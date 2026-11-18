Ningi Research hat seine Thesen auf X veröffentlicht und nach eigenen Angaben eine Short-Position aufgebaut. Nach Berichten des Handelsblatts argumentiert der Leerverkäufer, dass FFG nur 55 Prozent an der FFG Industries GmbH hält. Ein früherer ukrainischer Parlamentsabgeordneter soll 40 Prozent halten, eine weitere Gesellschaft fünf Prozent. Für wichtige Entscheidungen verlange der Gesellschaftervertrag eine Mehrheit von 75 Prozent. Ningi folgert daraus eine gemeinsame statt einer alleinigen Kontrolle nach IFRS – und damit, dass die FFG Industries nicht voll konsolidiert werden dürfte. Dann würde laut Ningi mehr als die Hälfte des erwarteten FFG-Umsatzes 2027 aus den Deutz-Zahlen verschwinden.

Das sind Behauptungen des Leerverkäufers, die bisher nicht bestätigt sind. Deutz erklärte, den Bericht zur Kenntnis genommen zu haben und sorgfältig zu prüfen; man werde auf Basis der Fakten antworten (onvista, Handelsblatt, 18.11.2026). Eine inhaltliche Widerlegung lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Schon im Neunmonatsgespräch hatte CEO Sebastian Schulte laut Handelsblatt betont, dass die FFG-Zahlen auf voller IFRS-Konsolidierung beruhen und der 45-Prozent-Minderheitsanteil im Kaufpreis berücksichtigt sei.

Zusätzlichen Druck könnte die Aktienseite gemacht haben: Am 17. November wurden 35,1 Millionen neue Aktien für FFG teilweise zum Handel zugelassen, was laut investing.com Verwässerungssorgen nährt.