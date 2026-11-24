Heute Vormittag hat das Münchner ifo-Institut aktuelle Ergebnisse seiner monatlichen Konjunkturumfrage veröffentlicht, so die NORD LB.
Deutschland: ifo-Geschäftsklima - Aufwärtstrend setzt sich fort
Aktuelle Geschäftslage und Geschäftserwartungen fallen positiver aus als im Vormonat
Demnach habe sich die Unternehmensstimmung im laufenden Monat weiter aufgehellt. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 90,6 Punkte geklettert, den höchsten Stand seit Mai 2023. Seit über einem halben Jahr befinde sich der wichtige Frühindikator für die deutsche Konjunktur in einem Aufwärtstrend. Sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage (89,4 Punkte) als auch die Geschäftserwartungen der Unternehmen würden positiver als noch im Vormonat ausfallen. Die Erwartungskomponente liege mit 91,9 Punkten auf dem höchsten Stand seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022. Die heute veröffentlichten ifo-Daten lägen damit weitgehend im Rahmen der Erwartungen.
Bei sektoraler Betrachtung habe sich die Stimmung der Unternehmen im November jedoch recht heterogen entwickelt. Im verarbeitenden Gewerbe habe sich der Ausblick wieder etwas eingetrübt, während die aktuelle Lage ähnlich wie im Vormonat eingeschätzt werde. Im Dienstleistungssektor und im Handel zeige sich hingegen eine Aufhellung der Geschäftsperspektiven. Sowohl die Lage als auch die Erwartungen würden besser beurteilt. Im Bausektor habe sich hingegen die aktuelle Geschäftslage etwas verschlechtert, während die Erwartungen weniger skeptisch ausgefallen seien.
Die heutigen ifo-Daten würden sich in die zuletzt positiven Daten von wichtigen Frühindikatoren einreihen. Sowohl die ZEW-Umfrage als auch die Ergebnisse der Umfrage unter deutschen Einkaufsmanagern würden ebenfalls eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität signalisieren. Hilfreich sei, dass sich die Situation in der Binnenschifffahrt nach den teils extrem niedrigen Flusspegelständen im Sommer zuletzt deutlich entspannt habe. Hierzu passe die fortgesetzte Erholung der Unternehmensstimmung in der Logistik.
Der Konjunkturausblick für Deutschland habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. Die restriktivere Geldpolitik der EZB stehe dieser Erholung bislang offenbar nicht entgegen. Hier möge auch helfen, dass sich die zwischenzeitlich stark gestrafften Finanzierungsbedingungen wieder ein wenig gelockert hätten. Allerdings müsse angesichts der weiterhin hohen Inflationsrisiken mindestens mit einer weiteren Zinserhöhung der EZB gerechnet werden. Die Experten würden den nächsten Zinsschritt der Währungshüter bereits im Dezember erwarten.
Die deutsche Wirtschaft wachse nun bereits seit vier Quartalen wieder, und die jüngste Entwicklung der Frühindikatoren deute auf eine Fortsetzung der Erholung im laufenden Quartal hin. Die Experten würden für dieses Jahr ein reales BIP-Wachstum in Höhe von 1,3% und im kommenden Jahr von 1,4% prognostizieren.
Fazit: Der Aufwärtstrend der Unternehmensstimmung habe sich auch im November fortgesetzt. Der ifo-Geschäftsklimaindex habe sich im laufenden Monat auf 90,6 Punkte verbessert. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen würden positiver ausfallen als im Vormonat. Die jüngste Entspannung bei den Energiepreisen sowie bei den Flusspegelständen dürfte der Stimmungsaufhellung zusätzliche Nahrung gegeben haben. Bereits seit vier Quartalen wachse die deutsche Wirtschaft wieder, und die jüngsten Daten von den Frühindikatoren würden klar auf eine Fortsetzung der Konjunkturerholung hindeuten. Zum positiven Konjunkturausblick trage auch der Fiskalimpuls bei. Dennoch fehle es der Erholung derzeit noch an Breite, um von einem selbsttragenden Aufschwung sprechen zu können. Insbesondere die Dynamik der privaten Investitionen sei bis zuletzt schwach geblieben. Die Experten würden jedoch mit einer schrittweisen Belebung der Investitionstätigkeit in den kommenden Quartalen rechnen. Für die deutsche Wirtschaft würden sie weiterhin ein reales BIP-Wachstum von 1,3% in diesem und 1,4% im kommenden Jahr prognostizieren.
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