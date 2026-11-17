Fazit: Die ZEW-Konjunkturumfrage belege einen wachsenden Optimismus der Finanzmarktexperten für die deutsche Wirtschaft. Sowohl die Erwartungen als auch die Einschätzung der aktuellen Lage hätten sich gegenüber dem Vormonat stärker verbessert, als von Analysten prognostiziert worden sei. Die gegenwärtige gesamtwirtschaftliche Situation werde inzwischen so gut beurteilt wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. Zwar sei die weitere Entwicklung der geopolitischen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten ungewiss, eine Abkühlung der globalen Konjunktur würden die Finanzmarktexperten derzeit aber offenbar nicht erwarten. Auch bei der Inflation werde auf Sicht von sechs Monaten eine leichte Besserung erwartet. Dies sei angesichts der anhaltenden Unsicherheit zwar noch keine Entwarnung, spreche aber auch nicht für einen sehr aggressiven Straffungskurs der Notenbanken. Die Analysten würden nur noch mit moderaten Zinserhöhungen durch Fed und EZB rechnen. Die restriktiveren Finanzierungsbedingungen würden zwar leicht bremsend wirken, für die deutsche Wirtschaft würden die Analysten jedoch ein Wirtschaftswachstum von 1,3% in diesem Jahr und in ähnlicher Höhe für 2027 erwarten.