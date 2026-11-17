Die Deutsche Telekom Aktie (Kürzel: DTE, ISIN: DE0005557508) gehört auch am Dienstag zu den TecDAX Gewinnern. Um 9:46 Uhr notierte das Papier bei 27,13 Euro, das sind 13 Cent oder 0,48 Prozent mehr als am Vortag (Kursdaten laut finanzen.net). Der Technologieindex selbst stand um 9:47 Uhr bei 4.042,76 Punkten und damit 0,62 Prozent im Minus. Damit liegt die Aktie erstmals in dieser Woche im frühen Handel spürbar oberhalb der Marke von 27 Euro, an der sie sich am Montag noch abgearbeitet hatte. Der Abstand ist allerdings schmal, und einen eigenen Anlass liefert der Konzern heute nicht.
Deutsche Telekom Aktie: TecDAX Gewinner – knapp über 27 Euro im Telko-Verbund, wird aus der alten Hürde jetzt ein Boden?
Die Deutsche Telekom Aktie zählt am Dienstagvormittag erneut zu den TecDAX Gewinnern: 27,13 Euro um 9:46 Uhr, ein Plus von 0,48 Prozent, während der Index 0,62 Prozent verliert. Gemeinsam mit United Internet und freenet stellt die Telekom drei der fünf besten TecDAX-Werte. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht – entscheidend wird, ob die 27-Euro-Marke die Nvidia-Zahlen am Abend übersteht.
Das Muster
Telekom, United Internet, freenet: die Netzbetreiber stemmen sich gegen den Index
Auffällig ist heute weniger die Telekom allein als das Bild an der Spitze des TecDAX: Drei der fünf Gewinner verdienen ihr Geld mit Anschlüssen, Tarifen und Netzen.
Neben der Deutschen Telekom liegen auch United Internet mit 0,56 Prozent und freenet mit 0,41 Prozent im Plus, an der Spitze steht der IT-Dienstleister Bechtle. Auf der anderen Seite geben Halbleiterwerte wie Infineon und AIXTRON jeweils mehr als 1 Prozent ab, SAP verliert ebenfalls rund 1 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion zeigt sich darin eine Sortierung innerhalb des Technologieindex: Gekauft werden Geschäftsmodelle mit monatlich wiederkehrenden Einnahmen, verkauft werden Titel, deren Bewertung am Tempo der KI-Investitionen hängt. Für einen Sektor-Impuls aus einer konkreten Branchenmeldung haben wir am Morgen keinen Beleg gefunden.
Den Rahmen setzt der Kalender. Nvidia veröffentlicht um 22:20 Uhr deutscher Zeit seine Quartalszahlen, zusätzlich belasten neue US-Exportbeschränkungen für KI-Chips nach Singapur und Malaysia die Halbleiterbranche. Für die Telekom-Aktie kommt ein Detail vom Devisenmarkt hinzu: Der Euro ist am Morgen auf ein Jahrestief von rund 1,0985 US-Dollar gefallen. Weil der größte Teil des operativen Ergebnisses bei der US-Tochter T-Mobile US entsteht, steigt der Wert dieser Dollar-Erträge in der Euro-Bilanz, wenn die Gemeinschaftswährung schwächelt.
Seit gestern
Was sich für die Deutsche Telekom Aktie über Nacht verändert hat
Am Montag hatte die Deutsche Telekom Aktie den Xetra-Handel mit einem Plus von 1,50 Prozent auf exakt 27,00 Euro beendet, bei rund 5,65 Millionen gehandelten Stück. Die runde Zahl war damit zwar erreicht, aber nicht überwunden. Heute hat der Titel den Montagsgewinn nicht nur gehalten, sondern leicht ausgebaut. Im DAX führte die T-Aktie im frühen Handel zeitweise sogar die Gewinnerliste an. Dass ein Wert nach einem kräftigen Vortag in einem schwachen Gesamtmarkt nicht abgibt, spricht aus Sicht der Redaktion eher für anhaltende Nachfrage als für einen kurzfristigen Ausschlag.
Kein Ad-hoc, keine neue Zahl
Bis zum Vormittag lag keine neue Unternehmensmeldung vor. Das Plus speist sich aus dem Marktumfeld.
Termin am Mittwoch
Für den 18. November ist laut Börse Express ein Pressefrühstück in München zum Glasfaserausbau in Deutschland und Bayern angesetzt.
Fundament aus dem dritten Quartal
Umsatz 31,1 Milliarden Euro, bereinigtes EBITDA AL 12,2 Milliarden Euro, Jahresziel auf rund 47,6 Milliarden Euro angehoben.
Charttechnik
Telekom-Aktie über 27 Euro: Prüfstein statt Durchbruch
Aus Sicht der Redaktion entscheidet sich an der Marke von 27 Euro, ob die jüngste Erholung mehr ist als eine Umschichtung für ein paar Tage. Bereits am 13. November hatte die Aktie ihre 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt. Gelingt heute ein Xetra-Schluss oberhalb von 27 Euro, wäre die frühere Hürde charttechnisch in eine erste Unterstützung umgewandelt. Als nächste Orientierung nach oben gilt der Bereich um 28 Euro. Rutscht der Kurs dagegen unter den Freitagsschluss von 26,60 Euro, wäre der Wochengewinn aufgezehrt. Das 52-Wochen-Tief liegt knapp unter 24 Euro. Diese Marken sind eine Einschätzung der Redaktion und keine Prognose.
Analysten
Goldman senkt, bleibt aber bei Buy: die Spanne der Kursziele
Unter den Analysten überwiegen positive Stimmen. Goldman Sachs hatte das Kursziel nach den Quartalszahlen Anfang November von 38 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung „Buy“ aber beibehalten. Am oberen Ende der Spanne steht die Deutsche Bank mit 40 Euro, am unteren Bernstein mit 28,10 Euro, also nur knapp über dem aktuellen Niveau. Die Breite dieser Spanne zeigt, wie unterschiedlich das Wachstum von T-Mobile US und der kleinere Aktienrückkauf für 2027 bewertet werden. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser und keine Empfehlung der Redaktion.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Warum ist die Deutsche Telekom Aktie heute TecDAX Gewinner?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Vor den Nvidia-Zahlen bevorzugen Anleger im TecDAX Netzbetreiber mit planbaren Einnahmen, neben der Telekom auch United Internet und freenet.
Wie stark steigt die Telekom-Aktie?
Um 9:46 Uhr lag sie bei 27,13 Euro und damit 0,48 Prozent über dem Vortag. Der TecDAX verlor zur selben Zeit 0,62 Prozent.
Warum ist die Marke von 27 Euro wichtig?
Am Montag schloss die Aktie genau auf diesem Niveau. Ein Schluss darüber würde die Marke aus Sicht der Redaktion zur ersten Unterstützung machen.
Welche Termine stehen an?
Heute Abend die Nvidia-Zahlen, am Mittwoch ein Pressetermin zum Glasfaserausbau, die Jahreszahlen 2026 folgen am 25. Februar 2027.
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