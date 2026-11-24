Fazit: Der Aufwärtstrend der Unternehmensstimmung habe sich auch im November fortgesetzt. Der ifo-Geschäftsklimaindex habe sich im laufenden Monat auf 90,6 Punkte verbessert. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen würden positiver ausfallen als im Vormonat. Die jüngste Entspannung bei den Energiepreisen sowie bei den Flusspegelständen dürfte der Stimmungsaufhellung zusätzliche Nahrung gegeben haben. Bereits seit vier Quartalen wachse die deutsche Wirtschaft wieder, und die jüngsten Daten von den Frühindikatoren würden klar auf eine Fortsetzung der Konjunkturerholung hindeuten. Zum positiven Konjunkturausblick trage auch der Fiskalimpuls bei. Dennoch fehle es der Erholung derzeit noch an Breite, um von einem selbsttragenden Aufschwung sprechen zu können. Insbesondere die Dynamik der privaten Investitionen sei bis zuletzt schwach geblieben. Die Experten würden jedoch mit einer schrittweisen Belebung der Investitionstätigkeit in den kommenden Quartalen rechnen. Für die deutsche Wirtschaft würden sie weiterhin ein reales BIP-Wachstum von 1,3% in diesem und 1,4% im kommenden Jahr prognostizieren.