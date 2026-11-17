Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker: DTE) weiterhin mit dem Rating "KAUF" ein.
Deutsche Telekom Aktie: US-Wachstum mit neuem Wettbewerbsrisiko
Schiller bestätigt die Deutsche Telekom mit KAUF und 30 Euro Kursziel – höhere Prognosen und Dividenden stehen wachsenden Wettbewerbsrisiken durch SpaceX gegenüber.
Der Konzernumsatz sei im GQ3 2026 um 7,5% auf EUR 31,10 Mrd. gestiegen, wobei das organische Plus 5,5% betragen habe. Der Service-Umsatz habe sich um 6,1% auf EUR 26,05 Mrd. erhöht. Das bereinigte EBITDA AL habe um 9,9% auf EUR 12,21 Mrd. zugelegt und die durchschnittlichen Erwartungen von EUR 11,95 Mrd. um 2,2% übertroffen. Die bereinigte EBITDA-AL-Marge habe sich von 38,4% auf 39,3% verbessert. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei um 14,5% auf EUR 0,63 gestiegen und habe 3,1% über den durchschnittlichen Erwartungen von EUR 0,61 gelegen. Auch das berichtete Ergebnis je Aktie habe sich um 16,0% auf EUR 0,58 erhöht und die durchschnittlichen Erwartungen von EUR 0,56 um 2,8% übertroffen. Der Free Cashflow AL vor Ausschüttung und Spektruminvestitionen habe dagegen lediglich um 1,4% auf EUR 5,70 Mrd. zugenommen.
Regionale Entwicklung: In den USA sei der Umsatz im GQ3 2026 in US-Dollar um 7,5% auf USD 23,60 Mrd. gestiegen, während das bereinigte EBITDA AL um 11,4% auf USD 9,40 Mrd. zugelegt habe. In Euro sei die Dynamik mit einem Umsatzwachstum von 9,1% und einem Anstieg des bereinigten EBITDA AL um 13,1% sogar stärker ausgefallen. Höhere Service-Umsätze und die teilweise Einbeziehung von UScellular hätten die Entwicklung unterstützt, wenngleich der aus der Übernahme resultierende Wachstumseffekt im Quartalsverlauf ausgelaufen sei. In Deutschland sei der Umsatz um 3,9% auf EUR 6,60 Mrd. gestiegen, während das bereinigte EBITDA AL wegen der zeitlichen Kostenverteilung nur um 1,5% auf EUR 2,77 Mrd. zugelegt habe. Operativ habe sich das organische Wachstum der Mobilfunk- und Festnetz-Service-Umsätze auf 2,9% beziehungsweise 1,5% beschleunigt. Europa habe ebenfalls den Wachstumskurs fortgesetzt. Der Umsatz habe sich um 4,2% auf EUR 3,31 Mrd. erhöht, während das bereinigte EBITDA AL um 6,3% auf EUR 1,31 Mrd. gestiegen sei. Die bereinigte EBITDA-AL-Marge habe sich von 38,8% auf 39,6% verbessert, wobei Mobilfunk, Festnetz und IT-Dienstleistungen zum organischen Wachstum beigetragen hätten.
Bei den Kundenzahlen habe sich weiterhin ein überwiegend positives Bild gezeigt. In Deutschland sei die Zahl der Mobilfunk-Vertragskund:innen gegenüber dem Vorjahr um 3,9% auf 28,47 Mio. gestiegen. Die Zahl der glasfaserbasierten Retail-Anschlüsse habe sich um 1,2% auf 13,48 Mio. erhöht, während die klassischen Festnetzanschlüsse um 2,1% auf 16,53 Mio. zurückgegangen seien. In den USA weise T-Mobile US seit dem GQ1 2026 Postpaid-Kundenkonten statt der Gesamtzahl der Postpaid- und Prepaid-Kund:innen aus, wobei die Vorjahreswerte an die neue Berichtslogik angepasst worden seien. Die Zahl der Postpaid-Kundenkonten sei gegenüber dem Vorjahr um 2,9% auf 34,97 Mio. gestiegen. In Europa habe sich der Bestand an Mobilfunk-Vertragskund:innen gegenüber dem Jahresende 2025 um 1,2% auf 25,9 Mio. erhöht. Die Wechselraten seien auf niedrigem Niveau geblieben. In Deutschland sei die monatliche Wechselrate der Mobilfunk-Vertragskund:innen im Jahresvergleich bei 0,9% konstant geblieben, während sie bei den US-Postpaid-Kundenkonten von 1,0% auf 1,1% zugenommen habe.
