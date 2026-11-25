Deutz Aktie: Gegenwehr gegen den Leerverkäufer – Deutsche Bank sieht fast doppelten Kurs, MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 3 Min.

Die Deutz Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,44 Prozent auf 7,745 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Nach den Vorwürfen des Leerverkäufers Ningi Research hält die Deutsche Bank an Buy und 14,50 Euro fest. Deutz bekräftigt seine Rüstungsziele.

Bild: DEUTZ AG

Nach einer Woche im Kreuzfeuer gibt es eine Atempause. Die Deutz Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 7,745 Euro, ein Plus von 1,44 Prozent. Der Kölner Motorenbauer gehört damit zu den MDAX Gewinnern, nachdem die Aktie am Dienstag noch über 4 Prozent verloren hatte. Kurs der Deutz Aktie 7,745 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,44 % Kursziel der Deutschen Bank (Buy) 14,50 EUR Rüstungsumsatz-Ziel 2027 mind. 1 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; Deutsche Bank Research; Deutz Der Hintergrund Warum die Deutz Aktie als MDAX Gewinner zulegt Hinter der Deutz Aktie liegt eine turbulente Woche. Der Leerverkäufer Ningi Research hatte Deutz mangelnde Transparenz bei der rund 1,6 Milliarden Euro schweren Übernahme des Rüstungsunternehmens FFG vorgeworfen. Die Aktie brach daraufhin zeitweise um rund 16 Prozent ein. Deutz wies die zentralen Vorwürfe als unbegründet zurück. Eine neue Meldung gibt es am Mittwoch nicht, die Aktie stabilisiert sich. Rückendeckung kommt von den Analysten. Deutsche Bank Research bestätigte am Montag Buy und das Kursziel von 14,50 Euro, rund 87 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Analystin Mira Wiegratz sieht die meisten wertrelevanten Kritikpunkte von Ningi durch die Stellungnahme von Deutz adressiert. Die DZ Bank nennt einen fairen Wert von 15 Euro, MPCM ein Kursziel von 18 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Rüstungsstory Eine Milliarde Umsatz mit über 20 Prozent Marge Deutz hält an seinen Zielen fest: 2027 soll das Verteidigungsgeschäft mindestens 1 Milliarde Euro Umsatz mit einer Marge von über 20 Prozent liefern. Der Auftragsbestand von FFG liegt bei über 2,7 Milliarden Euro. Ningi Research hält nach eigenen Angaben eine Leerverkaufsposition in Deutz-Aktien und profitiert von fallenden Kursen. Was für die Deutz Aktie sprechen könnte Deutsche Bank bestätigt Buy und 14,50 Euro

DZ Bank und MPCM ebenfalls positiv

Rüstungsziele für 2027 bekräftigt

FFG-Auftragsbestand über 2,7 Milliarden Euro Was Anleger bedenken sollten Leerverkäufer hält an der Kritik fest

Nicht alle Vorwürfe laut DZ Bank entkräftet

Kurs nahe dem Sechs-Monats-Tief

Hohe Abhängigkeit vom Rüstungsgeschäft Einordnung der Redaktion: Die Deutz Aktie steht zwischen zwei Lagern: Analysten, die den Kurs für stark unterbewertet halten, und einem Leerverkäufer, der auf weitere Verluste setzt. Die leichte Erholung ist ein erstes Zeichen, mehr nicht. FAQ Häufige Fragen zur Deutz Aktie Warum steigt die Deutz Aktie heute?

Die Aktie stabilisiert sich nach den Leerverkäufer-Vorwürfen. Die Deutsche Bank hat Buy und 14,50 Euro bestätigt. Was wirft Ningi Research Deutz vor?

Mangelnde Transparenz bei der Übernahme von FFG und der Gewinnverteilung. Deutz weist das zurück. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Deutz Aktie?

ISIN DE0006305006, WKN 630500. Handelssymbol an deutschen Börsen: DEZ. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Deutz Aktie Die Deutz Aktie erholt sich als MDAX Gewinner leicht von der Short-Attacke. Die Analysten stützen, der Leerverkäufer bleibt im Spiel.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.