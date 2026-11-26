ist die Dividendenaktie jetzt günstig oder nur riskanter geworden?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 13:46 8 Min.

Deutsche Telekom Aktienanalyse zum Donnerstag: Deutsche Bank Research senkt das Kursziel von 40 auf 35 Euro, die Einstufung „Buy“ bleibt. Was die Deutsche Telekom Aktie bei rund 27 Euro bewertet, was Analysten erwarten und welche Risiken von T-Mobile US bis SpaceX bleiben.

Deutsche Telekom Aktie (DE0005557508, DTE), Xetra, 09:06 Uhr, ca. +0,5 % zum Vortag 26,97 € Marktkapitalisierung rund 128 Mrd. € KGV auf Basis des erwarteten Gewinns 2026 (eigene Rechnung: 26,97 € geteilt durch 2,26 €) ca. 11,9 vorgeschlagene Dividende für 2026, rechnerisch rund 4,1 % Rendite 1,10 € durchschnittliches Kursziel im Analysten-Konsens (7 Kaufen, 1 Halten) ca. 35 € Quelle : Xetra, 26.11.2026, 09:06 Uhr; Analysten-Konsens, Stand 26.11.2026

Die Deutsche Telekom Aktie (ISIN DE0005557508, Ticker DTE) notiert am Donnerstagvormittag bei rund 27 Euro, kaum verändert. Der Auslöser dieser Deutsche Telekom Aktienanalyse kam in der Früh: Deutsche Bank Research senkt das Kursziel von 40 auf 35 Euro, lässt die Einstufung aber bei „Buy“. Eine Kurszielsenkung bei gleichzeitigem Kauf-Votum ist ungewöhnlich – und genau deshalb lohnt der genaue Blick auf die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten.

Was ist bei der Deutsche Telekom Aktie passiert?

Nach Angaben aus der Meldung zur Studie stammt die Einschätzung von Analyst Robert Grindle und wurde am 26.11.2026 um 07:56 Uhr (MEZ) erstmals weitergegeben. Hintergrund ist ein Branchenausblick für Europas Telekomwerte. Die Bewertungen der Sektoraktien hätten im zweiten Halbjahr 2026 wieder ein attraktives Niveau erreicht, so die Sicht des Hauses. Für 2027 erwartet Deutsche Bank Research demnach Rückenwind durch höhere Renditen, operative Stabilität, Konsolidierungspotenzial und mögliche Wertsteigerungen. Gemieden werden sollten dagegen Risikowerte und Titel mit geringem Wert. Für die Deutsche Telekom bedeutet das: Das Kursziel sinkt um fünf Euro, die Kaufempfehlung bleibt. Ein Kursziel von 35 Euro liegt rund 30 Prozent über dem Kurs von 26,97 Euro (Xetra, 09:06 Uhr). Zur Einordnung: Die Aktie hat ihr 52-Wochen-Hoch von 34,36 Euro am 27.02.2026 markiert, das Tief von 23,53 Euro am 30.06.2026 (Xetra, jeweils Tagesextrem).

Wie sieht das Geschäftsmodell der Deutsche Telekom Aktie aus?

Der Konzern verdient sein Geld mit Mobilfunk, Festnetz, Glasfaser und IT-Dienstleistungen. Das wichtigste Standbein ist die Beteiligung an T-Mobile US: Die Telekom hält knapp über die Hälfte der Anteile, der Wert dieser Beteiligung macht nach Medienberichten rund 60 Prozent des Konzernwerts aus. Im dritten Quartal 2026 kamen 8,1 Milliarden Euro des bereinigten EBITDA AL von 12,2 Milliarden Euro aus den USA, 2,8 Milliarden Euro aus Deutschland und 1,3 Milliarden Euro aus Europa.

Was sagen die Zahlen zur Deutsche Telekom Aktienanalyse?

