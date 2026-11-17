Das Wettbewerbsumfeld bleibe anspruchsvoll. Während der Mobilfunkmarkt in Deutschland von intensiven Werbeaktionen geprägt geblieben sei, habe der US-Markt durch die Mobilfunkambitionen von SpaceX eine zusätzliche strategische Dimension erhalten. T-Mobile US sei mit einer breiten Spektrumsbasis und einem flächendeckenden terrestrischen Netz weiterhin gut positioniert. SpaceX führe Berichten zufolge Gespräche mit EchoStar über den Kauf von Boost Mobile oder alternativ über einen Zugang zu dessen Mobilfunkplattform. Eine verbindliche Vereinbarung sei bislang nicht bekannt gegeben worden. Eine Übernahme würde SpaceX einen bestehenden Kundenstamm, eine Mobilfunkmarke und Vertriebsstrukturen verschaffen. Unklar sei allerdings, ob SpaceX die bestehenden Netzvereinbarungen von Boost Mobile mit AT&T und T-Mobile US nach einem Eigentümerwechsel weiter nutzen könnte oder dafür die Zustimmung der beiden Netzbetreiber benötigen würde. Ein flächendeckender terrestrischer Netzzugang wäre durch den Kauf daher nicht automatisch gesichert. Der bereits genehmigte Erwerb von rund 65 Megahertz Mid-Band-Spektrum stärke zwar die Frequenzbasis für den Ausbau von Starlink Mobile, löse dieses Problem aber nicht vollständig. Reine Satellitenverbindungen könnten klassische Mobilfunknetze vor allem in Städten und innerhalb von Gebäuden nicht ersetzen. Für T-Mobile US entstehe damit noch keine unmittelbare operative Bedrohung, wohl aber das Risiko, dass sich der bisherige Satellitenpartner schrittweise zu einem direkten Wettbewerber entwickle.