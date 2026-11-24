Deutz Aktie: Leerverkäufer greift an, Analysten sehen bis zu 18 Euro – wer hat recht

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:46 2 Min.

Die Deutz Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 7,68 Euro und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Nach Vorwürfen des Leerverkäufers Ningi Research hat der Motorenbauer binnen einer Woche rund 15 Prozent verloren. Drei Analystenhäuser halten dagegen und nennen Kursziele von 14,50 bis 18 Euro.

Bild: Foto: DEUTZ AG (Unternehmensbild, Medium 4587), auf 1.200 x 675 Pixel zugeschnitten

Ein Bericht eines Leerverkäufers, und eine Aktie verliert in einer Woche fast ein Sechstel ihres Werts. Die Deutz Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 7,68 Euro, ein Minus von 0,71 Prozent. Eine Stabilisierung ist dem Kölner Motorenbauer noch nicht gelungen. Auf den Finanzportalen gehört Deutz zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Kurs der Deutz Aktie am Morgen 7,68 EUR Kursverlust binnen einer Woche −15 % 52-Wochen-Tief 7,48 EUR Kursziele von drei Analystenhäusern 14,50 bis 18 EUR Quelle : wallstreet-online (Tradegate, 09:37 Uhr); finanztrends; 4investors; onvista Der Angriff Was Ningi dem Motorenbauer vorwirft Der Leerverkäufer Ningi Research hat Deutz im Zusammenhang mit der Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) kritisiert. Im Kern geht es um die Frage, ob wichtige Details der Transaktion offengelegt wurden und wie FFG in der Bilanz erscheint. Deutz weist die Kritik zurück: Auf Basis der Einschätzung unabhängiger Wirtschaftsprüfer werde FFG Industries im Konzernabschluss nach IFRS voll konsolidiert. Leerverkäufer verdienen an fallenden Kursen. Das macht ihre Berichte nicht falsch, aber interessengeleitet. Die Verteidigung Drei Häuser, drei Kaufempfehlungen Deutsche Bank Research, die DZ Bank und Münchmeyer Petersen Capital Markets halten an ihren Kaufempfehlungen fest. Die Kursziele reichen von 14,50 bis 18 Euro und liegen damit beim Doppelten des Kurses und darüber. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die DZ Bank schränkt ein: Deutz habe einen erheblichen Teil der Vorwürfe entkräften können, aber nicht alle. Zum 52-Wochen-Tief bei 7,48 Euro fehlen weniger als drei Prozent (eigene Rechnung). Was für die Deutz Aktie spricht Drei Kaufempfehlungen bestätigt

Kursziele von 14,50 bis 18 Euro

Unternehmen weist Vorwürfe zurück

Berichte über Insiderkäufe Was Anleger bedenken sollten Nicht alle Vorwürfe entkräftet

Rund 15 Prozent Wochenverlust

Kurs nahe dem 52-Wochen-Tief

Leerverkäufer bleibt im Markt Einordnung der Redaktion: Bei der Deutz Aktie steht Aussage gegen Aussage. Die Analysten stellen sich hinter das Unternehmen, der Kurs erholt sich trotzdem kaum. Das zeigt, dass der Markt mehr sehen will als Stellungnahmen. Klarheit bringt erst der nächste geprüfte Abschluss mit den Zahlen zu FFG. FAQ Häufige Fragen zur Deutz Aktie Warum ist die Deutz Aktie gefallen?

Der Leerverkäufer Ningi Research hat die Übernahme von FFG kritisiert. Deutz weist die Vorwürfe zurück. Was sagen Analysten zur Deutz Aktie?

Deutsche Bank Research, DZ Bank und MPCM bestätigen ihre Kaufempfehlungen mit Kurszielen von 14,50 bis 18 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Deutz Aktie?

ISIN DE0006305006, WKN 630500. Handelssymbol an deutschen Börsen: DEZ. Ein US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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