Die Deutsche Telekom Aktie behauptet sich auch nach Xetra-Schluss als einer der stärksten Werte im Technologieindex. An der Börse Stuttgart kostete das Papier um 19:50 Uhr 26,93 Euro, ein Plus von 0,50 Euro oder 1,89 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit liegt der Bonner Konzern im Späthandel auf Rang zwei der TecDAX Gewinner. Auf Xetra hatte die Aktie um 17:30 Uhr exakt bei 27,00 Euro geschlossen. Der TecDAX selbst rutschte am Abend weiter ab und lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus bei 4.043,92 Punkten – die Telekom-Aktie hielt sich davon weitgehend unberührt.
Deutsche Telekom Aktie: TecDAX Gewinner – im Späthandel bleibt der sichere Hafen gefragt, während Nvidia fällt, hält die 27-Euro-Zone über die Nacht?
Die Deutsche Telekom Aktie ist auch im Späthandel einer der größten TecDAX Gewinner: Plus 1,89 Prozent auf 26,93 Euro an der Börse Stuttgart. Am Abend rutschten Nasdaq und Nvidia weiter ab, der TecDAX drehte deutlicher ins Minus – die Telekom dagegen blieb nahe der 27-Euro-Marke. Warum das defensive Schwergewicht gefragt bleibt und was am Dienstag zählt.
Der Abend
Wall Street rutscht ab: die Telekom-Aktie bleibt stehen
Was am Nachmittag als Chip-Schwäche begann, wurde bis zum Abend zu einem breiten Rückzug aus Technologiewerten. Die Telekom zeigte, wofür Anleger sie in solchen Phasen halten.
Kurz vor dem US-Handelsschluss lag der Nasdaq Composite 2,47 Prozent im Minus, der S&P 500 verlor 1,94 Prozent, der Dow Jones 1,43 Prozent. Nvidia gab vor den Quartalszahlen am Dienstagabend gut 4 Prozent ab. Belastend wirkten eine neue Regel des US-Handelsministeriums gegen den Fernzugriff auf amerikanische KI-Chips über Rechenzentren in Drittländern sowie die Unsicherheit vor dem geplanten Börsengang von Anthropic am Donnerstag. Für die Deutsche Telekom Aktie sind das Nachrichten aus einer anderen Welt: Ihr Geschäft lebt von monatlichen Mobilfunk- und Festnetzverträgen.
Nach Einschätzung der Redaktion setzt sich damit die Umschichtung fort, die schon am Morgen zu beobachten war. Mit rund 5,65 Millionen Aktien war die Telekom auf Xetra der meistgehandelte Wert im TecDAX – ein Zeichen, dass große Adressen Positionen aufbauen. Am Abend gab es keine Gegenbewegung: Wer aus Chipwerten aussteigt, parkt das Geld offenbar weiterhin im größten und liquidesten defensiven Titel des Index.
Der Hintergrund
Deutsche Telekom Aktie als TecDAX Gewinner: Dollar und KI-Fabrik helfen
Zwei Faktoren stützen die Aktie zusätzlich. Der Euro fiel am Montag auf ein Jahrestief von rund 1,10 Dollar. Weil die US-Tochter T-Mobile US etwa zwei Drittel zu Umsatz und operativem Ergebnis beiträgt, verbessert ein stärkerer Dollar die in Euro umgerechneten Erträge. Zudem hatte die Telekom am 9. November angekündigt, ihre ausgebuchte KI-Fabrik in München auf 20 Megawatt zu erweitern. Damit verdient der Konzern an der Nachfrage nach Rechenleistung, ohne das Bewertungsrisiko eines Chipherstellers zu tragen.
Planbare Erträge
Mobilfunkverträge werden auch dann bezahlt, wenn der KI-Ausbau stockt.
Dividende
Geplant sind 1,10 Euro je Aktie, beim aktuellen Kurs rund 4,1 Prozent Rendite.
Jahresziel dreimal angehoben
Das bereinigte EBITDA AL soll 2026 rund 47,6 Milliarden Euro erreichen.
Die Marken
27 Euro: Prüfstein für Dienstag
Charttechnisch pendelt die Deutsche Telekom Aktie um die runde Marke von 27 Euro, die am Morgen noch als Hürde galt. Aus Sicht der Redaktion wäre ein Xetra-Schluss klar darüber in den kommenden Tagen ein Zeichen, dass die Umschichtung Bestand hat. Ein Rückfall unter 26,60 Euro, den Freitagsschluss auf Xetra, würde den Montagsgewinn dagegen wieder egalisieren. Die Aktie notiert über ihrer 50-Tage-Linie, das 52-Wochen-Hoch von 34,36 Euro ist weit entfernt. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Analysten
Kursziele von 28 bis 40 Euro
Die Deutsche Bank nennt ein Kursziel von 40 Euro, JPMorgan 38 Euro, Barclays 36,50 Euro, am unteren Ende steht Bernstein mit 28,10 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Warum ist die Deutsche Telekom Aktie heute TecDAX Gewinner?
Anleger schichten aus Technologie- und Chipwerten in defensive Titel um. Der Ausverkauf an der Wall Street am Abend verstärkte diesen Effekt, die Telekom notierte im Späthandel 1,89 Prozent höher.
Was belastete die Wall Street am Montag?
Schwache Chipwerte vor den Nvidia-Zahlen, eine neue US-Regel gegen den Fernzugriff auf KI-Chips und Unsicherheit vor dem Anthropic-Börsengang.
Welche Rolle spielt der Dollar?
Ein stärkerer Dollar erhöht die in Euro umgerechneten Erträge der US-Tochter T-Mobile US.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Zwischen 28,10 Euro (Bernstein) und 40 Euro (Deutsche Bank) – Einschätzungen der Häuser.
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