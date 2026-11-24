Die DEUTZ-Aktie steht vor einer anspruchsvollen Bewährungsprobe. Der Kursverlust von 5,83 % auf 7,67 Euro trifft auf eine auffällige Entwicklung bei den institutionellen Leerverkäufern. AQR Capital Management hat seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,37 % auf 0,50 % erhöht, während Pertento Partners von 1,16 % auf 1,26 % aufgestockt hat. Squarepoint Ops LLC reduzierte seine Position dagegen geringfügig von 0,70 % auf 0,69 %. Insgesamt summieren sich die sieben öffentlich ausgewiesenen Netto-Leerverkaufspositionen auf 4,75 % des Aktienkapitals. Damit bleibt die Short-Seite bei DEUTZ deutlich präsent. Die entscheidende Frage ist jedoch nicht allein, wie viele Hedgefonds auf fallende Kurse setzen, sondern ob die operative Entwicklung des Unternehmens ihre Skepsis rechtfertigt. Sollte DEUTZ mit besseren Geschäftszahlen oder einer überzeugenden Verbesserung der Ertragskraft überraschen, könnten die Shortseller selbst unter Druck geraten. Bleiben dagegen die wirtschaftlichen Herausforderungen bestehen oder verschärfen sie sich, könnte die Aktie weiteren Belastungen ausgesetzt sein. Für Anleger bleibt die Situation deshalb spannend – und die nächsten fundamentalen Unternehmenssignale dürften besonders aufmerksam verfolgt werden.