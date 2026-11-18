Warum ist die Deutsche Telekom Aktie heute TecDAX Verlierer?

Es gibt keine Unternehmensmeldung. Nach Einschätzung der Redaktion fließt Kapital aus defensiven Werten zurück in Chipaktien, nachdem Nvidia die Erwartungen übertroffen hat.

Wie hoch ist die Dividende der Telekom?

Geplant sind 1,10 Euro je Aktie, das entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund vier Prozent.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Telekom-Aktie?

Die Spanne reicht von 28,10 Euro (Bernstein) bis 40 Euro (Deutsche Bank), im Schnitt rund 35 Euro.

Welche Marke ist wichtig?

Als Einschätzung der Redaktion die Marke von 27 Euro, nach unten die Zone um 26 Euro.