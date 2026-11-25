Die Deutsche Telekom Aktie (DTE, ISIN DE0005557508) hat am Dienstag, 24. November 2026, im Xetra-Handel gegen 17:10 Uhr bei rund 26,72 Euro notiert, ein Plus von 1,79 Prozent. Auf Sicht von einer Woche sind es 2,5 Prozent, von einem Monat 6,4 Prozent. Der Bonner Konzern gilt an der Börse als defensiver Wert – und das ist gefragt, wenn Chip-, Software- und Technologieaktien unter Druck stehen. Aktuellere Kurse vom 25. November lagen bei Redaktionsschluss nicht belastbar vor.
Deutsche Telekom Aktienanalyse: Prognose angehoben, rund 4 Prozent Dividende – ist die Telekom der sichere Hafen im Tech-Sturm?
Die Deutsche Telekom Aktie hat in einer Woche rund 2,5 Prozent zugelegt, während Chip- und Softwarewerte einbrechen. Die Deutsche Telekom Aktienanalyse prüft Zahlen, Dividende und die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten.
Diese Deutsche Telekom Aktienanalyse zeigt, was hinter dem stabilen Kurs steckt: eine angehobene Prognose, eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie und ein Analystenkonsens, der im Schnitt rund 31 Prozent über dem Kurs liegt. Wie belastbar das ist, ordnen die folgenden Abschnitte ein.
Kurs
Die Deutsche Telekom Aktie liegt rund 2,5 Prozent unter dem Jahresanfang und im unteren Drittel der 52-Wochen-Spanne von 23,53 bis 34,36 Euro.
Zahlen
Im dritten Quartal erzielte der Konzern 31,1 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA AL von 12,2 Milliarden Euro.
Prognose und Dividende
Der Konzern peilt 2026 rund 47,6 Milliarden Euro EBITDA AL an; vorgeschlagen sind 1,10 Euro Dividende.
Konsens
Sieben von acht erfassten Analysten sehen die Aktie bei „Kaufen“, das Durchschnittsziel liegt bei 35,06 Euro.
Auslöser
Was bewegt die Deutsche Telekom Aktie in dieser Woche?
Eine einzelne Kursnachricht gibt es nicht. Nach dem schwachen Wochenstart, dem Absturz von Chipwerten und der Unsicherheit um neue US-Zölle haben Anleger in defensive Titel umgeschichtet. In unserem DAX-Check vom Montagabend zählte die Telekom zu den stärksten Werten, am Dienstag legte sie erneut zu. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, die Quellen nennen keinen direkten Zusammenhang.
Unternehmensseitig gab es zuletzt zwei Meldungen. Am 19. November meldete die Telekom über ihren Fonds T.Capital eine Beteiligung von 100 Millionen Euro an der Series-D-Runde des KI-Unternehmens Mistral AI samt geplanter strategischer Partnerschaft. Am gleichen Tag berichtete die WirtschaftsWoche laut Stock-World, dass der Bund seine Beteiligung an der Telekom behalten wolle. Der Kurs lag damals bei 26,04 Euro.
Geschäftsmodell
Wie verdient die Deutsche Telekom ihr Geld?
Die Deutsche Telekom betreibt Mobilfunk- und Festnetze, vermarktet Anschlüsse, Fernsehen und IT-Dienste und hält die Mehrheit an T-Mobile US, dem größten Ertragsbringer des Konzerns. Die Kennzahlen der Konzernführung, das bereinigte EBITDA nach Leasing (EBITDA AL) und der Free Cashflow AL, steuern Prognose und Dividende. Zur Verschuldung und zum Wert der T-Mobile-US-Beteiligung lagen in den ausgewerteten Quellen keine belastbaren Zahlen vor.
Zahlen
Wie stark sind die Zahlen der Deutsche Telekom Aktie?
Im dritten Quartal 2026 (Veröffentlichung am 5. November) setzte die Telekom 31,1 Milliarden Euro um. Das bereinigte EBITDA AL lag bei 12,2 Milliarden Euro, organisch ein Plus von 8,0 Prozent (Stock-World). Laut 4investors (5. November) lag der Umsatz ohne die vorab veröffentlichten T-Mobile-US-Zahlen rund 3 Prozent über den Erwartungen. Die Prognose für 2026 hob der Konzern auf rund 47,6 Milliarden Euro EBITDA AL und rund 20,1 Milliarden Euro Free Cashflow AL an.
|Kennzahl
|Wert
|Bezug
|Umsatz
|31,1 Mrd. EUR
|drittes Quartal 2026
|Bereinigtes EBITDA AL
|12,2 Mrd. EUR
|drittes Quartal, organisch +8,0 %
|Prognose EBITDA AL
|rund 47,6 Mrd. EUR
|Gesamtjahr 2026
|Prognose Free Cashflow AL
|rund 20,1 Mrd. EUR
|Gesamtjahr 2026
|Dividende
|1,10 EUR je Aktie
|vorgeschlagen
|KGV
|14,0
|laut finanzen.net
Stand der Angaben: Stock-World (24.11.2026), finanzen.net (24.11.2026). Quartalswerte nach Unternehmensmeldung vom 05.11.2026.
