Aus Sicht der Redaktion entscheidet sich an der Marke von 27 Euro, ob die jüngste Erholung mehr ist als eine Umschichtung für ein paar Tage. Bereits am 13. November hatte die Aktie ihre 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt. Gelingt heute ein Xetra-Schluss oberhalb von 27 Euro, wäre die frühere Hürde charttechnisch in eine erste Unterstützung umgewandelt. Als nächste Orientierung nach oben gilt der Bereich um 28 Euro. Rutscht der Kurs dagegen unter den Freitagsschluss von 26,60 Euro, wäre der Wochengewinn aufgezehrt. Das 52-Wochen-Tief liegt knapp unter 24 Euro. Diese Marken sind eine Einschätzung der Redaktion und keine Prognose.