Die Telekom hat Anfang November geliefert und die Prognose angehoben. Der Markt reagierte trotzdem verhalten, weil der Aktienrückkauf kleiner ausfiel als erhofft.

Deutsche Telekom: Q3 2026 im Überblick Kennzahl Q3 2026 Veränderung zum Vorjahr Umsatz 31,10 Mrd. € +7,5 % (organisch +5,5 %) Service-Umsatz 26,05 Mrd. € +6,1 % Bereinigtes EBITDA AL 12,21 Mrd. € +9,9 % (organisch +8,0 %) Bereinigter Konzernüberschuss 3,01 Mrd. € +12,7 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie 0,63 € +14,3 % Free Cashflow AL 5,70 Mrd. € +1,4 % AL = nach Leasing. Bereinigte Werte laut Unternehmensdefinition. Quelle : Unternehmensmitteilung der Deutschen Telekom AG vom 05.11.2026

Die Prognose für 2026 wurde leicht erhöht: Das bereinigte EBITDA AL soll bei rund 47,6 Milliarden Euro liegen (zuvor 47,5), der Free Cashflow AL bei rund 20,1 Milliarden Euro (zuvor 20,0). Das bereinigte Ergebnis je Aktie bleibt bei 2,20 Euro. Die Nettoverschuldung inklusive Leasing lag nach neun Monaten bei 134,2 Milliarden Euro und damit 1,1 Prozent über dem Vorjahreswert.

Dividende und Rückkauf Position Wert Vorgeschlagene Dividende 2026 1,10 € je Aktie (+10 %) Dividende 2025 1,00 € je Aktie Rendite auf Kurs 26,97 € ca. 4,1 % Aktienrückkauf 2027 bis zu 2 Mrd. € Dividendenrendite eigene Rechnung auf Basis von 26,97 Euro. Die Hauptversammlung ist laut Finanzkalender für April 2027 vorgesehen. Quelle : Unternehmensmitteilung der Deutschen Telekom AG vom 05.11.2026

Der Rückkauf von bis zu 2 Milliarden Euro im Jahr 2027 lag unter den Markterwartungen von 3 Milliarden Euro. Das erklärt, warum die Aktie am Tag der Zahlen trotz angehobener Ziele nachgab: Sie stand am Abend des 05.11. nach Berichten bei 26,19 Euro, ein Minus von 1,65 Prozent.

Wie steht es um die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten?

Der Konsens ist freundlich. Von acht Analysen lauten sieben auf „Kaufen“ und eine auf „Halten“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 35 Euro (Stand 26.11.2026, sieben Kursziele). Die Zahl dürfte die Senkung von Deutsche Bank Research noch nicht vollständig enthalten. Zum Vergleich: Das erwartete Ergebnis je Aktie 2026 liegt im Konsens bei 2,26 Euro, das bereinigte EBITDA AL soll nach Konsensschätzung 2027 auf rund 50,4 Milliarden Euro steigen (Stand vor den Q3-Zahlen).

Hinweis zur Weitergabe: aktiencheck.de gibt hier die Einschätzung von Deutsche Bank Research (Analyst Robert Grindle, Einstufung „Buy“, Kursziel 35 Euro, zuvor 40 Euro, Studie vom 26.11.2026) unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Die Weitergabe wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quelle: Deutsche Bank Research, Disclosures. Dies ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung von aktiencheck.de.

Was zeigt die Charttechnik der Deutsche Telekom Aktie?

Die Aktie hat sich zuletzt stabilisiert. Am 24.11. sprang sie nach Berichten auf 26,67 Euro und über die 50-Tage-Linie, die zuletzt bei 26,26 Euro lag. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 28,25 Euro und damit rund 5,6 Prozent über dem Kurs. Seit Mitte September ist der längerfristige Trend noch abwärts gerichtet.

