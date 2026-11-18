Die Deutsche Telekom Aktie gehört am Mittwochmorgen mit einem Minus von 0,26 Prozent zu den fünf größten TecDAX Verlierern. Im Xetra-Handel notiert das Papier gegen 9:42 Uhr bei 27,05 Euro. Das ist ein kleines Minus, im Vergleich zum Gesamtindex, der rund 0,8 Prozent zulegt, aber ein Rückstand. Die Deutsche Telekom Aktie hat nach Einschätzung der Redaktion keinen eigenen Auslöser, sie leidet unter der Rotation zurück in Chipwerte.
Deutsche Telekom Aktie: TecDAX Verlierer zum Handelsstart – Defensive tritt zurück, wie lange hält die 27-Euro-Marke?
Die Deutsche Telekom Aktie gibt am Mittwochmorgen um 0,26 Prozent auf 27,05 Euro nach und ist damit fünftgrößter TecDAX Verlierer. Während Chipwerte nach den Nvidia-Zahlen anziehen, lässt die Nachfrage nach defensiven Titeln nach. Was die Telekom-Aktie bewegt, welche Marke zählt und was Analysten sagen.
Der Auslöser
Rotation: warum die Telekom-Aktie hinterherhinkt
Nach der Fluchtburg-Rally der Vorwoche kehrt sich der Trend zum Wochenmitte um.
Zu Wochenbeginn hatte die Deutsche Telekom Aktie als defensiver Hafen vor den Nvidia-Zahlen profitiert und binnen einer Woche gut vier Prozent zugelegt. Nun hat Nvidia laut dpa-AFX die Erwartungen übertroffen, und Anleger kaufen Chipwerte wie Siltronic und Aixtron zurück. Nach Einschätzung der Redaktion fließt Kapital aus defensiven Titeln wie der Telekom ab. Dass die Aktie dennoch nur leicht nachgibt, spricht dafür, dass es sich um eine Gegenbewegung und nicht um eine Neubewertung handelt.
Hintergrund
Rekorddividende und angehobene Prognose: was die Telekom-Aktie trägt
Die Deutsche Telekom (Symbol DTE, ISIN DE0005557508) hat mit den Zahlen vom 5. November ihre Jahresziele zum dritten Mal angehoben. Nach früheren Berichten von aktiencheck.de stieg der Umsatz im dritten Quartal um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL erreichte 12,2 Milliarden Euro. Für 2026 peilt der Konzern rund 47,6 Milliarden Euro an. Geplant ist eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie, außerdem bis zu zwei Milliarden Euro Aktienrückkauf im Jahr 2027. Das entspricht beim aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von rund vier Prozent, nach eigener Rechnung der Redaktion. Schwächer wächst weiter das Deutschland-Geschäft, getragen wird das Wachstum von der US-Tochter T-Mobile US.
Die Marken
Deutsche Telekom Aktie: 27 Euro bleibt die Linie
Die runde Marke von 27 Euro bleibt aus Sicht der Redaktion die entscheidende Linie: Ein Schlusskurs darüber würde die Erholung der vergangenen Tage bestätigen. Nach unten bietet die Zone um 26 Euro nahe der 50-Tage-Linie (Stand 8. November: 26,75 Euro) Halt. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 23,85 Euro bis 34,09 Euro. Das ist keine Kursprognose.
Die Analysten
Sechs von sieben positiv: Ziele im Schnitt bei rund 35 Euro
Laut boerse-express.com raten sechs von sieben erfassten Häusern zum Kauf, eines zum Halten, das durchschnittliche Ziel liegt bei 35,20 Euro. Nach früheren Berichten von aktiencheck.de nennen die Deutsche Bank 40 Euro, JPMorgan 38 Euro und Bernstein 28,10 Euro. Das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Warum ist die Deutsche Telekom Aktie heute TecDAX Verlierer?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Nach Einschätzung der Redaktion fließt Kapital aus defensiven Werten zurück in Chipaktien, nachdem Nvidia die Erwartungen übertroffen hat.
Wie hoch ist die Dividende der Telekom?
Geplant sind 1,10 Euro je Aktie, das entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund vier Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Telekom-Aktie?
Die Spanne reicht von 28,10 Euro (Bernstein) bis 40 Euro (Deutsche Bank), im Schnitt rund 35 Euro.
Welche Marke ist wichtig?
Als Einschätzung der Redaktion die Marke von 27 Euro, nach unten die Zone um 26 Euro.
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