlen, FFG-Deal und Charttechnik hergeben.
Deutz Aktie Prognose
Was ist bei der Deutz Aktie passiert – und was ist sie noch wert?
Wie passt das zusammen? Die Antwort liegt in einem einzigen Wort: FFG. Der Motorenbauer aus Köln hat im Sommer für rund 1,6 Milliarden Euro den Panzer- und Spezialfahrzeugspezialisten Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft übernommen und will sich damit zum Rüstungswert wandeln. Genau an dieser Übernahme setzt Ningi Research an. Die Deutz Aktie Prognose hängt damit weniger an der Konjunktur der Motorenmärkte als an der Frage, wie sich FFG in der Bilanz niederschlägt.
Hinweis: Alle Kurse sind Intraday-Stände vom 18.11.2026 (Quellen siehe Kennzahlen); ein verlässlicher Xetra-Schlusskurs lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Was wirft Ningi Research der Deutz Aktie vor – und wie reagiert das Unternehmen?
Ningi Research hat seine Thesen auf X veröffentlicht und nach eigenen Angaben eine Short-Position aufgebaut. Nach Berichten des Handelsblatts argumentiert der Leerverkäufer, dass FFG nur 55 Prozent an der FFG Industries GmbH hält. Ein früherer ukrainischer Parlamentsabgeordneter soll 40 Prozent halten, eine weitere Gesellschaft fünf Prozent. Für wichtige Entscheidungen verlange der Gesellschaftervertrag eine Mehrheit von 75 Prozent. Ningi folgert daraus eine gemeinsame statt einer alleinigen Kontrolle nach IFRS – und damit, dass die FFG Industries nicht voll konsolidiert werden dürfte. Dann würde laut Ningi mehr als die Hälfte des erwarteten FFG-Umsatzes 2027 aus den Deutz-Zahlen verschwinden.
Das sind Behauptungen des Leerverkäufers, die bisher nicht bestätigt sind. Deutz erklärte, den Bericht zur Kenntnis genommen zu haben und sorgfältig zu prüfen; man werde auf Basis der Fakten antworten (onvista, Handelsblatt, 18.11.2026). Eine inhaltliche Widerlegung lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Schon im Neunmonatsgespräch hatte CEO Sebastian Schulte laut Handelsblatt betont, dass die FFG-Zahlen auf voller IFRS-Konsolidierung beruhen und der 45-Prozent-Minderheitsanteil im Kaufpreis berücksichtigt sei.
Zusätzlichen Druck könnte die Aktienseite gemacht haben: Am 17. November wurden 35,1 Millionen neue Aktien für FFG teilweise zum Handel zugelassen, was laut investing.com Verwässerungssorgen nährt.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Deutz – und was bringt FFG?
Deutz entwickelt und baut Motoren für Baumaschinen, Landtechnik und stationäre Anwendungen, dazu kommen Energiesysteme und neue Antriebe. Mit FFG, das Panzer und Spezialfahrzeuge für die Bundeswehr und Streitkräfte in mehr als 15 Ländern entwickelt und wartet, entsteht ein vierter Bereich Defense neben Energy, Engines und NewTech. Deutz erwartet von FFG 2027 mehr als eine Milliarde Euro Umsatz bei einer bereinigten EBITDA-Marge von über 20 Prozent. Die früheren Eigentümerfamilien erhalten bis zu 29,9 Prozent am vergrößerten Deutz-Kapital und zwei Aufsichtsratsmandate. FFG selbst hatte 2025 rund 760 Millionen Euro Umsatz (HGB) und rechnet laut Handelsblatt für 2026 mit deutlich sinkender Gesamtleistung.
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose liefert Deutz?
Die Neunmonatszahlen vom 5. November zeigen ein operativ gutes Bild: Der Umsatz stieg um 11,3 Prozent auf 1.669,2 Millionen Euro, das bereinigte EBIT um 36 Prozent auf 118,2 Millionen Euro (Marge 7,1 Prozent), der Auftragseingang um 30,4 Prozent auf 1.962,5 Millionen Euro. Das berichtete EBIT lag mit 64,5 Millionen Euro deutlich darunter, der Free Cashflow vor M&A war mit minus 50,2 Millionen Euro negativ, die Nettofinanzposition lag bei minus 378,4 Millionen Euro (Ende 2025: minus 269,4 Millionen Euro).