Das Wettbewerbsumfeld bleibe anspruchsvoll. Während der Mobilfunkmarkt in Deutschland von intensiven Werbeaktionen geprägt geblieben sei, habe der US-Markt durch die Mobilfunkambitionen von SpaceX eine zusätzliche strategische Dimension erhalten. T-Mobile US sei mit einer breiten Spektrumsbasis und einem flächendeckenden terrestrischen Netz weiterhin gut positioniert. SpaceX führe Berichten zufolge Gespräche mit EchoStar über den Kauf von Boost Mobile oder alternativ über einen Zugang zu dessen Mobilfunkplattform. Eine verbindliche Vereinbarung sei bislang nicht bekannt gegeben worden. Eine Übernahme würde SpaceX einen bestehenden Kundenstamm, eine Mobilfunkmarke und Vertriebsstrukturen verschaffen. Unklar sei allerdings, ob SpaceX die bestehenden Netzvereinbarungen von Boost Mobile mit AT&T und T-Mobile US nach einem Eigentümerwechsel weiter nutzen könnte oder dafür die Zustimmung der beiden Netzbetreiber benötigen würde. Ein flächendeckender terrestrischer Netzzugang wäre durch den Kauf daher nicht automatisch gesichert. Der bereits genehmigte Erwerb von rund 65 Megahertz Mid-Band-Spektrum stärke zwar die Frequenzbasis für den Ausbau von Starlink Mobile, löse dieses Problem aber nicht vollständig. Reine Satellitenverbindungen könnten klassische Mobilfunknetze vor allem in Städten und innerhalb von Gebäuden nicht ersetzen. Für T-Mobile US entstehe damit noch keine unmittelbare operative Bedrohung, wohl aber das Risiko, dass sich der bisherige Satellitenpartner schrittweise zu einem direkten Wettbewerber entwickle.
KI-Strategie: Deutsche Telekom habe den KI-Einsatz deutlich über einzelne Pilotprojekte hinaus ausgeweitet. KI unterstütze inzwischen den laufenden Netzbetrieb, den Glasfaserausbau, den Kundenservice und die Softwareentwicklung. Gleichzeitig baue der Konzern sein Angebot für souveräne digitale Infrastruktur aus. Die gemeinsam mit NVIDIA aufgebaute Industrial AI Cloud habe zum AI Investor Day rund 10.000 GPUs umfasst und solle industrielle KI-Anwendungen in Europa unterstützen. Nach der Berichtsperiode habe Deutsche Telekom wegen der hohen Nachfrage einen weiteren Ausbau des Standorts München für knapp EUR 250 Mio. auf 20 Megawatt Leistung angekündigt. Künftig solle KI nicht nur Kosten senken, sondern auch neue Umsätze schaffen. Außerhalb der USA strebe der Konzern bis 2027 Bruttoeinsparungen aus KI und Automatisierung von rund EUR 1,10 Mrd. an. Bis 2030 sollten die Einsparungen bei den indirekten Kosten auf rund EUR 2,50 Mrd. steigen. Gleichzeitig sollten die KI-bezogenen Umsätze mit Unternehmen auf rund EUR 800 Mio. zulegen und damit einen wesentlichen Teil des konzernweiten Ziels von mehr als EUR 1,0 Mrd. an zusätzlichen KI-Umsätzen außerhalb der USA ausmachen.
Finanzprofil und Kapitalrückführung: Für das Geschäftsjahr 2025 habe die Deutsche Telekom im April 2026 eine um 11,1% erhöhte Dividende von EUR 1,0 je Aktie ausgeschüttet. Das Aktienrückkaufprogramm 2026 sei im August von ursprünglich bis zu EUR 2,0 Mrd. um bis zu EUR 3,0 Mrd. auf insgesamt bis zu EUR 5,0 Mrd. erweitert worden. Bis zum 30. September 2026 habe der Konzern davon EUR 1,80 Mrd. umgesetzt. Für das Geschäftsjahr 2026 plane der Vorstand nun eine weitere Dividendenerhöhung um 10% auf EUR 1,10 je Aktie. Zusätzlich seien im Jahr 2027 vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen Aktienrückkäufe von bis zu EUR 2,0 Mrd. vorgesehen. Gestützt werde die Kapitalrückführung durch das verbesserte Kreditprofil und die rückläufige Verschuldung. S&P Global Ratings und Fitch Ratings hätten ihre langfristigen Ratings auf A− mit stabilem Ausblick angehoben. Die Nettofinanzverbindlichkeiten einschließlich Leasingverbindlichkeiten seien gegenüber dem GQ2 2026 um 3,0% auf EUR 134,21 Mrd. gesunken und hätten damit noch 1,1% über dem Vorjahreswert gelegen. Gleichzeitig habe sich die Verschuldungsrelation von 2,68 auf 2,55 verbessert und sei damit unter dem Zielwert von höchstens 2,75 geblieben. Der Konzern verfüge somit weiterhin über Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe und strategische Investitionen.
