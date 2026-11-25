Wer hat die Deutz-Aktien erworben?

Die Klarschiff 02 GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft in enger Beziehung zum Aufsichtsratsmitglied Norbert Ernst.

Ist das ein Insiderkauf?

Nicht im klassischen Sinn. Die Aktien wurden per Einlage ohne Gegenleistung übertragen, es floss kein Geld über die Börse.

Welche Ziele verfolgt Deutz?

Für 2027 strebt Deutz mindestens eine Milliarde Euro Rüstungsumsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 20 Prozent an.