Marken im Chart Marke Stand 52-Wochen-Hoch 34,36 € (27.02.2026) 200-Tage-Linie 28,25 € 100-Tage-Linie 27,05 € Widerstand (Chartbeobachter) 27,30 € 50-Tage-Linie 26,26 € 52-Wochen-Tief 23,53 € (30.06.2026) Beschreibende Einordnung, keine Kursprognose. Durchschnittslinien Stand 25.11.2026.

Bull-Case: Was für die Deutsche Telekom Aktie spricht Die Prognose 2026 wurde zum wiederholten Mal angehoben, die Dividende soll um 10 Prozent steigen.

Das Geschäft in den USA wächst zweistellig beim EBITDA (Q3: +13,1 %), Deutschland liefert einen Rekord bei neuen Glasfaser-Anschlüssen (190.000 im Quartal).

Der Analysten-Konsens sieht rund 30 Prozent Luft bis zum durchschnittlichen Kursziel.

Mit einem erwarteten KGV von knapp 12 ist die Aktie nicht teuer bewertet. Bear-Case: Was gegen die Deutsche Telekom Aktie spricht T-Mobile US ist fast die Hälfte unter dem Rekord vom März 2025 gefallen und belastet den Konzernwert.

SpaceX arbeitet am Direktmobilfunk aus dem All, die Aktie fiel auf diese Nachricht im Oktober zeitweise um rund 7 Prozent.

Der Rückkauf 2027 liegt unter den Erwartungen, die Nettoverschuldung steigt leicht.

Regulierung und Glasfaser-Ausbau binden Kapital.

Wie bei jeder Aktie drohen Kursschwankungen bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Was bedeutet die Deutsche Telekom Aktie für Anleger bei der SpaceX-Debatte?

Das Starlink-Thema bleibt der Dauerbrenner. SpaceX hatte angekündigt, Mobilfunkfrequenzen zu erwerben, und löste damit im Oktober Kursverluste bei europäischen Telekomwerten aus. Analysten erwarten nach den Berichten keinen wesentlichen Ergebniseffekt vor 2029. Die europäischen Konzerne reagieren: Telekom, Orange, Telefónica und Vodafone haben eine Absichtserklärung für einen gemeinsamen Satellitendienst unterzeichnet. Auch JPMorgan rechnet für das erste Halbjahr 2027 mit Gegenwind durch SpaceX und agentische KI, im zweiten Halbjahr dann mit dem Thema Konsolidierung – laut Analystenstudie vom 26.11.2026.

Welche Termine stehen bei der Deutsche Telekom Aktie an?

26.11.2026Jetzt Kurszielsenkung Deutsche Bank Buy bleibt, Ziel 35 Euro 25.02.2027 Geschäftsjahr 2026 Zahlen und Ausblick 2027 14.04.2027 Hauptversammlung Beschluss über Dividende Quelle : Finanzkalender; Termine laut Medienberichten, nicht bei der Telekom verifiziert

FAQ: Die wichtigsten Fragen zur Deutsche Telekom Aktie

Wie lautet die aktuelle Deutsche Telekom Aktienanalyse der Deutschen Bank? Deutsche Bank Research stuft die Aktie unverändert mit „Buy“ ein und senkt das Kursziel von 40 auf 35 Euro (Studie vom 26.11.2026). Wie hoch ist die Dividende der Deutsche Telekom Aktie? Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie für 2026, nach 1,00 Euro im Vorjahr. Auf den Kurs von 26,97 Euro gerechnet sind das rund 4,1 Prozent. Wie sieht die Deutsche Telekom Aktienprognose im Konsens aus? Sieben von acht Analysen lauten auf „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 35 Euro. Das ist die Sicht Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Wie wichtig ist T-Mobile US für die Deutsche Telekom Aktie? Sehr wichtig: Im dritten Quartal stammten 8,1 von 12,2 Milliarden Euro des bereinigten EBITDA AL aus den USA. Wann legt die Deutsche Telekom die nächsten Zahlen vor? Der Finanzkalender nennt den 25.02.2027 für das Geschäftsjahr 2026.