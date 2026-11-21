Die Analysten bleiben für die Deutsche Telekom überwiegend positiv. Barclays hob das Kursziel von 32 auf 33 Euro an und bleibt bei Overweight, Goldman Sachs senkte von 38 auf 36 Euro bei Buy, JPMorgan bestätigte Overweight mit 38 Euro, die Deutsche Bank Buy mit 40 Euro. Der Durchschnitt liegt laut Berichten knapp unter 40 Euro. Der Abstand zum aktuellen Kurs zeigt, wie viel Vertrauen der Markt dem Gewinnwachstum derzeit nicht schenkt.