Moderate Bewertung: Verglichen mit den europäischen Mitbewerbern notiere DT bei den meisten Forward-Multiples mit einem Aufschlag, was vor allem auf die solide Profitabilität zurückzuführen sei. Auf Basis ausgewählter Forward-Kennzahlen (KGV, EV/Sales, EV/EBITDA etc.) notiere die Aktie aktuell klar unter dem eigenen langfristigen Durchschnitt. Verglichen mit dem zehnjährigen durchschnittlichen Bewertungsaufschlag in Bezug auf den Markt sowie den eigenen Sektor sei ebenfalls noch Luft nach oben vorhanden.
Mögliche Zusammenführung mit T-Mobile US: Die vom Management wiederkehrenden Überlegungen zu einer engeren strukturellen Verbindung zwischen Deutsche Telekom und T-Mobile US würden überwiegend auf Skepsis stoßen. DT halte bereits rund 54,3% an der US-Tochter und verfüge damit über die Mehrheit, während der zusätzliche strategische Nutzen einer vollständigen Zusammenführung bislang nicht überzeugend belegt sei. Dem stünden eine mögliche Verwässerung, lediglich geringe operative Synergien, politische und regulatorische Hürden sowie das Risiko gegenüber, dass T-Mobile US als Teil eines langsamer wachsenden transatlantischen Konzerns niedriger bewertet werde. Für den Moment sei ein formelles Angebot vorerst zurückgestellt worden, eine spätere Wiederaufnahme der Pläne sei jedoch nicht ausgeschlossen.
Ausblick: Deutsche Telekom habe ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut leicht angehoben. Das bereinigte EBITDA AL solle nun rund EUR 47,60 Mrd. erreichen. Davon sollten rund EUR 32,20 Mrd. auf T-Mobile US und rund EUR 15,40 Mrd. auf das Geschäft außerhalb der USA entfallen. Die Prognose für den Free Cashflow AL sei ebenfalls auf rund EUR 20,10 Mrd. erhöht worden. T-Mobile US solle hierzu rund EUR 16,50 Mrd. und das Geschäft außerhalb der USA rund EUR 3,70 Mrd. beitragen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie erwarte der Konzern unverändert rund EUR 2,20. Die dritte Prognoseanhebung im laufenden Geschäftsjahr werde erneut vom US-Geschäft getragen und bestätige die robuste operative Entwicklung sowie die hohe Cashflow-Generierung des Konzerns.
Deutsche Telekom habe die solide operative Entwicklung fortgesetzt und erneut von der starken Dynamik bei T-Mobile US profitiert. Strategisch sei der Konzern mit KI, digitaler Souveränität, Glasfaser und Mobilfunk weiterhin gut positioniert. Die erneut angehobene Prognose, das verbesserte Kreditprofil und die höhere Kapitalrückführung würden die Investmentstory zusätzlich stärken. Dem stünden gestiegene strategische Risiken gegenüber. Die erweiterten Mobilfunkambitionen von SpaceX würden den langfristigen Wettbewerbsdruck auf T-Mobile US erhöhen. Eine unmittelbare operative Bedrohung sei daraus aber weiterhin nicht abzuleiten, das mittelfristige Risiko eines zusätzlichen Wettbewerbers sei jedoch konkreter geworden. Auch die wiederkehrenden Überlegungen zu einer vollständigen Zusammenführung mit T-Mobile US würden Unsicherheit schaffen, da der zusätzliche wirtschaftliche Nutzen bislang nicht überzeugend belegt sei und eine ungünstige Transaktionsstruktur zu Verwässerung und Bewertungsdruck führen könnte.
Schiller bestätige seine bisherige KAUF-Empfehlung und belasse das Kursziel unverändert bei EUR 30 je Aktie. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz sowie auf Konsens und eigenen Schätzungen. Der relative Bewertungsansatz berücksichtige eine historisch faire Bewertung inklusive einer leicht reduzierten Prämie im Vergleich zur eigenen 10-Jahres-Historie sowie zum Gesamtmarkt und Sektor. (Analyse vom 17.11.2026)
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Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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