Die Unternehmensprognose für 2026 bleibt: Umsatz 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro, bereinigte EBIT-Marge am oberen Ende der Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent einschließlich FFG, Free Cashflow vor M&A im hohen zweistelligen Millionenbereich. Für 2030 gelten 4 Milliarden Euro Umsatz und 10 Prozent Marge als Ziel, das nach Aussage des CEO durch FFG ein bis zwei Jahre früher erreichbar sein könnte.
|Kennzahl
|9M 2026 / Ist
|9M 2025
|Ausblick / Konsens
|Umsatz
|1.669,2 Mio. € (+11,3 %)
|1.500,4 Mio. €
|2,3–2,5 Mrd. € (Guidance 2026)
|Bereinigtes EBIT
|118,2 Mio. € (+36 %)
|86,9 Mio. €
|Marge oberes Ende von 6,5–8,0 %
|Auftragseingang
|1.962,5 Mio. € (+30,4 %)
|1.504,5 Mio. €
|–
|Ergebnis je Aktie
|Q3: 0,04 €
|Q3 2025: 0,08 €
|2026e: 0,67–0,73 €
|KGV 2026e
|–
|–
|rund 10,6–11,6 (rechnerisch)
|Dividende
|0,18 € für 2025
|–
|2026e rund 0,22 € (finanzen.ch)
Konsens-EPS 2026: 0,73 € (finanzen.ch) bzw. 0,668 € (boersennews); Konsens 2027 war nicht abrufbar. KGV rechnerisch bei 7,76 €.
Quelle: EQS-Mitteilung 05.11.2026 (onvista), finanzen.ch, boersennews, boerse-express
Wie lautet die Deutz Aktienprognose der Analysten?
Nach Daten von finanzen.net decken fünf Häuser die Deutz Aktie ab, alle mit Kaufen-Votum. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15,35 Euro, das höchste bei 18,00 Euro (Warburg Research), das niedrigste bei 12,40 Euro (Bernstein). Gemessen am Intraday-Kurs von rund 7,76 Euro lägen selbst die niedrigsten Ziele rechnerisch rund 60 Prozent höher. Das ist weniger ein Versprechen als ein Hinweis darauf, wie stark der Markt die Aktie binnen Stunden neu bewertet hat. Neue Analystenurteile nach dem Ningi-Bericht lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Warburg Research
|Buy
|18,00 €
|06.11.2026
|finanzen.at
|Berenberg
|Buy
|16,50 €
|06.11.2026
|finanzen.net
|Deutsche Bank (Mira Wiegratz)
|Buy
|14,50 €
|09.11.2026
|finanzen.at
|Bernstein
|Outperform
|12,40 €
|15.10.2026
|finanzen.net
|DZ Bank
|Buy
|–
|05.11.2026
|finanzen.net
Alle Urteile stammen aus der Zeit vor dem Kurssturz vom 18.11.2026. DZ Bank ohne veröffentlichtes Kursziel.
Quelle: finanzen.net/kursziele/deutz, finanzen.at (Analysen Deutsche Bank, Warburg, Berenberg)
Deutsche Bank hatte Deutz am 9. November bei 9,54 Euro mit Buy aufgenommen und in der Analyse laut finanzen.at die These vertreten, Deutz sei ein Rüstungswert, der von der Börse noch als Motorenbauer eingeordnet werde. Berenberg hielt nach den gemischten Q3-Zahlen an Buy fest und sah in FFG einen Transformationsschritt.
Wie hoch ist die Deutz Aktie bewertet – und was zeigt der Chart?
Auf Basis des Konsens-EPS 2026 von 0,67 bis 0,73 Euro liegt das KGV beim aktuellen Intraday-Kurs rechnerisch bei rund 10,6 bis 11,6. Vor dem Absturz lag es nach Angaben von boerse-express und boersennews bei etwa 13,2 bis 13,7, der Branchenmedian bei 14,0. Einzelne Peer-Multiples konnten wir nicht belastbar abrufen. Marktkapitalisierung und Aktienzahl sind durch die Kapitalerhöhung für FFG unscharf: Rund 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro ist ein grober Rahmen.
