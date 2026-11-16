Die Deutsche Telekom Aktie behauptet sich auch nach Xetra-Schluss als einer der stärksten Werte im Technologieindex. An der Börse Stuttgart kostete das Papier um 19:50 Uhr 26,93 Euro, ein Plus von 0,50 Euro oder 1,89 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit liegt der Bonner Konzern im Späthandel auf Rang zwei der TecDAX Gewinner. Auf Xetra hatte die Aktie um 17:30 Uhr exakt bei 27,00 Euro geschlossen. Der TecDAX selbst rutschte am Abend weiter ab und lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus bei 4.043,92 Punkten – die Telekom-Aktie hielt sich davon weitgehend unberührt.