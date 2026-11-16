Deutsche Telekom Aktie: TecDAX Gewinner – zum Handelsschluss exakt auf 27 Euro, meistgehandelter Wert im Chip-Sturm, hält die Fluchtburg bis zu den Nvidia-Zahlen?

Warum ist die Deutsche Telekom Aktie heute TecDAX Gewinner?

Anleger schichteten vor den Nvidia-Zahlen aus Chipwerten in defensive Titel um. Die Telekom profitierte zusätzlich von ihrer ausgebuchten KI-Fabrik und dem stärkeren Dollar. Sie schloss 1,50 Prozent höher bei 27,00 Euro.

Wie viele Telekom-Aktien wurden heute gehandelt?

Auf Xetra wechselten rund 5,65 Millionen Aktien den Besitzer, so viele wie bei keinem anderen TecDAX-Wert.

Welche Rolle spielt Nvidia für die Telekom-Aktie?

Eine doppelte: Die Telekom betreibt Nvidia-Chips in ihrer KI-Fabrik, trägt aber kein Chiprisiko. Die Zahlen am Dienstagabend dürften entscheiden, ob die Umschichtung anhält.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Die Spanne reicht von 28,10 Euro (Bernstein) bis 40 Euro (Deutsche Bank). Es sind Einschätzungen der Häuser.