Seit dem Kurssturz pendelte die DEUTZ Aktie in einer engen Spanne zwischen rund 7,47 und 8,10 Euro. Mit 8,04 Euro notiert sie nun direkt an deren Obergrenze. Ein Schlusskurs über 8,10 Euro wäre das erste klare Signal, dass der Schock der Shortseller-Attacke verdaut ist. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei gut 13 Euro bleibt allerdings ein weiter Weg.