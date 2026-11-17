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Deutsche Telekom Aktie: Vor der nächsten Hürde

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 08:45 2 Min. UBS

Deutsche Telekom-Aktie vor dem nächsten Kursschub? Mit einem Plus von 1,5% und der Rückkehr über die 100-Tage-Linie sendet der DAX-Titel neue Kaufsignale. Ein Ausbruch über 27,15 EUR könnte den Weg in Richtung 29,52 EUR ebnen. Doch wichtige Unterstützungen bleiben im Blick. Gelingt jetzt die nachhaltige Trendwende?

Bild: Deutsche Telekom AG

Die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) ist gestern mit Kursgewinnen von 1,5% in die neue Handelswoche gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Die Aktie der Deutschen Telekom sei bereits in der ersten Novemberwoche bis auf 26,88 EUR gestiegen, womit das Gap vom 9. Oktober wieder geschlossen worden sei. Anschließend sei es jedoch noch einmal unter die 26 EUR-Marke zurückgegangen, ehe die Notierungen in der vergangenen Woche (+2,7%) wieder nach oben gedreht hätten. An diese Dynamik hätten die Kurse gestern anknüpfen und weitere 1,5% auf 27,00 EUR zulegen können. Ausblick: Mit dem festeren Wochenstart habe sich die Aktie der Deutschen Telekom gestern zurück über die mittelfristige 100-Tage-Linie schieben können. ▲ Das Long-Szenario: Um einem möglichen Boden nun weiter Kontur zu verleihen, solle es im nächsten Schritt über das Oktober-Hoch bei 27,15 EUR hinausgehen. Gelinge der Break, dürfte darüber das offene Gap vom 18. September zwischen 27,70 EUR und 28,30 EUR in den Fokus rücken. Dabei solle auch auf die 200-Tage-Linie geachtet werden, die nur wenig höher im Bereich von derzeit 28,41 EUR einen wichtigen Widerstand bilde. Komme es zu einem Trendwechsel am langfristigen Durchschnitt, wäre danach ein Anstieg bis zum September- oder dem August-Hoch (29,15 EUR bzw. 29,52 EUR) möglich. ▼ Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könnte dagegen zunächst das gestrige Aufwärts-Gap geschlossen und die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 26,49 EUR) auf den Prüfstand gestellt werden. Werde im Anschluss auch die Oktober-Aufwärtstrendgerade im Bereich von 26,22 EUR unterboten, müsste mit einem Rücksetzer bis zum Zwischentief vom 24. Juli bei 25,57 EUR gerechnet werden. Darunter wäre zudem eine Schließung des offenen Gaps vom 29. Oktober denkbar, bevor sich die Blicke auf das Oktober-Tief bei 24,53 EUR richten würden. (Analyse vom 17.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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