Charttechnisch ist das Bild eindeutig angeschlagen. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 7,33 Euro (18.11.2025) bis 13,35 Euro (10.09.2026) laut finanzen.ch; der Kurs notiert damit nahe dem Jahrestief. Die 50-Tage-Linie lag laut boerse-express bei rund 11,37 Euro, die 200-Tage-Linie bei etwa 10,42 Euro, beide Stände möglicherweise nicht tagesaktuell. Beschreibend gilt: Der Kurs liegt klar unter beiden Durchschnitten, die Zone um 7,3 bis 7,5 Euro (Jahrestief 2025 und Tagestief) ist die nächste sichtbare Unterstützung, die Durchschnittslinien wirken als Widerstand.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie wird die Deutz Aktie Prognose diskutiert?
|Szenario
|Wer argumentiert
|Kernthese
|Referenzwert
|Bull
|Warburg Research, Deutsche Bank
|Rüstungsfantasie und höhere Margen durch FFG werden unterschätzt
|Kursziel 18,00 € bzw. 14,50 €
|Base
|Analystenkonsens
|FFG-Integration gelingt, Guidance 2026 wird erreicht
|Durchschnitt 15,35 €
|Vorsichtig
|Bernstein
|Niedrigstes Ziel der Runde, Bewertung stärker an Risiken ausgerichtet
|Kursziel 12,40 €
|Bear
|Ningi Research (Leerverkäufer)
|Keine Vollkonsolidierung der FFG Industries, Umsatz 2027 deutlich niedriger
|Behauptung, nicht bestätigt
aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose ab. Die Szenarien geben Positionen Dritter wieder.
Quelle: finanzen.net, Handelsblatt, onvista, finanzen.at
Was sollten Anleger bei der Deutz Aktie jetzt beobachten?
Die Antwort von Deutz auf Ningi: Eine Stellungnahme zur Konsolidierung der FFG Industries dürfte den Kurs stärker bewegen als jede Analystenstudie.
Neue Analystenurteile: Ob Häuser wie Deutsche Bank, Warburg oder Berenberg nach dem Bericht ihre Ziele bestätigen, anpassen oder senken.
Leerverkaufspositionen: Laut Register hielten Pertento (1,01 Prozent), Arrowstreet (0,70), Squarepoint (0,60) und Tudor (0,55) zuletzt Netto-Shorts, zusammen 2,86 Prozent.
Aufträge: Deutsche Bank nannte einen möglichen niederländischen Fahrzeugauftrag Mitte November als Kurstreiber.
Termine: Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 stehen üblicherweise im März an; ein bestätigter Termin lag nicht vor.
FAQ: Häufige Fragen zur Deutz Aktie und zur Deutz Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Deutz Aktienprognose der Analysten? Fünf Analysten stufen die Deutz Aktie laut finanzen.net mit Kaufen ein. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 15,35 Euro (Spanne 12,40 bis 18,00 Euro). Die Urteile stammen aus der Zeit vor dem Kurssturz vom 18. November.
Warum ist die Deutz Aktie heute so stark gefallen? Auslöser war ein Bericht des Leerverkäufers Ningi Research zur FFG-Übernahme. Deutz prüft die Vorwürfe nach eigenen Angaben. Zusätzlich wurden am Vortag neue Aktien für FFG zugelassen.
Was bedeutet FFG für die Deutz Aktie 2026 und 2027? Deutz erwartet von FFG 2027 mehr als eine Milliarde Euro Umsatz bei einer bereinigten EBITDA-Marge über 20 Prozent. Ob und wie stark FFG konsolidiert wird, ist der Kern der aktuellen Debatte.
Wie hoch ist das Kursziel für die Deutz Aktie? Das höchste Kursziel nennt Warburg Research mit 18,00 Euro (6.11.2026), das niedrigste Bernstein mit 12,40 Euro (15.10.2026). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Aussage von aktiencheck.de.
Wie hoch ist die Dividende der Deutz Aktie? Für 2025 zahlte Deutz 0,18 Euro je Aktie; für 2026 erwartet finanzen.ch rund 0,22 Euro.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Artikel wiedergegebenen Ratings und Kursziele stammen von Dritten (Warburg Research bzw. MPCM, Berenberg, Deutsche Bank Research, DZ Bank, Bernstein) und werden ohne eigene Bewertung weitergegeben. Offenlegungen: Deutsche Bank Research, MPCM (Warburg Research), Berenberg, DZ Bank, Bernstein.
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