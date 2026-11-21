Die Deutsche Telekom Aktienanalyse beginnt mit einem Widerspruch: Der Konzern hebt seine Jahresprognose 2026 zum dritten Mal an, erhöht die Dividende um zehn Prozent und kündigt Rückkäufe von bis zu zwei Milliarden Euro an. Die Telekom-Aktie schloss am Freitag dennoch nur bei 26,34 Euro.
Deutsche Telekom Aktienanalyse: Prognose zum dritten Mal angehoben, Dividende steigt – warum die Aktie trotzdem unter 27 Euro hängt
Die Deutsche Telekom Aktienanalyse zeigt: Rekordzahlen, höhere Dividende, Rückkauf für 2027 – und doch notiert die Telekom-Aktie bei 26,34 Euro. Was der Markt einpreist und was die Zahlen sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Telekom AG
- ISIN
- DE0005557508
- WKN
- 555750
- Handelssymbol
- DTE (Xetra)
- US-Handelssymbol
- DTEGY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 126 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra, Handelsplatz Frankfurt
Wer die Deutsche Telekom Aktie in diesen Tagen verfolgt, sieht ein Papier, das fundamental liefert und an der Börse trotzdem wenig Dankbarkeit erntet. Auf Jahressicht steht ein Minus von rund 2,7 Prozent zu Buche. Während Chip- und KI-Werte am 20. November im Ausverkauf einbrachen, legte die Telekom-Aktie um 1,15 Prozent zu. Diese Aktienanalyse klärt, ob dahinter Stabilität steckt oder ein Mangel an Fantasie.
Die Zahlen
Das dritte Quartal: Wachstum auf breiter Front
Die Deutsche Telekom steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 auf 31,1 Milliarden Euro, ein Plus von 7,5 Prozent, organisch von 5,5 Prozent. Das bereinigte EBITDA nach Leasingverhältnissen (EBITDA AL) stieg um 9,7 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro und übertraf die Analystenschätzung von rund 11,96 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,63 Euro leicht über den erwarteten 0,62 Euro.
Telekom-Aktie: Wachstum im dritten Quartal 2026 gegenüber Vorjahr
Prozent
Bereinigte Werte laut Konzernmitteilung vom 5.11.2026.
Quelle: Deutsche Telekom, Berichterstattung zum Q3 2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Veränderung
|Umsatz
|+7,5
|EBITDA AL (bereinigt)
|+9,7
|Überschuss (bereinigt)
|+12,7
|Free Cashflow AL
|+1,4
Besonders auffällig ist der bereinigte Konzernüberschuss: Er stieg um 12,7 Prozent auf drei Milliarden Euro. Der Free Cashflow AL wuchs mit 1,4 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro deutlich langsamer. Im deutschen Mobilfunk gewann die Telekom unter eigenen Marken 284.000 Vertragskunden, deutlich mehr als die erwarteten 223.000, und die Mobilfunk-Serviceumsätze legten um 2,9 Prozent zu.
Prognose und Ausschüttung
Dividende rauf, Rückkauf auf 2027 verschoben
Prognose 2026 erneut höher
Die Telekom erwartet nun ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro und einen Free Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro. Es ist die dritte Anhebung in diesem Jahr.
Dividende 1,10 Euro
Für das Geschäftsjahr 2026 plant der Vorstand 1,10 Euro je Aktie. Das sind zehn Prozent mehr und genau die Hälfte des unveränderten Ziels von 2,20 Euro beim nachhaltigen bereinigten Gewinn je Aktie.
Rückkauf bis 2 Milliarden Euro
Für 2027 sind Aktienrückkäufe von bis zu zwei Milliarden Euro vorgesehen. Das ist ein kleinerer Rahmen als zuvor, ein Grund für die gedämpfte Reaktion der Telekom-Aktie.
Bei einer Dividende von 1,10 Euro und einem Kurs von 26,34 Euro ergibt sich rechnerisch eine Rendite von gut vier Prozent. Das ist für einen DAX-Titel mit stabilem Cashflow ein solider Wert, aber kein Argument für eine Neubewertung.
Die KI-Wette
Mistral AI und die Industrial AI Cloud
Neben dem Kerngeschäft baut die Deutsche Telekom ihr KI-Geschäft aus. Der T.Capital Tech Fund investiert 100 Millionen Euro in die Series-D-Runde des französischen KI-Unternehmens Mistral AI. Zugleich konkretisierte der Konzern seine Pläne für KI-Rechenkapazitäten und die Industrial AI Cloud, die laut Unternehmen bereits zum Quartalsergebnis beitrug. Für die Telekom-Aktie ist das eine Wachstumsoption, aber kein Treiber, der das Zahlenwerk 2026 bestimmt.
Analysten
Was Kursziele und der Markt sagen
Die Analysten bleiben für die Deutsche Telekom überwiegend positiv. Barclays hob das Kursziel von 32 auf 33 Euro an und bleibt bei Overweight, Goldman Sachs senkte von 38 auf 36 Euro bei Buy, JPMorgan bestätigte Overweight mit 38 Euro, die Deutsche Bank Buy mit 40 Euro. Der Durchschnitt liegt laut Berichten knapp unter 40 Euro. Der Abstand zum aktuellen Kurs zeigt, wie viel Vertrauen der Markt dem Gewinnwachstum derzeit nicht schenkt.
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