Die Kölner kämpfen sich zurück: Die DEUTZ Aktie gewinnt am Donnerstagmittag 5,79% auf 8,04 Euro und zählt zu den größten MDAX Gewinnern. Gegenüber dem Xetra-Schluss vom Mittwoch bei 7,60 Euro bedeutet das ein Plus von 44 Cent. Damit überspringt der Motorenbauer die Marke von 8 Euro.
DEUTZ Aktie: MDAX Gewinner am Mittag mit +5,79% - der Motorenbauer springt über 8 Euro
Die DEUTZ Aktie steigt am Donnerstagmittag um 5,79% auf 8,04 Euro und gehört zu den stärksten MDAX Gewinnern. Acht Tage nach der Shortseller-Attacke von Ningi Research gelingt der Ausbruch an die Obergrenze der Handelsspanne - Rückenwind kommt von Rüstungswerten und neuen FFG-Aufträgen.
Die Gründe für den Kurszuwachs
Warum die DEUTZ Aktie MDAX Gewinner ist
Eine kursbewegende Unternehmensmeldung gibt es am Donnerstag nicht. Drei Faktoren treiben die DEUTZ Aktie trotzdem nach oben.
Rüstungswerte gefragt
Am Donnerstag tagt in Brüssel ein EU-Sondergipfel zur Finanzierung der Ukraine, in Frankfurt läuft der European Defence Capital Summit, und Rheinmetall hält seinen Kapitalmarkttag ab. Davon profitiert auch DEUTZ, das mit der Übernahme der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft zum Rüstungszulieferer geworden ist.
Neue FFG-Aufträge
Die niederländische Beschaffungsbehörde COMMIT bestellte in der vergangenen Woche weitere Fahrzeuge der ACSV-Plattform sowie Bergefahrzeuge vom Typ WiSENT-2 bei FFG. Das belegt eine konkrete Nachfrage nach dem neuen Geschäftsbereich.
Analysten bleiben an Bord
Münchmeyer Petersen Capital Markets (MPCM) bestätigte nach dem Shortseller-Bericht am 20. November die Einstufung "Kaufen" mit einem Kursziel von 18 Euro. Die DZ Bank blieb am selben Tag ebenfalls bei "Kaufen" und einem fairen Wert von 15 Euro.
Rückblick
Die Shortseller-Attacke und der Konter
Am 18. November hatte der Leerverkäufer Ningi Research einen kritischen Bericht zur Übernahme von FFG veröffentlicht. Der Vorwurf: mangelnde Transparenz beim Erwerb des Rüstungsunternehmens und bei der daraus resultierenden Gewinnverteilung. Die DEUTZ Aktie brach daraufhin zeitweise um mehr als 16% auf 7,48 Euro ein und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2025.
Schon am Folgetag wies DEUTZ die zentralen Schlussfolgerungen des Berichts als unbegründet zurück. Der Konzern verweist auf abgeschlossene Due-Diligence-Prüfungen, eine unabhängige Bewertung des Kaufpreises und erwartet weiterhin, FFG Industries nach IFRS vollständig zu konsolidieren. Zusätzlich setzten Mitglieder des Aufsichtsrats mit Aktienkäufen ein Vertrauenssignal.
Charttechnik
Ausbruch aus der Spanne oder nur ein Test?
Seit dem Kurssturz pendelte die DEUTZ Aktie in einer engen Spanne zwischen rund 7,47 und 8,10 Euro. Mit 8,04 Euro notiert sie nun direkt an deren Obergrenze. Ein Schlusskurs über 8,10 Euro wäre das erste klare Signal, dass der Schock der Shortseller-Attacke verdaut ist. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei gut 13 Euro bleibt allerdings ein weiter Weg.
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