Heute Vormittag hat das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) aktuelle Ergebnisse seiner monatlichen Konjunkturumfrage veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.
Deutschland: ZEW-Umfrage - Zuversicht für die deutsche Wirtschaft wächst
Die ZEW-Konjunkturerwartungen steigen auf 35,6 Punkte, während die Lagebewertung den höchsten Stand seit April 2023 erreicht.
Demnach habe sich die Stimmung unter den befragten Finanzmarktexperten im laufenden Monat weiter aufgehellt. Die Konjunkturerwartungen hätten sich nach einem kleinen Rücksetzer im Vormonat auf 35,6 Saldenpunkte im November verbessern können. Zuletzt habe dieser Indikator vor Beginn des Irankriegs höher notiert. Auch die Einschätzung der aktuellen Lage habe noch einmal leicht auf -33,2 Punkte zugelegt. Dies sei der höchste Wert seit April 2023. Die heutigen Umfrageergebnisse würden damit besser ausfallen, als von den zuvor befragten Analysten und Volkswirten erwartet worden sei.
Die Stimmung für die deutsche Konjunktur helle sich im November weiter auf. Die ZEW-Umfrage folge damit den positiven Vorgaben der sentix-Umfrage. Der zunehmende Optimismus fuße inzwischen auf einem soliden Fundament besserer realwirtschaftlicher Daten. So wachse die deutsche Wirtschaftsleistung nun bereits seit vier Quartalen, womit die deutsche Volkswirtschaft im Euroraum nicht mehr auf der Bremse stehe. Vor allem der deutliche Zuwachs der Aufträge für die deutsche Industrie mache berechtigte Hoffnung auf eine Fortsetzung der Konjunkturerholung. Weiterhin unterstütze auch die Fiskalpolitik die deutsche Konjunktur.
Die Erwartungen für die anderen Wirtschaftsräume seien im November ebenfalls positiver als im Vormonat eingeschätzt worden, trotz der anhaltend unsicheren Lage im Nahen und Mittleren Osten. Belastungen durch die weiterhin erhöhten Energiepreise würden vorerst bestehen bleiben. Aber immerhin würden die Umfrageteilnehmer mit Blick auf die kommenden sechs Monate inzwischen überwiegend davon ausgehen, dass sich die Inflationsdynamik allmählich wieder zurückbilde. Dennoch rechne eine große Mehrheit auf kurze Sicht weiterhin mit Zinserhöhungen durch die Fed und die EZB. Aber auch hier würden sich die zwischenzeitlich sehr aggressiven Zinserhöhungsphantasien der Finanzmarktteilnehmer leicht zu normalisieren scheinen. Entsprechend werde bei den Kapitalmarktzinsen auf Sicht von sechs Monaten kaum mit Veränderungen gerechnet.
Das solide Wirtschaftswachstum in den vergangenen Quartalen habe viele Auguren überrascht. Im Gesamtjahr würden die Analysten für Deutschland mit einem realen BIP-Wachstum in Höhe von 1,3% rechnen. Auch für das kommende Jahr zeichne sich ein ähnliches Wachstumstempo ab. Hartnäckig bleibe vorerst allerdings noch die Inflation, auch weil auf Verbraucherebene ein weiterer Preisschub durch die Weitergabe höherer Energiekosten bei Strom und Gas nicht unwahrscheinlich sei. Entsprechend werde die EZB im Dezember aus Sicht der Analysten noch einmal die Leitzinsen anheben und die Währungshüter dürften im Frühjahr noch einen letzten Schritt folgen lassen. Die restriktiveren Finanzierungsbedingungen würden leicht bremsend wirken, die Konjunkturerholung jedoch nicht abreißen lassen.
Fazit: Die ZEW-Konjunkturumfrage belege einen wachsenden Optimismus der Finanzmarktexperten für die deutsche Wirtschaft. Sowohl die Erwartungen als auch die Einschätzung der aktuellen Lage hätten sich gegenüber dem Vormonat stärker verbessert, als von Analysten prognostiziert worden sei. Die gegenwärtige gesamtwirtschaftliche Situation werde inzwischen so gut beurteilt wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. Zwar sei die weitere Entwicklung der geopolitischen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten ungewiss, eine Abkühlung der globalen Konjunktur würden die Finanzmarktexperten derzeit aber offenbar nicht erwarten. Auch bei der Inflation werde auf Sicht von sechs Monaten eine leichte Besserung erwartet. Dies sei angesichts der anhaltenden Unsicherheit zwar noch keine Entwarnung, spreche aber auch nicht für einen sehr aggressiven Straffungskurs der Notenbanken. Die Analysten würden nur noch mit moderaten Zinserhöhungen durch Fed und EZB rechnen. Die restriktiveren Finanzierungsbedingungen würden zwar leicht bremsend wirken, für die deutsche Wirtschaft würden die Analysten jedoch ein Wirtschaftswachstum von 1,3% in diesem Jahr und in ähnlicher Höhe für 2027 erwarten.
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