Quelle: Stock-World, finanzen.net, 4investors
Dividende
Was bringt die Deutsche Telekom Aktie an Dividende?
Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie. Bezogen auf 26,72 Euro ergibt das rund 4,1 Prozent (Rechnung der Redaktion); Datenanbieter nennen 3,6 bis 3,8 Prozent, weil sie unterschiedliche Kurs- und Dividendenbasen verwenden. Die Ausschüttung hängt am Free Cashflow, der laut Prognose 2026 bei rund 20,1 Milliarden Euro liegen soll.
Bewertung
Wie teuer ist die Deutsche Telekom Aktie?
Das KGV liegt laut finanzen.net bei 14,0, das Kurs-Umsatz-Verhältnis laut Stock-World bei 1,03. Die Marktkapitalisierung beträgt je nach Anbieter 126 bis 129 Milliarden Euro. Ein erwartetes KGV und ein Vergleich mit Vodafone, Orange oder Telefónica konnten aus den abrufbaren Quellen nicht belegt werden.
Analysten
Wie sieht die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten aus?
Der Konsens ist eindeutig positiv: Laut finanzen.net bewerten acht Analysten die Deutsche Telekom Aktie, sieben mit „Kaufen“ und einer mit „Halten“, keiner mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 35,06 Euro, die Spanne reicht von 28,10 bis 40,00 Euro. Stock-World nennt am 24. November ein Durchschnittsziel von 35,81 Euro. Gemessen am Kurs von 26,72 Euro liegt das Konsensziel rund 31 Prozent höher – so rechnet die Redaktion, es handelt sich nicht um eine eigene Prognose. Die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten setzt damit auf eine deutliche Aufholjagd.
|Merkmal
|Wert
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|7 / 1 / 0
|Durchschnittliches Kursziel (finanzen.net)
|35,06 EUR
|Durchschnittliches Kursziel (Stock-World)
|35,81 EUR
|Spanne der Kursziele
|28,10 bis 40,00 EUR
|Abstand Konsensziel zum Kurs
|rund 31 % (Redaktionsrechnung)
Konsens laut finanzen.net, Stand 24.11.2026. Die Zahl der Analysen unterscheidet sich je nach Anbieter.
Quelle: finanzen.net, Stock-World (24.11.2026)
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Deutsche Telekom Aktie?
Gleitende Durchschnitte und RSI waren nicht belegbar. Beschreibend gilt: Die Aktie liegt mit 26,72 Euro rund 29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 23,53 Euro und 22 Prozent unter dem Hoch von 34,36 Euro (Redaktionsrechnung auf Basis stock3). Die Spanne zwischen 26 und 27 Euro war zuletzt die Zone, in der die Aktie am 19., 24. und früheren Tagen schloss.
|Zeitraum
|Veränderung
|Intraday
|+0,63 %
|1 Woche
|+2,47 %
|1 Monat
|+6,43 %
|Seit Jahresbeginn
|-2,46 %
|1 Jahr
|-2,32 %
Quelle: stock3 (Stand 24.11.2026)
Termine
Was beobachten Anleger bei der Deutsche Telekom Aktie jetzt?
Der nächste Quartalstermin war in den ausgewerteten Quellen nicht belegt; er steht im Finanzkalender des Konzerns. Bis dahin richten sich Anleger auf das Marktumfeld: die Entscheidung der US-Notenbank im Dezember, die angekündigten US-Zölle und die Frage, ob Anleger aus Technologie- in Defensivwerte umschichten. Die Beteiligung an Mistral AI bleibt ein Zusatzthema, wirkt sich bei 100 Millionen Euro aber kaum auf die Konzernzahlen aus.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktienanalyse
Wie hoch ist die Deutsche Telekom Aktie aktuell? Zuletzt lag der Xetra-Kurs bei 26,72 Euro (24.11.2026, gegen 17:10 Uhr, 15 Minuten verzögert), plus 1,79 Prozent.
Was erwarten Analysten bei der Deutsche Telekom Aktienprognose? Sieben von acht Analysten sehen „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,06 Euro (Spanne 28,10 bis 40,00 Euro).
Wie hoch ist die Dividende der Deutsche Telekom Aktie? Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie, rund 4 Prozent bezogen auf den aktuellen Kurs.
Was kostet die Deutsche Telekom Aktie im Verhältnis zum Gewinn? Das KGV liegt laut finanzen.net bei 14,0.
Hat die Deutsche Telekom ihre Prognose angehoben? Ja, die Prognose für 2026 liegt bei rund 47,6 Milliarden Euro EBITDA AL und rund 20,1 Milliarden Euro Free Cashflow AL.
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