Eine einzelne Kursnachricht gibt es nicht. Nach dem schwachen Wochenstart, dem Absturz von Chipwerten und der Unsicherheit um neue US-Zölle haben Anleger in defensive Titel umgeschichtet. In unserem DAX-Check vom Montagabend zählte die Telekom zu den stärksten Werten, am Dienstag legte sie erneut zu. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, die Quellen nennen keinen direkten Zusammenhang.

Unternehmensseitig gab es zuletzt zwei Meldungen. Am 19. November meldete die Telekom über ihren Fonds T.Capital eine Beteiligung von 100 Millionen Euro an der Series-D-Runde des KI-Unternehmens Mistral AI samt geplanter strategischer Partnerschaft. Am gleichen Tag berichtete die WirtschaftsWoche laut Stock-World, dass der Bund seine Beteiligung an der Telekom behalten wolle. Der Kurs lag damals bei 26,04 Euro.